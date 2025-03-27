المنامة، البحرين: عقدت شركة بييون ش.م.ب. (الرمز التجاري: BEYON) الاجتماع السنوي لجمعيتها العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 اليوم في مقر الشركة الرئيسي في الهملة - البحرين، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة شركة Beyon وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى ممثلي شركة KPMG Fakhro بصفتها المدقق الخارجي لحسابات شركة Beyon وممثلين من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وبورصة البحرين وعدد من المساهمين.

تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الحصول على موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2024، تقدر ب53.9 مليون دينار بحريني (143.0 مليون دولار أمريكي) والتي تشمل الأرباح العادية بقيمة 32.5 فلس للسهم الواحد ، علمًا أنه قد تم توزيع الأرباح المرحلية سابقًا بمقدار 13.5 فلسًا للسهم الواحد في الربع الثاني من العام 2024، بينما سيتم توزيع الأرباح المتبقية بقيمة 19.0 فلسًا للسهم الواحد المعلن عنها في 21 ابريل 2025.

بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon: "إن الأداء القوي للشركة في عام 2024 يعكس إيماننا الراسخ بخلق قيمة مضافة لمساهمينا، وتبرز نتائجنا مدى فعالية استراتيجيتنا للتحول الرقمي والتزام الشركة بتنفيذ الخطط الموضوعة لضمان النمو المستدام وتحقيق عوائد إيجابية على استثمارات المساهمين بما يتوافق مع التطلعات المرجوة."

أعرب سعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة عن شكره وتقديره للمساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وأعضاء الفريق لمساهمتهم في نجاح Beyon في عام 2024.

خلال الاجتماع، قدّم أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon، لمحة عامة عن إنجازات عام 2024، حيث سلط الضوء على الأداء المالي القوي والإنجازات التشغيلية المتميزة. كما استعرض الخطط الاستراتيجية الطموحة لنمو الشركة لعام 2025 مع التركيز على مواصلة التطور في قطاعات الأعمال الرئيسية للشركة في مجال الاتصالات والنمو الرقمي.

أضاف كالسيث معلّقًا: "لقد أنهينا عام 2024 بمستوى عالٍ من الأداء في أعمالنا، مع نمو في عملياتنا الأساسية في قطاع الاتصالات، وتحقيق مكاسب ملموسة في مشاريعنا الرقمية. تشهد شركاتنا الرقمية توسعًا متسارعًا في عملياتها وفي نطاق تواجدها في الأسواق الإقليمية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نخطط للتوسع في منتجاتنا المبتكرة، تعزيز البنية التحتية الرقمية وإطلاق الحلول التي تركز على خدمة الزبائن في عالم يزداد ترابطًا واتصالا."

اختتم الرئيس التنفيذي قائلا: "إن ما حققناه من نجاح في العام الماضي هو نتيجة لتضافر جهود فريق عملنا العالمي، بفضل دعمهم المستمر وإخلاصهم في العمل، نتطلع إلى عام آخر مليء بالنمو والإنجازات."

نبذة عن Beyon:

Beyon مجموعة تكنولوجية عالمية، تكرس جهودها على تقريب التكنولوجيا إلى الناس والشركات مع حلول اتصال وحلول رقمية هي الأفضل في فئتها. وتركز Beyon كمجموعة على بناء محفظة مزدهرة للنمو الرقمي من خلال شركاتها التابعة بتلكو، وBeyon Money، وBeyon Cyber، وBeyon Solutions، وBeyon Connect. كما تقدم Beyon الدعم إلى مجموعة ناجحة من الاستثمارات الدولية، والشركات التابعة والزميلة في مختلف الأماكن، بما في ذلك الأردن، والسعودية، واليمن، ومصر، وجزر المالديف، وجزر القناة، وآيل أوف مان، ودييغو جارسيا، وسانت هيلينا، وجزيرة أسنشين، وجزر فوكلاند.

-انتهى-

#بياناتشركات