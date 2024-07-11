دبي، الإمارات العربية المتحدة- - بدأ تداول الملكية، في الظهور بسرعة باعتباره اتجاهًا مهمًا في المجالات المالية. من المتوقع أن تشهد صناعة تداول الملكية العالمية، التي تبلغ قيمتها 6.7 مليارات دولار أمريكي في عام 2020، معدل نمو سنوي مركبًا قدره 4.2% من عام 2021 إلى عام 2028. الاهتمام المتنامي واضح بذاته، حيث ارتفع الطلب على البحث عن "شركة ملكية" بنسبة 8,409% بين يناير 2020 ومارس 2024.

تماشيًا مع الطلب المتزايد على تداول الملكية وما يترتب على ذلك من حاجة إلى حلول برمجية مصممة لهذا الغرض بين الوسطاء، أطلقت B2Broker منصة B2Prop، وهو حل متكامل عالي الكفاءة مصمم بخبرة لمساعدة الشركات في إنشاء وتطوير شركات التداول الخاصة بها منذ البداية.

تسليط الضوء على B2Prop

B2Prop عبارة عن منصة شاملة قائمة على التحدي مصممة لمجموعة متنوعة من الشركات: شركات تداول الملكية، ووسطاء العملات الرقمية والعملات الأجنبية، وشركات الوساطة متعددة الأصول. تُمكِّن المنصة هذه الشركات من تنويع منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها. وقد تأثر تطويرها بالممارسات الرائدة في الصناعة مع التركيز بشكل رئيسي على احتياجات العملاء.

تسمح B2Prop للشركات ببناء تحديات تداول مخصصة تركز على مقاييس فريدة مثل أهداف الربح وقيود المخاطر ومعايير الأداء. قد تكون هذه التحديات متعددة المستويات وتقدم الدعم لمجموعة متنوعة من العملات. والجدير بالذكر أن B2Prop لا تفرض رسومًا إضافية بناءً على عدد التحديات أو الحسابات أو المراحل المعنية.

يتم منح المتداولين الناجحين الذين يتجاوزون هذه التحديات إمكانية الوصول إلى الحسابات الممولة المقترنة بنماذج مشاركة الأرباح المربحة، مما يمكنهم عادةً من الاحتفاظ بنسبة 70-80% من أرباح التداول الخاصة بهم.

تتكامل B2Prop بسلاسة مع منصات التداول الرائدة مثل MetaTrader 4 وMetaTrader 5 وcTrader. هناك أيضًا خطط لتقديم B2Trader، وTradeLocker وغيرها قريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإنها توفر لوحات تحكم قوية تسهل على الشركات تتبع مقاييس المتداولين من مرحلة التسجيل إلى مرحلة الحسابات الممولة، مما يؤكد التوافق مع احتياجات العملاء.

العديد من مصادر الإيرادات للشركات

توفر B2Prop للشركات العديد من إمكانيات توليد الإيرادات:

رسوم التحدي

يمكن للشركات تحقيق إيرادات من الرسوم التي يتكبدها المتداولون الذين يشتركون في تحديات تداول الملكية. غالبًا ما يقوم المتداولون غير القادرين على تلبية المتطلبات الأساسية للتحدي بثلاث محاولات على الأقل لإعادة الشراء وإزالة التحدي، مما يزيد من إيرادات الشركة.

مشاركة الأرباح

يمكن فقط للمتداولين المميزين الذين تجاوزوا التحديات بنجاح الوصول إلى الحسابات الممولة. توفر الشركة رأس المال لهذه الحسابات مع الاحتفاظ ببعض الأرباح الناتجة عن معاملات المتداولين. يتراوح هذا الجزء عادة من 20% إلى 50%.

ترتيبات التداول المخصصة

يمكن للشركات تعديل شروط التداول لصالحها. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي فرض عمولات أعلى إلى تقليل هوامش الربح على حسابات المتداولين الممولة. ونتيجة لذلك، تدفع الشركة مبالغ أقل في المدفوعات بينما لا تزال تستفيد من الهامش.

تنفيذ الإستراتيجيات الناجحة

تم دمج B2Prop بكفاءة مع منصة B2Copy لنسخ الصفقات القوية الخاصة بـ B2Broker، والتي تكشف عن قناة إيرادات أخرى محتملة. يمكن للشركات تغيير حدود التمويل على حسابات المتداولين واختيار تنفيذ إستراتيجيات المتداولين الناجحين في حساباتهم الخاصة. ونتيجة لذلك، فإن الشركة قادرة على تحقيق أرباح إضافية دون تعويض هؤلاء المتداولين.

الخدمات الجاهزة والشاملة: جميع المكونات الأساسية لإطلاق شركة ملكية

توفر حزمة B2Prop Turnkey من B2Broker حلاً شاملاً للشركات الراغبة في وضع أسس شركة تداول ملكية خاصة بها.

حجر الزاوية في الحزمة هو B2Core CRM، والذي يعمل كمنصة واحدة للمتداولين بهدف الانضمام، وشراء تحديات التداول، وتتبع أدائهم، وإدارة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسهل النمو من خلال دمج خدمات الدفع وحلول اعرف عميلك والوسطاء المعرِّفين، من بين أمور أخرى.

تتضمن الحزمة منصة cTrader ذات العلامة البيضاء، والتي تم تصميمها خصوصًا لشركات تداول الملكية. تجمع هذه المنصة بين ميزات منصة cTrader المبتكرة وقابليتها للتطبيق على نطاق واسع مع نموذج أعمال فعال من حيث التكلفة. تقدم B2Prop أيضًا التكامل مع خوادم MT4 وMT5 للشركات التي تمتلك الترخيص.

علاوة على ذلك، تتضمن حزمة الخدمات الجاهزة B2BinPay، منصة البلوكتشين الخاصة بـ B2Broker، والتي يمكنها معالجة مدفوعات العملات الرقمية والسماح للعملاء بإيداع مختلف العملات والعملات المستقرة على ثماني شبكات بلوكتشين مختلفة. بمجرد تمويل حساباتهم، يمكن للعملاء المضي قدمًا في شراء تحديات التداول، مما يوفر مرونة أكبر في المدفوعات ويجذب مجموعة أوسع من المتداولين.

تفتخر الحزمة أيضًا بمنصة B2Copy، وهي منصة تداول بنسخ الصفقات تقدمها B2Broker والتي تُمكِّن الشركات من تكرار إستراتيجيات المتداولين الناجحين مباشرة في حساباتهم، مما يَعِد بأرباح إضافية دون الحاجة إلى دفع هؤلاء المتداولين.

يقدم الحل الجاهز B2Prop ثلاث خطط تسعير شهرية شفافة:

1000 دولار شهريًا: B2Prop عند إضافتها إلى إعداد موجود باستخدام B2Copy أو B2Core أو White Label cTrader Prop .

عند إضافتها إلى إعداد موجود باستخدام أو أو . 2000 دولار شهريًا: B2Prop مستقل.

مستقل. 3000 دولار شهريًا: B2Prop مدمجة مع B2Copy

تتضمن جميع الخطط إعدادًا مجانيًا، ولا توجد رسوم خفية (لا توجد رسوم وحدة نمطية أو رسوم حجم)، وتسجيلات غير محدودة للمستخدمين والمشرفين، ولا توجد رسوم تستند إلى الحساب. بالإضافة إلى ذلك، هناك خصم على الباقات السنوية إذا كانت مدفوعة مسبقًا لمدة 9 أشهر.

تعديل تحديات التداول في B2Prop من خلال B2Core

قامت B2Broker بدمج B2Prop في منصة B2Core الخاصة بها لتعزيز إدارة تحديات تداول الملكية. يمكن للمسؤولين العثور على قسم تداول الملكية ضمن قائمة منصة الاستثمار في لوحة الإدارة. تتضمن هذه الميزة المضافة حديثًا صفحة قائمة التحديات، المصممة خصوصًا لإنشاء تحديات تداول الملكية وإدارتها بأقصى سهولة.

عند إعداد تحدٍ جديد، يقدم المسؤولون اسمًا ووصفًا ويقومون بتحميل صورة لتمثيل التحدي على الواجهة الأمامية.

بعد ذلك، يتم تكليفهم بتحديد معايير التحدي مثل الخطط والخطوات وإعدادات الحساب الأولية ومقاييس الأداء الرئيسية (الحد الأدنى لأيام التداول والحد الأقصى لحدود الخسارة وأهداف الربح) ومبلغ الرسوم وعملة الرسوم ومبلغ حساب التداول وعملة حساب التداول. كما تم وضع قواعد لاستبعاد المشاركين الذين يتجاوزون حد الخسارة اليومية.

يتم تتبع تقدم المشاركين عبر لوحة الإدارة. يسرد الحسابات النشطة والسابقة وحالة التحدي الحالية (التي بدأت أو نجحت أو فشلت). يمكن للمسؤولين بعد ذلك التعرف على المشاركين الناجحين وإنشاء حسابات ممولة لهم.

يمكن للمتداولين رؤية قائمة بالتحديات المتاحة على واجهتهم، كاملة مع الصور والمقاييس الرئيسية. يعد الانضمام إلى تحدٍ مناسب أمرًا سهلاً مثل نقرة واحدة، ويمكن دفع رسوم الدخول من محفظة المتداولين إذا لزم الأمر.

أثناء التقدم، يمكن للمشاركين مراقبة المقاييس المهمة مثل الأسهم، والحد الأقصى لمعدل التراجع، وعدد الصفقات. توفر المنصة أيضًا ملخصات تداول يومية مع مقاييس الربح والخسارة والحجم.

عند الانتهاء من التحدي، يتلقى المشاركون رسالة بريد إلكتروني تحتوي على تفاصيل حول حساب التداول الخاص بهم. يمكنهم أيضًا التحقق من تحدياتهم السابقة والحصول على نتائج شاملة وبيانات تداول لكل حساب.

وضع معيار لتكنولوجيا تداول الملكية مع B2Prop

شركة B2Broker، وهي لاعب بارز في قطاع التكنولوجيا المالية، معترف بها لتوليد أحدث حلول التكنولوجيا والسيولة. تقوم الشركة بتوسيع مخزونها من المنتجات الجاهزة مع B2Prop، وهو حل جاهز للاستخدام يسهل بدء تعهدات تداول الملكية للشركات دون عناء.

تقدم B2Broker عرضًا تجريبيًا شاملاً لـ B2Prop لتشجيع عملائها على استكشاف المنتج بالكامل. يعمل الفريق باستمرار على تحسين المنصة، مع مجموعة من التحسينات التي يتم تطويرها حاليًا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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