بموجب الاتفاقية، يصل مجموع الطائرات التي تقدمت الناقلة الوطنية لدولة قطر بطلب شرائها إلى 94 طائرة تجارية وللشحن الجوي

تتضمن الاتفاقية طلباً لشراء 40 محركاً إضافياً من طراز GE9X لتشغيل الطائرات، بالإضافةإلى اتفاقية خدمات طويلة الأجل

مقصورة درجة رجال الأعمال ستُعَزَّز بمقاعد الجيل الجديد من كيوسويت لتوفير مستوى لا مثيل له من الراحة والرفاهية

فارنبره، المملكة المتحدة ــ أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم، عن تعزيز طلبيتها الخاصة بطائرات بوينغ B777X لتشمل 20 طائرة إضافية من طراز بوينغ B777-9 وذلك خلال اليوم الثاني من معرض فارنبره الدولي للطيران 2024. وتأتي هذه الاتفاقية لتحدّث طلبية الناقلة القطرية القائمة والتي تتضمن شراء 40 طائرة تجارية من طراز بوينغ B777-9، ليصل بذلك مجموع طائرات بوينغ من طراز B777X التي تقدمت الناقلة الوطنية لدولة قطر بطلب شرائها إلى 94 طائرة تجارية وللشحن الجوي. وتتضمن الاتفاقية أيضاً التزام بتوفير 40 محركاً من محركات GE9X ومحركات احتياطية، فضلاً عن اتفاقية خدمات طويلة الأجل.

وكانت الناقلة القطرية قد قدّمت الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت الذي يرتقي بمستوى أفضل درجة رجال الأعمال في العالم، وذلك خلال اليوم الأول من معرض فارنبره الدولي للطيران 2024. وتجدر الإشارة إلى أن مقاعد كيوسويت الجديدة ستتوفر على متن 20 طائرة من الطائرات الجديدة من طراز بوينغ B777-9 وغيرها من طائرات أسطول الناقلة القطرية. ويشمل الجيل الجديد من مقاعد كيوسويت مزايا متطورة وحديثة مثل الشاشات المتحركة مع إمكانية الاتصال عبر البلوتوث، وجناحات مزدوجة الاستعمال للمقاعد عند النوافذ، مع سرير مسطح فردي أو مزدوج، وأدراج قابلة للقفل، ووحدات التحكم الخاصة بالمسافر والتي تعمل بخاصية اللمس وغيرها الكثير.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "تفخر الخطوط الجوية القطرية بالإعلان عن تعزيز طلبيتها القائمة حالياً لشراء طائرات من طراز بوينغ B777X من خلال إضافة 20 طائرة جديدة، ليصل بذلك مجموع الطائرات التي تم طلب شرائها إلى 94 طائرة. كما ونعتزّ، بوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، بتصدُرِنا لقطاع الطيران الجوي فضلاً عن تشغيلنا لواحد من أحدث أساطيل الطائرات في العالم وتقديمنا لخدمات مبتكرة لا مثيل لها. وعليه، يرتكز تخطيطنا للمستقبل على مواصلة تقديم أحدث المنتجات وأفضل تجربة سفر على الإطلاق لجميع المسافرين."

وقالت السيدة ستيفاني بوب، المديرة والرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية: "يسعدنا أن تعزز الخطوط الجوية القطرية، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطيران، من طلبيتها الضخمة لشراء الطائرات وذلك من خلال إضافة 20 طائرة أخرى من طراز بوينغ B777-9. كما إننا نقدّر ثقة الناقلة القطرية بطائرات بوينغ ذات البدن العريض وبقدرتها على تعزيز مستقبل الطيران من خلال الكفاءة العالية التي يتمتع بها هذا الطراز من الطائرات من ناحية استهلاك الوقود والارتقاء بتجربة المسافرين."

وقال السيد راسل ستوكس، الرئيس والمدير التنفيذي للمحركات والخدمات التجارية في شركة جي إي أيروسبيس: "يسعدنا أن نعزز من شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية لدعم التزامها في تقديم تجربة سفر استثنائية وتوفير أعلى مستوى من الكفاءة في قطاع الطيران الجوي. ويعد محرك التوربيني GE9X الأقوى والأكثر كفاءةً في استهلاك الوقود في العالم. نتطلع إلى مواصلة تعاوننا معاً لنساهم في دعم نمو الخطوط الجوية القطرية من خلال هذه التكنولوجيا المتطورة."

عن الخطوط الجوية القطرية

تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة "أفضل شركة طيران في العالم" لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق.

وكانت الناقلة القطرية قد نالت لقب "أفضل شركة طيران في العالم" في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021، 2022، و2024).

واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة "أفضل درجة أعمال في العالم" وجائزة "أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم" وجائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط".

وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة "أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم" من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية.

كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IEnvA)، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها مثل ISO 14001)). كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك الناقلة القطرية أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الحائز على جائزة "أفضل مطار في العالم" في الأعوام (2021 و2022 و2024) خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات. وفي عام 2024، حصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" للمرة العاشرة على التوالي، بالإضافة إلى جائزة "أفضل مطار في العالم للتسوق" للسنة الثانية على التوالي.

معلومات عن بوينج

بصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الطيران والفضاء، تقوم بوينج بتطوير وتصنيع وخدمة الطائرات التجارية والمنتجات الدفاعية وأنظمة الفضاء لعملائها في أكثر من 150 دولة. وكإحدى أكبر الشركات المصدرة في الولايات المتحدة، تستفيد بوينج من مواهب وإمكانات قاعدة عالمية من الموردين لتعزيز فرصها الاقتصادية وجهود الاستدامة والتأثير المجتمعي. من جهته، يلتزم فريق بوينج بالابتكار من أجل المستقبل، ويحرص على تصدر جهود الاستدامة، وتنمية الثقافة التي تعتمد على القيم الأساسية للشركة المتمثلة في السلامة والجودة والنزاهة.انضم إلى فريقنا الآن واكتشف هدفك عبر الرابط التالي: careers/boeing.com

نبذة عن شركة "جي اي إيروسبيس"

تعد شركة "جي اي إيروسبيس"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، مزوداً عالمياً رائداً لمحركات الطيران، ومكونات الطائرات وأنظمتها. وتمتلك الشركة محفظة واسعة بأكثر من 44,000 محرك طائرة تجارية و26,000 محرك طائرة عسكرية. وتمتلك الشركة فريق عمل عالمي يضم 52,000 موظف يواصلون العمل والابتكار والتعلم بالاعتماد على إرث راسخ يمتد لما يزيد عن قرن من الزمان. وتلتزم "جي اي إيروسبيس" بتشكيل معالم مستقبل الرحلات الجوية، والتحليق بالمسافرين إلى وجهاتهم المنشودة بأمان. لمزيد من المعلومات حول ماهية الدور الاستثنائي لشركة "جي اي إيروسبيس" وشركائها في دعم حاضر ومستقبل قطاع الطيران، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.geaerospace.com.

للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

كيرستن كوتز

مدير الإعلام والعلاقات العامة / شركة " جي اي إيروسبيس "

Kirsten.Kutz@ge.com

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