القاهرة: احتفلت شركة أكسا في مصر بإطلاق فعاليات AXA Week for Good" 2026"، وهو أسبوعها السنوي للمسؤولية المجتمعية والبيئية الذي يجمع موظفي الشركة تحت مظلة برنامج "AXA Hearts in Action" ويعد مبادرة عالمية تنظم في نفس التوقيت من كل عام عبر جميع شركات مجموعة أكسا حول العالم. تأتي مبادرات هذا العام بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر، وDoodle Factory، وUp-Fuse، وRevive، ومؤسسة FACE for Children in Need. وتقام الفعاليات تحت شعار " Artist of Change " فنانو التغيير، حيث توظف أكسا الإبداع لتعزيز الدمج المجتمعي، ودعم الاستدامة، وإحداث أثر إيجابي حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات.

وقد شهدت الفعاليات مشاركة استثنائية تعكس التزام الشركة المستمر باستراتيجيتها للاستدامة القائمة على محورين أساسيين هما: الاستدامة البيئية وحماية الأطفال، حيث شارك ما يقارب من 300 متطوع من موظفي أكسا في مصر، والذين قدموا ما يزيد عن 1200 ساعة تطوعية، في إطار سلسلة من الأنشطة التي جمعت بين الإبداع، والتوعية، والدعم المجتمعي.

وصرحت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر، قائلة: " مفهوم الحماية الحقيقي يبدأ من تمكين الإنسان والمجتمع، وهذا هو المحرك الأساسي لمبادراتنا التطوعية في AXA Week for Good''. في نسخة هذا العام، أردنا تقديم نموذج مبتكر للمسؤولية المجتمعية والبيئية تحت مفهوم 'Artist of Change' فنانو التغيير، وهو ما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية في توظيف الإبداع لتعزيز الدمج المجتمعي، ودعم التعافي النفسي، وتحقيق الاستدامة. ومن خلال شراكاتنا المثمرة مع مؤسسات المجتمع المدني، نجحنا في تحويل العمل التطوعي إلى أثر ملموس يخدم المجتمع، ويترجم التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والبيئية. ونؤمن بأن التعاون طويل الأمد والشراكات الفاعلة يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق أثر مستدام وإحداث تغيير إيجابي حقيقي في حياة الأفراد والمجتمعات."

وتنوعت الأنشطة على مدار الأسبوع، حيث شارك موظفو أكسا في ورش عمل بالتعاون مع Up-Fuse لتحويل المواد المعاد تدويرها إلى منتجات مستدامة، في تجربة جمعت بين الإبداع والمسؤولية البيئية، مع تخصيص تلك المنتجات لدعم الأطفال الأكثر احتياجًا.

كما تعاونت أكسا مع مؤسسة أهل مصر وDoodle Factory لتنظيم تجربة فنية ملهمة جمعت بين موظفي الشركة وعدد من الاطفال الناجين من الحروق، حيث شاركوا في تصميم لوحة فنية جماعية بإشراف الفنانة دينا فاضل. ومن المقرر طرح هذا العمل الفني في مزاد خيري، على أن تخصص عائداته لدعم علاج ورعاية الناجين من الحروق بمستشفى أهل مصر. وفي خطوة تعكس النهج المتكامل الذي تتبناه أكسا في دعم الصحة والرعاية الشاملة، قدمت OneHealth خدمات فحص صحي مجانية للمشاركين في الفعالية. ويأتي هذا التعاون استكمالًا للشراكة القائمة بين أكسا في مصر ومؤسسة أهل مصر، والتي شهدت في العام الماضي تنفيذ مبادرة لزراعة 1,000 شجرة مثمرة داخل مركز أهل مصر للدمج والتمكين وعدد من المدارس الحكومية، بما يعكس التزامًا مشتركًا بإحداث أثر إيجابي مستدام.

وفي إطار جهودها البيئية، نظمت الشركة بالتعاون مع منصة Revive، المتخصصة في إعادة التدوير والحلول البيئية المستدامة، سلسلة من الورش التفاعلية التي ركزت على تحويل المخلفات الزراعية والورقية إلى منتجات صديقة للبيئة، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة داخل بيئة العمل وخارجها.

واختتم الأسبوع بزيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير بالتعاون مع مؤسسة FACE for Children in Need، وذلك كجزء من عدة مبادرات مشتركة بين أكسا في مصر والمؤسسة، حيث رافق متطوعو أكسا مجموعة من الأطفال في جولة تعليمية وترفيهية داخل متحف الأطفال، مما أتاح لهم فرصة استكشاف التراث المصري الأصيل في تجربة تفاعلية تثري معرفتهم وتعزز شعورهم بالانتماء والثقة بالنفس، في امتداد للتعاون المستمر بين أكسا في مصر ومؤسسة FACE للأطفال في احتياج، والذي شهد خلال شهر رمضان الماضي إطلاق مبادرة لتوفير ملابس العيد للأطفال الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي مستدام.

وتجسد مبادرات أكسا في مصر التزامها بتبني نهج طويل الأمد في المسؤولية المجتمعية، يقوم على بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تتشارك معها الرؤية ذاتها لإحداث أثر مستدام. وانطلاقًا من النجاحات التي تحققت من خلال المبادرات السابقة، تواصل أكسا في مصر وشركاؤها العمل معًا لتعزيز الأثر الإيجابي الذي تولده هذه المبادرات واستدامته، بما يسهم في دعم الأفراد والمجتمعات وتحقيق قيمة مستدامة تتجاوز نطاق أعمالها.

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