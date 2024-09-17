

المنامة، البحرين: حصدت شركة Beyon Money، إحدى شركات Beyon، على جائزة "أفضل تطبيق للدفع عبر الهاتف المحمول" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "MEA Finance"، الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون جي بي آر دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تُكرّم الجوائز السنوية التي تنظمها مجلة "MEA Finance" مزودي خدمات الدفع والمؤسسات المالية والبنوك إلى جانب مزودي الخدمات التكنولوجية، احتفاءً بإبداعاتهم الاستثنائية وتميزهم في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تسلم الجائزة فريق إدارة Beyon Money في الإمارات وتم الاحتفال بها خلال الحدث المرموق، الذي شهد حضور قادة في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي أعقاب الحدث، قال روبرتو مانكون، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Money: "نحن سعداء بفوزنا بجائزة "أفضل تطبيق للدفع عبر الهاتف المحمول"، والتي تعكس القدرة التقنية والمرونة التي يتمتع بها تطبيق Beyon Money في تلبية احتياجات زبائننا. تتمتع بطاقات Beyon Money بقبول عالمي، وتتضمن برنامجًا شاملًا للمكافآت، وخدمة التحويلات الدولية وحلول الدفع الفوري المبتكرة بين الأفراد(P2P) وبين الأفراد والشركات(C2B) ، وكذلك خيارات الاستثمار لزبائننا من الأفراد؛ كل هذه العوامل لعبت دورًا في تحقيق هذا الفوز. هذه لحظة فخر لنا وهي نتاج التزام جميع أعضاء فريق Beyon Money في البحرين والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن ثقة زبائننا وولائهم لمنتجات Beyon Money".

وأضاف قائلًا: "إن ضمان الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات زبائننا المالية هو من أولوياتنا. نحن نتطلع إلى تطوير تطبيق Beyon Money لتقديم المزيد من الخدمات والفوائد في المستقبل القريب."

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