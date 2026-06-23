أبوظبي، الإمارات : أعلنت برجيل القابضة، اليوم عن حصولها لأول مرة على تصنيف ائتماني مؤسسي من وكالتي ستاندرد آند بورز وموديز، كما أطلقت برنامج صكوك غير مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

ويعكس هذا الإنجاز قوة المركز المالي للمجموعة، ومتانة أعمالها، والتزامها بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال الإقليمية والدولية.

أُطلق برنامج الصكوك من خلال شركة برجيل للصكوك المحدودة، وهي شركة أُنشئت خصيصًا لهذا الغرض والبرنامج مدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. ويوفر لشركة برجيل القابضة منصة تمويلية مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للوصول إلى أسواق رأس المال المدين، بما يدعم استراتيجية المجموعة في تنويع مصادر التمويل، وتعزيز هيكلها الرأسمالي على المدى الطويل، ومواصلة الاستثمار في الرعاية السريرية المتقدمة، والبحوث، والتعليم الطبي، والتحول الرقمي، والابتكارات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية

BB+، نظرة مستقبلية مستقرة

منحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية برجيل القابضة تصنيفًا ائتمانيًا للمُصدر عند BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف المكانة القوية التي تتمتع بها برجيل كإحدى أكبر شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إلى جانب الطبيعة المرنة لقطاع الرعاية الصحية والسياسة المالية المنضبطة التي تتبناها المجموعة. كما يأخذ التصنيف في الاعتبار توقعات المحافظة على مستويات الرفع المالي المتوافقة مع فئة التصنيف، بالتزامن مع تحسن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالتوسع التدريجي للأصول الاستثمارية الجديدة وارتفاع متوسط العائد من المرضى.

موديز للتصنيفات الائتمانيةBa2، نظرة مستقبلية مستقرة

منحت موديز للتصنيفات الائتمانية شركة برجيل القابضة تصنيف Ba2 لتصنيف العائلة المؤسسية مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس هذا التصنيف المكانة السوقية القوية لبرجيل في أبوظبي، وتوسع حضورها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، ومستويات الربحية الجيدة ضمن علامة مستشفيات برجيل، والنمو المتواصل في مساهمة قطاع الرعاية المعقدة والتخصصات الطبية الدقيقة، إلى جانب قوة المؤشرات الائتمانية وتحسن مستويات السيولة.

تواصل شركة برجيل القابضة الاستفادة من أساسيات الرعاية الصحية المواتية على المدى الطويل في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، والتغطية التأمينية الصحية الإلزامية، وزيادة الطلب على الرعاية المتخصصة، والتطور المستمر للمنطقة كمركز للسياحة العلاجية. وتتيح شبكة المجموعة المتكاملة، ونموذجها متعدد العلامات التجارية، وتركيزها على القدرات السريرية المتقدمة، خدمة قاعدة واسعة من المرضى في جميع مراحل الرعاية الصحية: الأولية والثانوية والثالثية والرابعة.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: "يمثل حصولنا لأول مرة على تصنيفات ائتمانية من اثنتين من أبرز وكالات التصنيف العالمية محطة مهمة في مسيرة برجيل القابضة، ويعكس قوة أعمالنا، وانضباطنا المالي، وفاعلية منظومة الحوكمة لدينا، إلى جانب مرونة نموذجنا التشغيلي. كما يمنحنا برنامج الصكوك إطاراً تمويلياً مرناً يدعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال مع الحفاظ على مستويات قوية من السيولة والرافعة المالية".

وأضاف: "نحن نبني منصة رعاية صحية للمستقبل، تجمع بين الرعاية المتميزة للمرضى والبحث والتعليم والذكاء الاصطناعي. ويُعزز هذا الإنجاز قدرتنا على تحقيق هذه الرؤية مع الحفاظ على الانضباط المالي، وخلق قيمة طويلة الأجل، ودعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًا للتميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية."

في إطار برنامج الصكوك، بدأت شركة برجيل القابضة سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين إقليميين ودوليين في مجال الدخل الثابت، وذلك لبحث إمكانية طرح أولي لصكوك غير مضمونة ذات أولوية لمدة خمس سنوات، وفقًا للائحة S، ومُقوّمة بالدولار الأمريكي. ويخضع أي طرح من هذا القبيل، في حال تنفيذه، لظروف السوق، والمتطلبات التنظيمية المعمول بها، ونشر وثائق الطرح ذات الصلة.

تتوفر التقارير الائتمانية على موقعي ستاندرد آند بورز غلوبال (https://www.spglobal.com/ratings/)

وموديز (https://www.moodys.com/).

نبذة عن برجيل القابضة

تأسست شركة برجيل القابضة في عام 2007، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وتدير قطاعًا متناميًا للرعاية الصحية المتخصصة في المملكة العربية السعودية، طورت المجموعة نظامًا بيئيًا متكاملًا ومتعدد العلامات التجارية للرعاية الطبية الأولية والثانوية والثالثية والرباعية، مما يضمن تقديم رعاية معقدة للمرضى من جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، تتألف شبكتنا من 89 أصلاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بما في ذلك 20 مستشفى و41 مركزًا طبيًا و مركزين للعلاج الطبيعي و15 صيدلية و11 خدمة أخرى، وتشمل العلامات التجارية لشركة برجيل القابضة برجيل وميدور وأل أل إتش ولايف كير والكلمى، وتجميل.

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