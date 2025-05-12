PHOTO
عمّان: أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) بتاريخ 8 أيار عن رفع تصنيفها الائتماني طويل الأجل لمجموعة شركات أدوية الحكمة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي" وسنداتها البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والمستحقة في 9 تموز 2025، إلى "BBB" من "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس قوة أعمال المجموعة، وقدرتها في الحفاظ على آفاق نمو قوية ومعايير ائتمانية مستقرة.
ومن جانبه، قال السيد خالد النابلسي، رئيس القطاع المالي للمجموعة: "يسرني أن وكالة ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الائتماني للمجموعة، مما يعزز مكانتنا التنافسية في السوق العالمي والإقليمي، إلى جانب سجلنا القوي في تحقيق الربحية والتدفقات النقدية اللازمة لاستدامة أعمال المجموعة".
-انتهى-
#بياناتشركات