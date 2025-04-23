دبي: أعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية عن ترقية تصنيف شركة بي إن سي للاستثمارات، الشركة الأم لشركة شوبا العقارية الرائدة عالميًا في مجال تطوير العقارات الفاخرة، من Ba3/مستقر إلى Ba2/مستقر للشركات العائلية. كما أكدت الوكالة تصنيف الصكوك غير المضمونة لشركة بي إن سي للاستثمارات، التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي والصادرة عن شركة شوبا للصكوك المحدودة، عند Ba2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار المبيعات وأنشطة البناء القوية لشركة بي إن سي للاستثمارات، فضلًا عن التحسن الملموس في مؤشراتها الائتمانية. وحققت الشركة عام 2024 إيرادات بقيمة 8.9 مليار درهم إماراتي في ارتفاع ملحوظ مقارنة بإيرادات عام 2023 التي بلغت 6.5 مليار درهم إماراتي. كما سجلت الشركة تحسنًا في نسبة الدَّين إلى EBITDA (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك) المعدّلة من موديز، من 2.7 مرة في 2023 إلى 1.7 مرة في 2024، مع توقعات باستمرار هذا الزخم الإيجابي لتصل النسبة إلى 0.9 مرة في عام 2025.

شوبا العقارية هي ثاني أكبر شركة خاصة للتطوير العقاري من حيث المبيعات في دبي. وتواصل الشركة الاستفادة من مزايا نموذج "التكامل العكسي" الخاص بها، والذي يتيح لها التحكم بكامل عمليات التطوير، ابتداءً من وضع التصميم وحتى التسليم النهائي. ومع سجل أعمالها المستقبلية الذي تبلغ قيمته 23 مليار درهم إماراتي، تتميز شوبا العقارية بالقدرة على مواكبة تغيرات السوق وضمان الوفاء بالتزاماتها بتسليم المشاريع في مواعيدها المحددة وفق أعلى مستويات التميز.

حول شوبا العقارية

"شوبا العقارية" شركة تطوير عقاري عالمية، تلتزم بإحداث نقلةٍ شاملة في أنماط الحياة من خلال المجمعات المستدامة. تأسست الشركة عام 1976 كشركة ديكور داخلي في سلطنة عمان من قبل رائد الأعمال الطموح "بي إن سي مينون"، وواصلت "شوبا العقارية" تعزيز حضورها من خلال مشاريعها واستثماراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وسلطنة عمان؛ والهند. وتواصل "شوبا العقارية" منذ قرابة خمسة عقود إعادة رسم ملامح سلاسل القيمة العقارية من خلال منظومتها الفريدة "التكامل العكسي"، والتي تتيح للشركة إتمام أعمال وضع المفاهيم والتصميم والتطوير بالاعتماد الكامل على مواردها الداخلية. واليوم، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها في مصافِ أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتصبو لتصبح إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة عالميًا، مع التركيز على مفهوم "فن التفاصيل" كركيزةٍ أساسية ضمن رؤيتها المؤسسية. وتتولى الشركة تطوير أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في دولة الإمارات، وتواصل تعزيز حضورها من خلال عدد من المشاريع الأخرى، مرتكزةً على سجلها الحافل بالتميز في تنفيذ المشاريع وإتمامها قبل مواعيدها المحددة. وتمضي الشركة قدمًا في تطوير مشروع "شوبا هارتلاند"، وهو مجمع سكني رائد ينبض بالحياة ويضم وحداتٍ لأكثر من 11 ألفًا من القاطنين.

-انتهى-

#بياناتشركات