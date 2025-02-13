دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة AW Rostamani Trading، الذراع الاستراتيجي لقسم خدمات التنقل ضمن مجموعة عبدالواحد الرستماني، شراكة استراتيجية مع شركة GROUPAUTO الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، التابعة لمجموعة GROUPAUTO International، أحد أكبر المجموعات العالمية في قطاع تجارة السيارات، وذلك بهدف تعزيز الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات.

وقد وُقّعت الاتفاقية رسمياً في المقر الرئيس لمجموعة عبدالواحد الرستماني، بحضور كل من سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWR Mobility Services وAW Rostamani Trading، ومسعود أورجانجيلار، المدير العام لـ GROUPAUTO الشرق الأوسط وأفريقيا والهند.

وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة لكلا الطرفين، حيث تجمع بين الخبرة الإقليمية والقدرات التوزيعية لشركة AW Rostamani Trading، والشبكة العالمية الواسعة لـ GROUPAUTO، التي تمتدّ عبر 33 فرعاً وتغطي أكثر من 114 دولة، بهدف تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتعزيز العلاقات مع الموردين وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.

وفي هذا الصدد، قالت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لشركة AWR Mobility Services وAW Rostamani Trading: "نلتزم في AW Rostamani Trading بدفع عجلة الابتكار وتعزيز قدراتنا في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات. وتتيح لنا هذه الشراكة مع GROUPAUTO الشرق الأوسط وأفريقيا والهند الاستفادة من شبكتهم العالمية الواسعة وعلاقاتهم القوية مع الموردين، ما يعزز مكانتنا كموزع رائد في المنطقة. ومن خلال هذا التعاون، سنتمكن من تحسين كفاءة سلاسل التوريد، وتوفير مكونات سيارات عالية الجودة، وإضافة قيمة ملموسة لعملائنا".

من جانبه قال مسعود أورجانجيلار، المدير العام لـ GROUPAUTO الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: "يُسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع AW Rostamani Trading، فمن خلال الجمع بين الخبرة الإقليمية القوية لمجموعة عبدالواحد الرستماني والشبكة العالمية الواسعة لـ Groupauto، نتطلع إلى تحقيق تكامل استراتيجي يعزز حضور كلا الجانبين في المنطقة. كما نتطلع للتعاون الوثيق مع المجموعة في مختلف مجالات خدمات ما بعد البيع، وبرامج الورش، والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤيتهم الطموحة للنمو والابتكار".

وستفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لكلا الطرفين، حيث ستحقق AW Rostamani Trading مزيداً من الكفاءة في عمليات التوريد إلى جانب مزايا تنافسية في التكلفة للعلامات التجارية الرئيسية ضمن محفظتها التوزيعية، في حين تعزز Groupauto حضورها الإقليمي وتوسع نطاق تعاونها مع شريك موثوق وراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفضل هذا التعاون، يضع الجانبان معايير جديدة للابتكار والكفاءة وتعزيز تقديم قيمة مضافة للعملاء في قطاع خدمات ما بعد البيع للسيارات.

وتجسد هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة لكل من مجموعة عبدالواحد الرستماني و Groupauto نحو النمو الاستراتيجي وترسيخ ريادتهما في القطاع. ومن خلال توظيف خبراتهما المتكاملة ومواردهما المشتركة، يسعى الطرفان إلى بناء منظومة أكثر ترابطاً وتنافسية في سوق خدمات ما بعد البيع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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