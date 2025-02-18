المنامة، البحرين: وقعت شركة بتلكو، إحدى شركات Beyon، مذكرة تفاهم مع رابطة GSMA، وهي المنظمة الدولية لمشغلي الهواتف المتنقلة، لتعلن بذلك دخولها الرسمي لمبادرة "Open Gateway ". وتتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لشركة بتلكو الوصول إلى إطار موحد واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، مما يسهم في تسهيل عملية التكامل وتسريع عملية نشر الخدمات المبتكرة.

من خلال هذه الشراكة، تستعد شركة بتلكو لتقديم حلول مبتكرة عبر مجموعة من الاستخدامات، بما في ذلك تحسين الحوسبة الطرفية المتنقلة، والكشف الفوري عن الاحتيال، والاتصال المتقدم بالإنترنت للأشياء (IoT)، وتقسيم الشبكات الأمثل للزبائن من الشركات. ستتيح هذه الحلول للأعمال التجارية والأفراد على حد سواء الاستفادة من تقنيات أكثر كفاءة وأمان إلى جانب كونها قابلة للتوسع.

من خلال الانضمام إلى هذه المبادرة العالمية، تعزز بتلكو التزامها بالاستفادة من حلول الشبكات المتقدمة لتعزيز مستوى تجارب الزبائن وتسريع عملية التقدم التكنولوجي في مملكة البحرين. يتماشى هذا التعاون مع رؤية بتلكو للمساهمة في التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو، وجواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة GSMA، وذلك خلال حفل توقيع أقيم في مقر شركة Beyon في الهملة، بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

من خلال هذه الشراكة، سيتم دمج منصات بتلكو التكنولوجية مع أكبر منصة اتصالات في العالم، مما سيتيح الوصول إلى إمكانيات شبكة الجيل الخامس 5G المتقدمة، ويُحسن من كفاءة الشبكة وقابلية تطوير الخدمات، مما يؤدي إلى تجربة زبائن أفضل من خلال تقديم خدمات سلسة ومتوافقة مع الأنظمة الأخرى.

وفي حديثه عن الشراكة، قال راشد محمد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بتلكو: "يسرنا أن نتعاون مع رابطة GSMA في مبادرة " Open Gateway". تعتبر هذه الشراكة خطوة محورية في جهودنا المستمرة لتسريع تقدم الشبكة وتقديم حلول تكنولوجية متطورة لزبائننا. من خلال التعاون في مبادرة تركز على واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والمعيارية للشبكات، نحن نعزز التزامنا بتقديم خدمات ذات جودة عالية وزيادة رضا الزبائن. علاوة على ذلك، فإن هذه الشراكة تضع بتلكو في طليعة الابتكار في مجال الاتصالات العالمي، مما يمكننا من تقديم خدمات جديدة بسرعة، وتبسيط عملية التكامل مع مختلف المنصات، إلى جانب تمكين زبائننا من تجربة شبكة أكثر موثوقية ومرونة ومواكبة للمستقبل."

ومن جانبه، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رابطة GSMA: "يسعدني أن أرحب بشركة بتلكو كأحد الشركات الداعمة لمبادرة Open Gateway الخاصة برابطة GSMA في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم. تعتبر مملكة البحرين رائدة في نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، ومن خلال توحيد الجهود وراء واجهات برمجة التطبيقات العالمية الموحدة، يمكن لمشغلي الاتصالات والمطورين في المملكة تطوير خدمات جديدة من الجيل الخامس، مما سيسهم في إحداث تحول رقمي لتجارب الزبائن، سواء للأفراد أو الشركات. والجدير بالذكر أن مشغلي الاتصالات يعملون على دعم الشركات الرقمية مثل البنوك وتجار التجزئة على تعزيز الأمن السيبراني والحد من الاحتيال عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بفضل مبادرة Open Gateway الخاصة برابطة GSMA، ومع تقدم شبكات الجيل الخامس، سنشهد المزيد من الفرص المتنوعة في مجالات مثل الإعلام والترفيه والتنقل الذكي."

-انتهى-

#بياناتشركات