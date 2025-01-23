المطر: تصميم برنامج «Bankee» المميز حفز العديد من المدارس للانضمام إليه

• البرنامج ترك بصمة واضحة على سلوكيات الطلاب منذ انطلاقته

• أولياء الأمور أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية في سلوكيات أبنائهم

نظم بنك الكويت الوطني جلسة حوارية جمعت بعض مديري المدارس الحكومية المشاركين في برنامج «Bankee»، وذلك بهدف تبادل المعرفة والخبرات والاستماع لآرائهم وأفكارهم حول تطوير البرنامج ومدى استفادة إدارات المدارس منه وتأثيره على الطلاب والمعلمات.

ويعد «Bankee» هو البرنامج الأول من نوعه في الكويت الذي يقدمه الوطني للمجتمع بالتعاون مع وزارة التربية وهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، ويهدف إلى تعريف الطلبة والطالبات بالمفاهيم والممارسات الاقتصادية الأساسية كالكسب والصرف والتوفير والالتزامات المالية.

كما يهدف البرنامج إلى غرس القيم الأساسية في الطلاب مثل الأمانة والنزاهة والتنمية الشخصية وتحمل المسؤولية والتعاون وتعزيز روح العمل الجماعي، وتنشئة جيل من الشباب الكويتي يدرك أهمية الاستقرار والاستقلال المالي ولديه المهارات والمعرفة المالية اللازمة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه الاقتصادي للأفراد والمجتمع.

وخلال اللقاء تم تبادل الخبرات والأفكار بين مديرات المدارس المشاركات حول كيفية تطوير البرنامج وتعزيز استفادة المدارس والطلاب منه، كما تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر بين البنك والمدارس لتبادل الآراء والأفكار الجديدة على مدار العام.

وأعربت مديرات المدارس عن تقديرهن للجهود التي يبذلها بنك الكويت الوطني في دعم التعليم وغرس المفاهيم الإيجابية في الأجيال الناشئة، مشيرات إلى أن برنامج «Bankee» قد ساهم بشكل كبير في تحسين مهارات وسلوكيات الطلاب وثقافتهم المالية.

وبهذه المناسبة قالت نائب مدير عام ورئيس مجموعة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الوطني منال المطر: «يعكس هذا اللقاء حرص بنك الكويت الوطني على التعاون المثمر مع كافة مؤسسات الدولة بهدف تنمية المجتمع وتطوير الموارد البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو والازدهار وخاصة في مجال التعليم الذي يلتزم البنك بتقديم كافة أوجه الدعم لتطويره».

وأضافت المطر: «البرنامج شهد نجاحا لافتا خلال العام الماضي، ما دفع العديد من المدارس إلى تقديم طلبات من أجل الانضمام له، وذلك بفضل تصميمه المميز داخل الفصول وتأثيره الإيجابي على سلوكيات الطلاب عبر إكسابهم الكثير من المهارات التي يحتاجونها في إدارة شؤونهم المالية، إضافة إلى التطور الملحوظ في الثقافة المالية لديهم بعد تطبيق البرنامج في مدارسهم».

وتابعت: «في إطار حرصنا على إثراء محتوى Bankee دشنا حسابات للبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل «انستغرام، تيك توك، يوتيوب»، لتمكين جميع المشاركين من الاستفادة من المحتوى المقدم والأنشطة والفعاليات في مختلف المدارس على مدار العام، كما تم إطلاق موقعه الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكدت المطر أن زيارات أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك للمدارس ومتابعة تطبيق مراحل البرنامج عززت من أهميته بشكل كبير، حيث شهدت هذه الزيارات حضوراً كبيراً من أولياء أمور الطلاب الذين أبدوا سعادة كبيرة بما لمسوه من تغيرات إيجابية تتمثل في تطور سلوكيات أبنائهم وثقافتهم المالية.

وقالت الأمينة العامة المساعدة للوقاية في «نزاهة» م. أبرار الحماد، إن النجاح الباهر الذي يحققه برنامجBankee يعكس نجاح المساعي الهادفة إلى العناية بغرس القيم والمفاهيم الدالة على النزاهة والشفافية في الجانب التعليمي، مؤكدة أن رفع الوعي بالقيم الإنسانية وحمايتها ووقاية المجتمع تساعد في تحقيق أهداف «نزاهة» ومنها حماية المال العام.



من جانبها قالت مدير عام ومؤسس كرييتف كونفيدنس سمية الجاسم إن برنامج Bankee أصبح قصة نجاح يتردد صداها خارج الكويت بفضل اتباع برنامج يُحاكي النظام الاقتصادي الواقعي بأساليب عملية وضمن بيئة تفاعلية، ما يجعله البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى إثراء الشمول المالي، وخاصة بين الطلبة في المدارس، لضمان تحسن مستويات الثقافة المالية بين أبناء المجتمع

بصمة إيجابية

من جانبها أعربت مديرة مدرسة عمورية الابتدائية عبير الغريبي عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي جمع نخبة مميزة من مديرات المدارس، مشيرة إلى أن اللقاء كان فرصة رائعة لتبادل الخبرات والأفكار حول برنامج «Bankee» الذي فاق التوقعات وكان له بصمة إيجابية واضحة في سلوك الطلاب وغرس القيم الإيجابية في الأجيال الناشئة.

بدورها قالت مديرة مدرسة شريفة القطامي الابتدائية زينب بحرو، إن فكرة «Bankee» كانت رائعة ونالت الكثير من الإعجاب لأنها تركت أثرا إيجابيا واضحا في سلوك المعلمات والطلاب سريعا، كما شهد البرنامج إشادة واسعة من أولياء الأمور الذين لمسوا تحسن في سلوكيات أبنائهم.

تعزيز الثقافة المالية

فيما قالت مديرة مدرسة الفضل بن العباس الابتدائية غدير المهنا، كان هذا اللقاء مفيدا للغاية، حيث التقينا العديد من القائمين على هذا المشروع والمشاركين فيه وقدمنا اقتراحاتنا حول تطويره وتحقيق أكبر استفادة منه لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب.

وقالت مديرة مدرسة شيخان الفارسي ليلى الصايغ، إن هذا الحرص الذي لمسناه اليوم من المشاركين والقائمين على البرنامج يعكس مدى أهميته ونجاحه الباهر وتأثيره الواضح في تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب المدارس وتحسين سلوكهم، حيث نسعى لإعداد جيل مثقف اقتصاديا، وهذه هي رسالة وزارة التربية والتعليم من أجل مستقبل مزدهر للكويت وأبنائها.

تفاعل إيجابي

وأوضحت مديرة مدرسة عائشة الشريف الابتدائية خزنة مطلق العتيبي أن نجاح «Bankee»، حفزهم للمشاركة في الموسم الثاني من البرنامج، مشيدة بتأثيره اللافت على المعلمات والطلاب وثقافتهم المالية.

وعن مدى تأثير البرنامج على الطلاب قالت هناي المقهوي مديرة مدرسة عبدالله خلف الدحيان الابتدائية بنين، استطعنا من خلال البرنامج تحقيق العديد من الأهداف مثل تعديل سلوكيات الطلاب بفضل نظام البرنامج التفاعلي الذي يتيح للطلاب استخدام منصة رقمية لإجراء مختلف المعاملات المالية، إضافة إلى نظام المكافآت والمخالفات بهدف تعزيز مفهوم المسؤولية عن الأفعال لدى الطلبة.

في نهاية اللقاء، أبدت مديرات المدارس تفاؤلهن بمستقبل البرنامج، وأكدن على ضرورة استمرار هذا النوع من اللقاءات لتعزيز التعاون وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التعليم المنشودة، موجهين الشكر لجهود بنك الكويت الوطني والدور الحيوي الذي يلعبه في دعم منظومة التعليم من أجل ازدهار الكويت.

ويؤمن بنك الكويت الوطني بأهمية المبادرات التي يقدمها القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها، والتي تعتبر أساسا لرفاهية وازدهار الأفراد والمجتمع الكويتي.

يذكر أن «الوطني» حصد الجائزة البرونزية من «Qorus» عن برنامج «Bankee» ضمن فئة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، حيث تعد تلك الجائزة تقديرا للابتكارات التي تقوم بها المؤسسات لدمج الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أنشطتها.

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