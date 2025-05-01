المنامة، البحرين: أعلنت شركة Beyon ش.م.ب. (رمز التداول: BEYON) اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025، حيث بلغ صافي الأرباح لمساهمي الشركة 18.1 مليون دينار بحريني (48.0 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025، أي بانخفاض نسبته 4% مقارنة مع 18.8 مليون دينار بحريني (49.9 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024. ويرجع هذا الانخفاض السنوي بشكل رئيسي إلى الضرائب الناتجة عن تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية الإضافية ("DMTT")، والذي تم البدء بتنفيذها اعتبارًا من 1 يناير 2025، إلى جانب تكاليف الاستحواذ المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي أُنجزت في عام 2024. وبلغت العائدات على السهم الواحد 10.9 فلس في الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 11.4 فلس في الربع الأول من عام 2024.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي الشركة 11.8 مليون دينار بحريني (31.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول لعام 2025، أي بانخفاض نسبته 70% مقارنة مع 39.7 مليون دينار بحريني (105.3 مليون دولار أمريكي) للفترة ذاتها من العام 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تغييرات القيمة العادلة للاستثمار.

وبلغت الأرباح التشغيلية للربع الأول من العام 2025 26.0 مليون دينار بحريني (69.0 مليون دولار أمريكي)، أي بانخفاض قدره 4% بالمقارنة مع 27.0 مليون دينار بحريني (71.6 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2024. بينما بلغت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 45.4 مليون دينار بحريني (120.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع 44.1 مليون دينار بحريني (117.0 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2024 بزيادة نسبتها 3%. كما بلغت نسبة هامش الأرباح قبل التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) 39% في الربع الأول من عام 2025.

وشهدت إيرادات الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 6% حيث بلغت 117.6 مليون دينار بحريني (311.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 110.5 مليون دينار بحريني (293.1 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2024. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الخدمات الرقمية وخدمات البيع بالجملة وخدمات الموبايل وخدمات الاتصالات البيانية.

لا يزال المركز المالي لشركة Beyon قوي مع إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة بقيمة 540.9 مليون دينار بحريني (1,434.7 مليون دولار أمريكي) في 31 مارس 2025، أيّ بانخفاض بنسبة 4% مقارنة مع 564.2 مليون دينار بحريني (1,496.6 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وقد بلغ إجمالي الأصول 1,255.4 مليون دينار بحريني (3,330.0 مليون دولار أمريكي) في 31 مارس 2025، وهو ما يتماشى مع 1,256.0 مليون دينار بحريني (3,331.6 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغ صافي الأصول 595.0 مليون دينار بحريني (1,578.2 مليون دولار أمريكي) في 31 مارس 2025، أي بانخفاض بنسبة 4% بالمقارنة مع 621.8 مليون دينار بحريني (1,649.3 مليون دولار أمريكي) في 31 ديسمبر 2024. وبلغت قيمة النقد والأرصدة البنكية للشركة 138.4 مليون دينار بحريني (367.1 مليون دولار أمريكي) في 31 مارس 2025.

وقام الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة Beyon، بالإعلان عن النتائج المالية للربع الأول لعام 2025 في أعقاب اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة في يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل في المقر الرئيسي لشركة Beyon في الهملة.

وصرح الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة قائلًا: "شهد الربع الأول من عام 2025 نموًا متواصلا في مختلف الشركات الرقمية التابعة لشركة Beyon، فضلا عن قطاع الاتصالات، بما يعكس الأداء القوي في الخدمات الرقمية، وخدمات الجملة، والهواتف النقالة، وخطوط برودباند الثابتة. كما حققنا أيضًا ارتفاعًا بنسبة 3% في هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)مع هامش ربح جيد، بما يؤكد كفاءتنا التشغيلية وقدرتنا على إدارة التكلفة باقتدار. وفي ظل تنفيذ استراتيجية عمل ثابتة للعام، ووجود فرص نمو واعدة، نتطلع إلى مواصلة الإنجازات والنجاح عبر شركات Beyon."

وتابع قائلًا: "نظرًا لتأثير بعض العوامل غير التشغيلية، مثل تطبيق ضريبة الحد الأدنى الإضافية، وتكاليف عمليات الاستحواذ ضمن إطار استراتيجيتنا التوسعية لعام 2024، شهد صافي الأرباح انخفاضًا على أساس سنوي. هذه العوامل الخارجية كانت متوقعة، ولا تزال شركة Beyon تحتفظ بموقع قوي يتيح لها الاستفادة من الفرص الواعدة، مدعومة بقدراتها التشغيلية الراسخة."

وأضاف قائلًا: "إن أداءنا في هذا الربع من العام يعكس قدرتنا على الحفاظ على مركز مالي قوي، وقوة ميزانيتنا، ووضوح رؤيتنا الاستراتيجية. تواصل Beyon الاستثمار في الابتكار، وتطوير البنية التحتية، والتوسع الدولي، بهدف تحقيق النمو المستمر وزيادة الإيرادات للمساهمين على المدى الطويل."

ومن جانبه، قال أندرو كالسيث، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon: "تعكس النتائج التي حققتها الشركة في الربع الأول من عام 2025 الأسس المتينة لأعمالنا، والتزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية النمو. تواصل الشركة عبر جميع قطاعاتها التركيز على تقديم حلول مبتكرة وتوسعة نطاق أعمالها. في مجال خدمات الاتصالات، نجحت بتلكو في إطلاق أول شبكة خاصة بالجيل الخامس في مملكة البحرين مخصصة للاستخدام الصناعي، وهي خطوة تحولية هامة لقطاع التصنيع في المملكة. كما شهدت العلامة التجارية تقدمًا كبيرًا من خلال الإعلان عن "One Plan"، الباقة الأولى من نوعها التي تجمع بين خدمات الموبايل والفايبر برودباند في باقة واحدة شاملة."

وتابع قائلًا: "ومن جانب شركاتنا الرقمية، تواصل شركة Beyon Connect تعزيز دورها في تطوير "المفتاح الإلكتروني المطور eKey 2.0"، الذي يشهد اهتمامًا متزايدًا من قطاعات البنوك، والتمويل، والتأمين، والاتصالات، وذلك بما يتوافق مع التزامنا المتواصل بدفع عجلة التحول الرقمي. كما حصلت شركة Beyon Cyber على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز التميز في الأمن السيبراني لعام 2025، وذلك تقديرًا لنموها المتسارع، وتعزيز تواجدها في السوق الإقليمي، ومنتجاتها المبتكرة التي تم تصميمها داخليًا. بالإضافة إلى ذلك فقد وقّعت شركة Beyon Solutions اتفاقية استراتيجية مع Oracle لتوفير خدمات السحابة عبر منطقة مخصصة للبنية التحتية لسحابة (OCI)Oracle، بدعم من خدماتها المدارة المتكاملة، بهدف دعم الشركات والهيئات الحكومية في مملكة البحرين.

واختتم حديثه قائلًا: "وبالمضي قدمًا نحو المستقبل، فإننا على ثقة بأننا نسير على المسار الصحيح لتحقيق المزيد من النجاح في عام 2025، حيث تستند Beyon على ركائز قوية واستراتيجية طموحة، مما يضعها في مكانة رائدة لاغتنام الفرص الواعدة والاستمرار في تحقيق القيمة المضافة لمستثمرينا."

الجدير بالذكر بأن هذا البيان الصحفي بالإضافة إلى البيانات المالية والمعلوماتية متوفرة عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من بورصة البحرين و Beyon.com

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