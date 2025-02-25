نيويورك: أعلنت شركة B Capital اليوم أنها أنشأت مكتبًا جديدًا في الدوحة كجزء من توسّعها في الشرق الأوسط. تخطط شركة B Capital، وهي شركة استثمار تكنولوجي عالمية متعددة المراحل تركز على قطاعات المشاريع والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والمناخ، إلى تقديم خبراتها العالمية للمساعدة في تعزيز الابتكار في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون الشركة مع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية لدولة قطر، للمساعدة في دفع هذه الجهود.

وقال Raj Ganguly، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لشركة B Capital: "لقد كرست شركة B Capital جهودها لتحديد ودعم رواد الأعمال المتميزين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وآسيا، ونحن منجذبون إلى الشرق الأوسط كمركز ناشئ سريع للابتكار". "من خلال خبرتنا العالمية العميقة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، والتزامنا بدعم الشركات التحويلية، نتطلع إلى مساعدة الشركات الأكثر ابتكارًا في المنطقة على تشكيل مستقبل التكنولوجيا".

تستثمر B Capital عالميًا في مؤسسين استثنائيين وشركات تقود الابتكار من خلال التكنولوجيا. مع وجود أكثر من 8 مليارات دولار من الأصول تحت الإدارة، تستهدف الشركة استثمارات تكنولوجيا النمو في المراحل المتأخرة. تزود منصة B Capital ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة Boston Consulting Group، رواد الأعمال بالأدوات والموارد للتوسع بسرعة والتوسع في أسواق جديدة وبناء أعمال رائدة في السوق.

حول B Capital

B Capitalهي شركة استثمار عالمية متعددة المراحل تتعاون مع رواد أعمال استثنائيين لتشكيل المستقبل من خلال التكنولوجيا. مع أكثر من 8 مليارات دولار من الأصول قيد الإدارة عبر صناديق متعددة، تركز الشركة على الاستثمارات في مرحلة النمو الأولي وحتى مرحلة متأخرة، وخاصة في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمناخ. تأسست B Capital في عام 2015، وتستفيد من فريق متكامل في تسعة مواقع في الولايات المتحدة وآسيا، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية مع BCG، لتوفير الدعم ذي القيمة المضافة الذي يحتاجه رواد الأعمال للتوسع بسرعة وكفاءة، والتوسع في أسواق جديدة وبناء شركات استثنائية. لمزيد من المعلومات، انقر هنا.

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