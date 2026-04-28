دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة "أكسيون" لخدمات تسوية مطالبات التأمين المحدودة (Axxion Claims Settlement Services L.L.C.) عملياتها في دبي كشركة مستقلة لإدارة مطالبات تأمين المركبات، موجهة لخدمة شركاء التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وانطلاقاً من مقرّها في دبي، تتولى الشركة إدارة دورة حياة المطالبات بالكامل لصالح شركات التأمين، بداً من البلاغ الأولي بالحادث وحتى إغلاق الملف، بما يشمل الفحص وتقدير الخسائر وتنسيق الإصلاح ومعالجة الخسائر الكلية والخردة، إضافة إلى استرداد التعويضات من الأطراف الثالثة. تعتمد الشركة على نظام تقني مملوك لها لإدارة مطالبات التأمين، يهدف إلى خفض نسبة الخسائر، وتسريع الإجراءات والمعالجة، وتحسين تجربة العملاء، وضمان كفاءة استرداد التكاليف من الأطراف المتسببة، وذلك ضمن إطار رقابي قائم على معايير تدقيق عالية.

تأسست "أكسيون" (Axxion) لمعالجة مجموعة من المشكلات الهيكلية الراسخة في سوق مطالبات تأمين المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طول فترات تسوية المطالبات، والتفاوت في تكاليف الإصلاح، وتباين معايير الورش، إضافة إلى ما يٌعرف بـ"تسرب المطالبات"، وهو الفجوة المالية بين المبلغ الفعلي المدفوع لتسوية مطالبة التأمين والمبلغ الذي كان يجب دفعه وفقاً لبنود التأمين، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء التشغيلية على شركات التأمين. صُمّمت الشركة لتكون بمثابة شريك تشغيل موحد لشركات التأمين، يتولى إدارة دورة حياة المطالبات بالكامل، بقيادة فريق من المتخصّصين ذوي الخبرة في إدارة المطالبات، مدعومين بالأنظمة المؤتمتة. هذا وتعتمد الشركة في تقييم الأداء على مؤشرات خدمة واضحة ومحددة مسبقاً.

وفي معرض تعليقه على انطلاق الشركة الجديدة، قال فريدريك بيسبجيرج، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة "أكسيون" (Axxion): "لسنوات عدة، شهدنا حالة من الضعف الهيكلي في قطاع إدارة مطالبات تأمين المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي حين تدرك شركات التأمين أن دورات معالجة المطالبات تستغرق وقتاً طويلاً وأن تكاليف الإصلاح غير متسقة، إلا أن الأدوات التشغيلية الضرورية لمعالجة هذه التحديات لم تكن متاحة على نطاق مناسب. وفي هذا السياق، تأتي ’أكسيون‘ (Axxion) لسد هذه الفجوة عبر تولّي هذه المهام فعلياً، وعدم الاكتفاء بتقديم الاستشارات."

يشرف على منصة "أكسيون" (Axxion) فريق من كبار المتخصصين، يتمتعون بخبرات واسعة في إدارة مطالبات تأمين المركبات على نطاق واسع، اكتسبوها في عملهم لدى شركات تأمين إقليمية ودولية في مجالات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وإدارة الإصلاحات، واسترداد التكاليف. ويستند نموذج التشغيل في الشركة إلى مبدأ "الإنسان أولاً، ثم الذكاء الاصطناعي"، حيث يتولى كبار خبراء المطالبات اتخاذ القرارات الأساسية، بينما تُسند عملية معالجة المهام المتكررة إلى الأنظمة التقنية. بموجبب هذا النموذج، يتعامل شركاء التأمين مع مشغّلين محددين بالاسم، بدلاً من نظام آلي لإدارة قوائم انتظار العملاء. ومنذ إطلاق الشركة، عمد عدد من شركات التأمين على المركبات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التعاقد مع "أكسيون" (Axxion) للاستفادة من خدماتها، فيما تجري محادثات إضافية لتجربة المنصة على نطاق أوسع في مختلف أنحاء السوق. وتظهر المؤشرات التشغيلية الأولية للمحافظ التي تتم إدارتها بشكل مباشر من قبل الشركة إلى انخفاض ملموس في تكلفة المطالبات وزمن المعالجة مقارنةً بمستويات الأداء المرجعية الخاصة بشركات التأمين، إلى جانب تحسّن ملحوظ ملموس في مستوى رضا حاملي وثائق التأمين.

من جانبه، قال ستاين فينروي، المدير التنفيذي للعمليات والذكاء الاصطناعي لدى "أكسيون" (Axxion): "توظّف "أكسيون‘ (Axxion) قدرات التكنولوجيا لدعم العمليات وليس لقيادتها. فالذكاء الاصطناعي قد يساعد فريق العمل على إنجاز المهام الروتينية بشكل أسرع، ويتيح تركيز الخبرة البشرية على المسائل الأكثر تعقيداً وأهمية. وترى شركات التأمين أن هذا النموذج يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء في مطالبات التأمين، إلى جانب تعزيز القدرة على التنبؤ بالتكاليف التشغيلية في بيانات الأرباح والخسائر."

تُعد "أكسيون" (Axxion) جزءاً من مجموعة "سكيلمور" (Skelmore Group)، وهي مجموعة متنوعة الأنشطة في خدمات السيارات والتأمين، ولديها عمليات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وكندا. ويعمل لدى المجموعة نحو 4 آلاف موظف، وتحقق إيرادات سنوية تقرب من 2.4 مليار درهم إماراتي، وفق البيانات المالية المجمعة. وفي منطقة الشرق الأوسط، تنضوي "أكسيون" (Axxion) ضمن مجموعة World Automotive Group (WAG)، التي تنشط بشكل مستمر في قطاع خدمات السيارات والتأمين الإقليمي منذ أكثر من ثلاثة عقود. هذا ويمنح هذا الدعم المؤسسي قاعدة مالية قوية لشركة "أكسيون" (Axxion)، ويزوّدها بالاستقرار التشغيلي الضروري لتسهيل دخولها السوق، وبناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد مع شركات التأمين.

هذا وتخطط الشركة الجديدة إلى توسيع نطاق التعاون مع شركات تأمين إضافية، ومواصلة توسيع شبكة ورش الإصلاح في مختلف إمارات الدولة، إلى جانب بحث فرص التوسع إلى أسواق أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة.

لمحة عن "أكسيون" (Axxion):

