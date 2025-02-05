المنامة، البحرين: أعلنت بتلكو، إحدى شركات Beyon، عن إطلاق خدمة "B Spectrum"، وهي خدمة جديدة ومبتكرة تهدف إلى إحداث تحول في مجال الاتصال بالبيانات في مملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. تم تصميم "B Spectrum" لتحويل تجربة المستخدم النهائي في بتلكو، حيث توفر لهم مرونة معززة وقابلية للتوسع في بنية الشبكات الخاصة بالزبائن.

تعتبر خدمة "B Spectrum" الجديدة من بين الخدمات الأكثر تطورًا في المنطقة، وتعمل عبر شبكة بتلكو المدعومة بتقنية الألياف البصرية من شركة سيينا. من خلال تعزيز القدرات الحالية لحلول الاتصال بالبيانات، تواصل بتلكو تعزيز مكانتها كمزود رائد للحلول العالمية ذات الطلب العالي لزبائنها في جميع القطاعات.

توفر خدمة B Spectrum من بتلكو للزبائن نطاقًا مرنًا وقابلًا للتوسع من الاتصال بالبيانات، مما يتيح لهم الاتصال بين مواقع متعددة على مستوى الدولة أو المنطقة. تعتبر هذه الخدمة بديلاً مرنًا وفعالًا للخدمات التقليدية مثل الخدمات المضيئة والألياف الداكنة مع ميزة أساسية تتمثل في منح الزبائن تحكمًا أكبر في شبكاتهم وقابلية التوسع لتلبية متطلبات البيانات المتطورة بتكلفة أقل، حيث يمكن للزبائن تعديل عرض النطاق الترددي بشكل ديناميكي حسب الحاجة، مما يتيح لهم توسعة النطاق أو تقليصه بما يتماشى مع تقلبات احتياجات العمل. يتيح هذا المستوى من المرونة للشركات القدرة على تخصيص بنية شبكتها بدقة.

وبهذه المناسبة، قال هاني عسكر، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في بتلكو: "نحن فخورون بتقديم هذه الخدمة المتقدمة كجزء من استثمارنا المستمر في تطوير البنية التحتية لشبكاتنا الدولية. تم تصميم خدمة B Spectrum لاستقطاب مزودي خدمات الاتصالات الجدد، وفتح المجال أمام الشركات العالمية الكبرى للاتصال بالاقتصاد الرقمي المتنامي في البحرين. إن هذه الخدمة تعزز التزامنا بتوفير شبكات عالية الأداء التي تدعم النمو في العصر الرقمي الحالي، كما أنها تعكس خططنا المستمرة لتعزيز قدرات الاتصال بما يتماشى مع رؤية البحرين للتحول الرقمي."

وأضاف قائلًا: "من أجل تعزيز خدمات بنية الشبكة التحتية بشكل مستمر، تتعاون بتلكو مع رواد التكنولوجيا العالميين مثل شركة سيينا، وذلك لتوفير أفضل حلول الاتصال والبيانات لزبائننا."

من جهته، قال بيت هول، رئيس شركة سيينا في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تماشيًا مع خطط دول مجلس التعاون الخليجي المستمرة في تعزيز مكانتها كمركز رقمي رئيسي لتلبية احتياجات الاتصال المحلية والعالمية، توفر خدمة "B Spectrum" من بتلكو مرونة استثنائية، مع تحسين تحكم الشبكة وضمان استقرار الإشارات. من خلال الاستفادة من ابتكارات سيينا في تكنولوجيا الألياف البصرية، تواصل بتلكو دورها المحوري في دعم مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كقوى رئيسية في العصر الرقمي."

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