نؤمن في "الوطني" بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في التعاون البنّاء مع شركات التكنولوجيا المالية

نقطة تحول في مسيرة AZ eWallet نحو تقديم خدمات مالية رقمية متطورة تلبي احتياجات السوق الكويتي

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة AZ eWallet، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) في السوق الكويتي، وذلك في إطار التزام البنك بدعم الابتكار وتعزيز الشمول المالي عبر تمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات مالية وحلول دفع رقمية آمنة ومتطورة.

وتشمل الشراكة بين "الوطني" وAZ eWallet ثلاثة محاور رئيسية، وهي:

خدمة BIN Sponsorship : والتي تتيح لشركة AZ eWallet إصدار بطاقات مسبقة الدفع تكون مرتبطة مباشرة بحسابات المحفظة الإلكترونية لـ AZ eWallet ، مما يوفر للمستخدمين وسيلة آمنة ومريحة لإدارة أموالهم، ويمكّنهم من إجراء عمليات الشراء، السحب النقدي، والمعاملات عبر الإنترنت بكل سهولة.

خدمات Virtual IBAN (رقم الحساب المصرفي الافتراضي): والتي توفر مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المصممة خصيصًا لمزودي المحافظ الإلكترونية المرخصين، بما يضمن تكاملًا آمنًا وتقديم حلول دفع رقمية محلية متوافقة تمامًا مع اللوائح التنظيمية الصادرة عن بنك الكويت المركزي .

خدمات السحب النقدي بدون بطاقة من أجهزة السحب الآلي: تمكّن شركة AZ eWallet من تقديم خدمات سحب نقدي سلسة بدون بطاقة من أجهزة السحب الآلي التابعة لبنك الكويت الوطني باستخدام ميزة رمز الاستجابة السريعة QR Code .

وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت نائب الرئيس - رئيس شراكات التكنولوجيا المالية في بنك الكويت الوطني، السيدة/ ديما العبدالرزاق: "نحن في بنك الكويت الوطني نؤمن بأن مستقبل الخدمات المصرفية يكمن في التعاون البنّاء مع شركات التكنولوجيا المالية، التي تمثل محركًا رئيسيًا للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي".

وأوضحت العبدالرزاق أن الشراكة مع AZ eWallet تعكس التزام "الوطني" بتمكين شركات التكنولوجيا المالية الرائدة من تقديم خدمات مالية متقدمة وآمنة تلبي تطلعات العملاء وتواكب التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي.

وذكرت أنه من خلال توفير خدمات BIN Sponsorship وVirtual IBAN، فإن "الوطني" يمنح شركاءه الأدوات اللازمة لتوسيع نطاق أعمالهم، وتقديم حلول دفع رقمية متكاملة، وتعزيز تجربة المستخدم النهائي، مؤكدتاً التزام البنك الكامل بالامتثال التنظيمي، وضمان أعلى معايير الأمان والكفاءة في جميع الخدمات التي يقدمها.

وختمت العبدالرزاق حديثها قائلة: "نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مالية أكثر شمولًا وابتكارًا في الكويت، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع رواد التكنولوجيا المالية لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي الوطني."

من جهته، قال مدير الشراكات في شركة AZ eWallet، السيد/ يوسف السبيعي: "نحن فخورون بهذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني، والتي تمثل نقطة تحول في مسيرتنا نحو تقديم خدمات مالية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات السوق الكويتي".

وبين السبيعي أن ما تتيحه هذه الشراكة للشركة من تقديم خدمات BIN Sponsorship وVirtual IBAN تعزز قدرتها على تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة وسلسة لعملائها، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية هو المفتاح لبناء منظومة مالية أكثر مرونة وابتكارًا، ومعرباً عن آمله بأن تحقق الشراكة بين "الوطني" و AZ eWallet المزيد من الإنجازات في مجال الدفع الرقمي.

تأتي هذه الشراكة ضمن رؤية بنك الكويت الوطني لتعزيز مكانته كممكّن رئيسي للتحول الرقمي في الكويت، من خلال توفير بنية تحتية مصرفية مرنة وآمنة تدعم نمو شركات التقنية المالية وتُسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا واستدامة.

ويُعد "الوطني" من الرواد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت والمنطقة، حيث يواصل تطوير بنيته التحتية التقنية لتوفير تجربة مصرفية متكاملة وآمنة وسهلة للعملاء عبر مختلف القنوات.

