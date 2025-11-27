المنامة، البحرين: وقّعت شركة Beyon Connect إحدى شركات Beyon، والبريد الإيفواري (La Poste de Côte d’Ivoire)، وشركة Post Connect مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم رحلة التحول الرقمي في جمهورية كوت ديفوار، من خلال توفير تقنيات رقمية موثوقة وآمنة وقابلة للتوسع، تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والتجارية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، وإسحاق غنامبا-ياو، الرئيس التنفيذي للبريد الإيفواري، وحاتم إبراهيم الصولي، الرئيس التنفيذي لشركة Post Connect، وذلك على هامش اجتماع مجلس عمليات البريد (POC) الذي عُقد مؤخرًا في برن بسويسرا.

تجمع هذه الشراكة المهمة بين مشغل البريد الوطني في جمهورية كوت ديفوار، الذي سيقود الجهود الرامية إلى دفع أجندة التحول الرقمي في البلاد، بدعم من Post Connect التي ستعمل كشريك تشغيلي إقليمي، وشركة Beyon Connect التي ستوفر التكنولوجيا الأساسية من خلال منصتيها المبتكرتين للثقة الرقمية OneBox و OneID. وستعمل الجهات الثلاث معًا على إبراز كيفية إسهام الحلول الرقمية المتقدمة في تعزيز البنية التحتية الرقمية الوطنية، وزيادة تفاعل المواطنين، وتقديم قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة.

وسيبدأ التعاون بمشروع إثبات جدوى لمدة ستة أشهر، يهدف إلى تقييم وإظهار قدرات منصتي OneBox وOneID في دعم التواصل الرقمي الآمن الخالي من الأوراق، والتحقق من الهوية الرقمية عبر القطاعات العامة والخاصة في جمهورية كوت ديفوار.

وعلق إسحاق غنامبا-ياو، الرئيس التنفيذي للبريد الإيفواري، قائلاً:"يمثل هذا التعاون مع Post Connect وBeyon Connect مرحلة جديدة للبريد الإيفواري في تعزيز دوره كجهة موثوقة لتمكين التحول الرقمي. ونسعى معًا لتقديم حلول مبتكرة تمكّن المواطنين والشركات والمؤسسات. كما نعرب عن خالص تقديرنا لهيئة تنظيم الاتصالات في كوت ديفوار (ARTCI) ووزارة التحول الرقمي والرقمنة على دعمهم المستمر لهذه المبادرة الطموحة من خلال المشغل المعين البريد الإيفواري."

وأضاف وحاتم إبراهيم الصولي، الرئيس التنفيذي لشركة Post Connect: "نحن فخورون بالشراكة مع البريد الإيفواري و Beyon Connect في هذه المبادرة المهمة، ونسعى من خلال خبرتنا الإقليمية لضمان التنفيذ الناجح لحلول الثقة الرقمية التي تدفع التحول المستدام.'"

ومن جانبه، علق كريستوفر هيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، قائلاً :"في Beyon Connect، تتمثل مهمتنا في تمكين النظم الرقمية الموثوقة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بدعم الطموحات الرقمية على المستوى الدولي وتعزيز الشمول من خلال التفاعلات الرقمية الآمنة والمثبتة."

ويهدف التعاون، من خلال منصتي OneBox و OneID التابعتين لشركة Beyon Connect، إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الرقمية العامة، وتعزيز الثقة في التفاعلات الرقمية، وتشجيع الشمولية في المجتمع الإيفواري.

نبذة عن شركة Beyon Connect:

تعد Beyon Connect إحدى شركاتBeyon ، وقد تم إطلاقها في البحرين في يناير 2022، وتمتد عملياتها إلى خمس دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول جنوب شرق آسيا. تركز الشركة على تقديم وتطوير تقنيات وخدمات مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية (GovTech)، وتكنولوجيا الاتصالات البريدية، بهدف بناء مجتمعات رقمية أفضل وأكثر شمولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما أبعد من ذلك، بما يخدم القطاعين العام والخاص.

توفر Beyon Connect مجموعة من المنصات الشاملة التي تضع الأساس الراسخ للمجتمعات الرقمية مثل حلول الهوية الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، والفوترة الإلكترونية، فضلًا عن منصة OneBox الصندوق البريد الرقمي الآمن.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://beyonconnect.com/

