دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "BARQ Systems"، الشركة الإقليمية الرائدة في تقديم حلول التكنولوجيا المتقدمة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع "ZEDEDA"، الشركة العالمية المتخصصة في حوسبة الحافة المفتوحة والآمنة لعصر الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذه الشراكة، تصبح "BARQ Systems" أول مزوّد لخدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة يتعاون مع "ZEDEDA"، في خطوة تُعد محطة بارزة نحو تمكين المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من تبسيط استراتيجيات حوسبة الحافة ، وتعزيز أمنها، وتوسيع نطاق تطبيقاتها.

من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستُمكّن BARQ Systems و ZEDEDAالمؤسسات من الاستفادة الكاملة من إمكانات الحوسبة الطرفية، عبر تقليل التعقيد وتوفير بنية موثوقة تدعم الابتكار.وبالاعتماد على خدمات ZEDEDA السحابية وحلولها في مجال الحافة، إلى جانب الخبرة الإقليمية العميقة لـ BARQ Systems، سيتمكن العملاء من إدارة البيئات الموزعة بكفاءة وعلى نطاق واسع، مع تحقيق مستويات غير مسبوقة من المرونة والتحكم.

يوفّر حل ZEDEDA للعملاء القدرة على نشر وإدارة بيئات حوسبة الحافة عن بُعد بكل سهولة، مع تأمين العمليات من خلال نهج الثقة الصفرية في إدارة أجهزة الحافة، والتوسّع بثقة. ويضمن هذا الحل مرونة التكامل مع أي نظام، وفي أي وقت. هذا النهج يُمكّن الشركات من تسريع وتيرة الابتكار، والحفاظ على تحكم كامل في عملياتها، وبناء بنية تحتية مرنة للحافة تتماشى مع احتياجاتها المتنامية.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال محمود سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة :BARQ Systems "تُعزز شراكتنا مع ZEDEDA رسالتنا في تقديم حلول تقنية متقدمة تُبقي عملاءنا في صدارة التحول الرقمي. معًا، نُطلق عصرًا جديدًا من حوسبة الحافةيتميّز بالأمان، والمرونة، وقابلية التوسع في المنطقة."

وأضاف سعيد وصال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZEDEDA: "مع تحوّل الشرق الأوسط من اقتصاد يعتمد على الطاقة إلى مركز للتكنولوجيا والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، نشهد تسارعًا في تبني حوسبة الحافة، مما يتيح للشركات الاستفادة من تدفق البيانات في الوقت الفعلي بطرق تُحدث تحولًا جذريًا في العمليات وتعيد تشكيل تجارب العملاء حول المنطقة. يسرنا التعاون مع شركة BARQ Systems، التي تتمتع بحضور إقليمي قوي وخبرة راسخة تجعلها الشريك المثالي، ونتطلع إلى العمل معًا لتمكين المؤسسات من الابتكار بثقة وفعالية."

تعكس هذه الشراكة تنامي الطلب على حلول حوسبة االحافة المتقدمة في قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والطاقة، والتصنيع، والقطاع العام. ومن خلال دمج الابتكار العالمي مع الخبرة الإقليمية، تستعد BARQ Systems وZEDEDA للمساهمة في تشكيل مستقبل البنية التحتية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن BARQ Systems

أنظمة برق هي شركة رائدة إقليميًا في توفير خدمات التكنولوجيا، تُمكّن الشركات والحكومات من خلال بنية تحتية رقمية متطورة، وحلول أمن سيبراني، وحلول سحابية. بفضل حضورها القوي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تتعاون برق مع مبتكرين عالميين لتقديم تقنيات مستقبلية تُساعد المؤسسات على تحويل مسيرتها الرقمية وتوسيع نطاقها وتأمينها. للمزيد، تفضل بزيارة www.barqsystems.com

حول ZEDEDA

تُسهّل ZEDEDA حوسبة الحافة، وتُتيح بيئة مفتوحة وآمنة جوهريًا، ما يُوسّع نطاق تجربة السحابة إلى الحافة. ​​تُخفّض ZEDEDA تكلفة إدارة وتنظيم البنية التحتية والتطبيقات الموزعة للحافة، مع تعزيز الرؤية والأمان والتحكم. تُقدّم ZEDEDA قيمة فورية، وتُدير عشرات الآلاف من العقد، وتحظى بدعم مستثمرين عالميين من خلال فرق عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والهند، وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.ZEDEDA.com

