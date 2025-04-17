أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تعاونت ريسبونس بلس ميديكال(RPM) ، المزود الرائد لخدمات الرعاية قبل المستشفى وخدمات الطوارئ الطبية في المنطقة والتابعة لشركة ريسبونس بلس القابضة- مع شبكة جزر البهاما للطيران والمناخ والطقس القاسي المحدودة(BACSWN) لمساعدة وزارات الطيران والطاقة والنقل والصحة (إدارة الصحة العامة وهيئة المستشفيات العامة) في جزر البهاما على تعزيز قدرة الاستجابة لحالات الطوارئ الجوية في كومنولث جزر البهاما.

وجاء هذا الاتفاق في أعقاب افتتاح جزر البهاما سفارتها في أبوظبي عام 2025، ويمثل هذا إنجازًا هامًا لـ RPM في سعيها لتوسيع نطاق حضورها العالمي لتعزيز كفاءة الاستجابة للطوارئ، مؤكدةً بذلك الرؤية الاستراتيجية لوزير خارجية جزر البهاما، معالي فريدريك ميتشل، لبناء علاقات اقتصادية وثقافية ودبلوماسية قوية بين الإمارات العربية المتحدة وجزر البهاما.

وكلفت حكومة جزر البهاما شبكة BACSWN بمسؤولية أول مكتب مراقبة جوية من الجيل الثاني في منطقة البحر الكاريبي، والذي يتمتع بقدرات مُحسّنة لتتبع الرحلات الجويّة بدقة زمنيّة، وتوفير تنسيق الحوادث والبحث والإنقاذ، وتوفير الوعي المطلوب بالظروف الجوية في الوقت الفعلي والذي يؤثر على أي رحلة أو حركة سفينة ضمن مساحة 173,000 ميل مربع من المجال الجوي الأرخبيلي، حيث سيعمل مكتب مراقبة الأرصاد الجوية التابع لشبكة BACSWNإلى جانب مكتب RPMوشركتها التابعة بروميثيوس ميديكال إنترناشونال، بشكل وثيق مع حكومة كومنولث جزر البهاما من أجل: تطوير وإنشاء وتوفير البنية التحتية لخدمات الطوارئ الطبية للحوادث المتعلقة بالطيران في جميع أنحاء جزر كومنولث جزر البهاما.

تحديد وتوظيف وتدريب الأخصائيين المحليين في مجال رعاية ما قبل المستشفى، وعمليات التحطم والحرائق والبحث والإنقاذ، وخدمات الأرصاد الجوية المائية، وفقًا لتعليمات جزر البهاما الملزمة بموجب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (ICAO).

ويهدف هذا إلى تمكين الدولة من توفير ممر آمن وفعال وسريع لأي شركة طيران تجارية، أو شحن أو خاصة تعمل داخل المجال الجوي الأرخبيلي السيادي ذي الموقع الاستراتيجي لجزر البهاما، وفقًا لالتزاماتها بموجب منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وتم توقيع العقد من قبل الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة RPM، وروبرت دوبوش-كارون، مؤسسBACSWN، بحضور الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة برجيل القابضة ومؤسس وعضو مجلس إدارةRPM .

وفي تعليقه، قال الدكتور روهيل راغافان: "يسرّ شركة RPM التوقيع على هذا العقد المهم - وهو الأول لنا في التعامل مع الاستجابة للطوارئ في دول أخرى. بفضل الخبرة العريقة لشركة RPM في التدريب والاستشارات الطبيّة الطارئة، سنتمكن من تعزيز جودة واستمرارية الاستجابة للطوارئ في جزر البهاما. ويتماشى هذا مع رؤية RPM الشاملة لتوسيع حضورها وكفاءتها في مجال الرعاية قبل دخول المستشفى في جميع أنحاء العالم."

ويعقب روبرت دوبوش-كارون: "في إطار خططها التوسعيّة لتحسين قدرات معلومات الطوارئ والطقس في جزر البهاما، لطالما آمنت BACSWN بالعمل جنباً إلى جنب مع شركاء يتمتعون بخبرة عالميّة المستوى في هذا المجال. تُمثل اتفاقيتنا مع RPM خطوةً هامةً نحو مهمتنا المتمثلة في بناء منظومة استجابة قوية للطوارئ في جزر البهاما. نتطلع اليوم للعمل مع RPM لبناء قدرات متطورة في عمليات البحث والإنقاذ والطوارئ، والتي ستعود بالفائدة على أمتنا وشعبنا ولإدارة رئيس الوزراء فيليب إي. بي. ديفيس".

وتدير شركة RPM اليوم أكثر من 420 عيادة وتقدم الرعاية قبل دخول المستشفى في قطاع الطاقة وقطاع الدفاع وغيرها من المجالات الصناعية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج، وتفتخر بقائمة عملاء من الدرجة الأولى. كما تضم المجموعة شركات تابعة أخرى مثل بروميثوس ميديكال ومركز هيلث تك للتدريب اللذان يجريان أكثر من 45,000 دورة تدريبية لمختلف القطاعات سنوياً، أوكيو ميد كلينك، وشركة ريسبونس بلس لتوظيف العمالة الطبيّة.

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