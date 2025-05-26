الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، والمدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، الرائدة في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية وتجارة اللحوم الطازجة والمبردة ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل الامتيازات التجارية الغذائية، عن نجاحها في ترقية تصنيفها في مؤشر MSCI للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للعام الثاني على التوالي لتحقق التصنيف "BBB" للعام 2025 في مجال صناعة المنتجات الغذائية، بعد أن كانت عند التصنيف "BB” في عام 2024 و"B" في عام 2023. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام الشركة المستمر بالتميز البيئي والاجتماعي وممارسة الحوكمة الرشيدة.

واعتبارًا من 15 مايو 2025، يضع هذا التصنيف شركة التنمية الغذائية ضمن نخبة شركات الإنتاج الغذائي التي حظيت بهذا الاعتراف العالمي بفضل ممارساتها التجارية المستدامة والمسؤولة، مما يعكس مكانتها المتميزة على الصعيد الدولي.

وقد تضمنت أبرز محاور الترقية ما يلي:

تعزيز الحوكمة من أجل خلق قيمة طويلة الأمد

حظيت التنمية بالإشادة تقديراً لنهجها الرائد في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات، لا سيّما من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع بأغلبية مستقلة، وترسيخ أطر الرقابة الاستراتيجية، وتعزيز حماية مصالح المساهمين. وفي إنجاز غير مسبوق، أصبح مجلس إدارة التنمية يضم أعلى نسبة تمثيل نسائي بين الشركات المدرجة في تداول السعودية، حيث تشكل السيدات 40% من أعضائه، متجاوزة بذلك التوصية العالمية الصادرة عن MSCI بتحديد حد أدنى يبلغ 30%، إلى جانب وضعها لمعيار وطني جديد في التنوع والشمول المؤسسي. وتأكيدًا على التزامها الراسخ بالشفافية، أصدرت "لتنمية أول تقرير استدامة مُراجع خارجياً في قطاع الدواجن بالمملكة، تم التحقق من بياناته من قِبل إحدى الشركات الأربع الكبرى في مجال التدقيق المالي. وتسعى الشركة إلى مواصلة هذا النهج الصارم من خلال نشر تقارير إفصاح مستقلة وموثوقة تعزز من ثقة أصحاب المصلحة، وتجسد نموذجاً يحتذى به في الحوكمة والمساءلة على مستوى المنطقة.

الريادة في المسؤولية الاجتماعية

تحظى التنمية حالياً بموقع مرموق ضمن الشركات الأعلى تصنيفاً في جودة الأغذية، بما يتماشى مع رواد الصناعة العالميين استناداً إلى تقييمات MSCI. ويأتي هذا التميز نتيجة التزامها بمعايير فائقة للجودة، سواء على مستوى الأعلاف الحيوانية أو المنتجات النهائية، مما أكسبها إشادة واسعة لحرصها على سلامة المنتج وموثوقيته. وقد واصلت الشركة رفع معايير أنظمة إدارة الجودة بما يفوق متطلبات القطاع، إلى جانب حصول منشآتها الرئيسية على شهادة ISO 45001 في خطوة تعكس حرصها على صحة وسلامة المستهلكين والموظفين على حد سواء. كما لاقت عروضها المبتكرة، وفي مقدمتها تشكيلة "أسرار الطعم" ترحيباً كبيرًا، إذ صُممت لتلبية التفضيلات الغذائية المتنوعة للأسر بمختلف احتياجاتها.

الالتزام البيئي الصارم

رغم التحديات البيئية المتأصلة في قطاع الأغذية، مثل الإجهاد المائي والانبعاثات الكربونية، تواصل التنمية التعامل مع هذه المخاطر من خلال مبادرات فعالة تستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد. وبالاستفادة من نظام الإدارة البيئية (EMS) أصبحت الشركة أكثر التزاماً في إدارة النفايات ورصد بيانات الانبعاثات الكربونية بدقة. كما تعد مبادرة المليون شجرة، التي تعيد تدوير مياه الصرف الصحي من منشآت الشركة الزراعية شهادة أخرى على جهودها في صون البيئة. وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يؤكد التزام الشركة طويل الأمد بالنمو المستدام وممارسات الإنتاج المسؤولة.

في هذا السياق، قالت هوازن نزيه نصيف، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الممارسات البيئية و المسؤولية الاجتماعية و الحوكمة :

"إن التحسن الملحوظ في أداء الاستدامة لدى التنمية هو ثمرة الدمج المتكامل للاستدامة في صميم استراتيجياتنا، فضلاً عن التعاون الوثيق بين مختلف الفرق الوظيفية على مرّ السنين. هذا الإنجاز لا يعزز مرونة التنمية وقدرتها التنافسية فحسب، بل ويعمّق كذلك ارتباطها بمستهدفات رؤية المملكة 2030."

وقال ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التنمية الغذائية:تعكس هذه الترقية التزام التنمية الراسخ بالنمو المسؤول، والشفافية، والاستدامة، كما أنها شهادة على فاعلية الدور الذي يضطلع به مجلس الإدارة، وعلى ثقة المساهمين ومشاركتهم المستمرة. فقد أسهم إشرافهم على الحوكمة ودعمهم الاستراتيجي في دفع عجلة التحسينات الجوهرية التي نالت استحسان MSCI.

ويعزز هذا التقدم مواصلة الابتكار عبر كامل سلسلة القيمة، ما مكننا من الارتقاء بعملياتنا لتصبح أكثر كفاءة وأخلاقية واستشرافاً للمستقبل. ومن خلال هذا التوجه، تواصل الشركة وضع معايير أعلى في صناعة الأغذية، مع توفير قيمة طويلة الأجل لكافة أصحاب المصلحة."

إن رحلة التنمية من التصنيف "B" إلى "BBB" خلال ثلاث سنوات فقط، تبرهن على مكانتها كمنظمة ذات رؤية مستقبلية ووعي عميق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية، مما يؤهلها للارتقاء المستمر في مختلف جوانب أعمالها.

تأتي هذه الترقية أيضاً كدليل على الدور الحيوي الذي تؤديه التنمية في دعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والمساهمة في تحقيق طموح الحياد الكربوني بحلول عام 2060، وذلك عبر جهودها المتواصلة في تقليص الأثر البيئي وتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة.

نبذة عن شركة التنمية الغذائية

تعتبر شركة التنمية الغذائية التي يعود تاريخها إلى العام ١٩٦٢من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة ومنتجات اللحوم المجهزة والأعلاف الحيوانية والمنتجات الصحية والغذائية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط، ومشغل لمطاعم الخدمة السريعة، والجدير بالذكر أن شركة مجموعة الدباغ القابضة شريك ومساهم مؤسس في شركة التنمية للأغذية ويشتمل نموذج أعمال شركة التنمية المتكامل عالي الكفاءة على عمليات إنتاج المواد الغذائية ومعالجتها وتوزيعها في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت. وبتاريخ 31 مارس 2025، تدير شركة التنمية 150 مزرعة، بالإضافة إلى سبع فقاسات، وأربعة مصانع للأعلاف، وأربعة مصانع للمعالجة الأولية، ومن خلال عملياتها المشتركة تدير أربع منشئات لمنتجات التصنيع الأخرى. وتوزع الشركة منتجاتها عبر شبكة من مراكز التوزيع التابعات لها، وتجار الجملة وتجار التجزئة ومنافذ خدمات الطعام، بالإضافة إلى البيع المباشر للعملاء عبر الإنترنت. وتعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية في شركة التنمية، وتتضمن مبادرات الشركة زراعة مليون شجرة، والتي تُروى بالمياه المعاد تدويرها من منشآتها، وتحويل النفايات إلى أسمدة. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.tanmiah.com

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