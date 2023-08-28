شركة تأجير الطائرات "AviLease" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة تعقد إتفاقية إستحواذ على منصة تأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد"بقيمة 3.6 مليار دولار.

حيث وبناء على ذلك، ستمتلك وتدير شركة تأجير الطائرات "AviLease" مجموع "167" طائرة مؤجرة إلى "46" شركة طيران على مستوى العالم.

تساهم هذه الإتفاقية التاريخية في تسريع خطط النمو للشركة حيث ستصبح بذلك ضمن أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم بحلول 2030م.

كما وتتطلع شركة تأجير الطائرات والتي تتخذ من الرياض مقراً لها، إلى تنويع محفظتها على الصعيدين المحلي والعالمي وبناء فريق ذوو خبره في هذا القطاع.

تعمل شركة تأجير الطائرات أيضاّ على استكمال جميع الاجراءات المتعلقة بالاتفاقية في الربع الرابع من عام 2023.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة تأجير الطائرات "AviLease"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إبرامها إتفاقية للاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد "، كما وتشمل هذه الإتفاقية شركة بيمبروك ومقرها دبلن.

تسهم عملية الاستحواذ في الجمع شركتين متكاملتين على المستوى الاستراتيجي، مما سينتج عنه التنوع في نطاق الشركة وتحقيق التطور والنمو العالمي، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من خبرات وتجارب فريق ستاندرد تشارترد الأفضل في فئته والقدرات التشغيلية المتوفرة.

وفي إطار هذه الإتفاقية التي تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، تستحوذ شركة تأجير الطائرات على محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة من نوع الطائرات ذات البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى. وستعزز هذه الخطوة مكانة الشركة، كمنصة وكيان متكامل تملك وتدير أسطولاً مكون من 167 طائرة من أحدث الطائرات والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها بحوالي 6مليار دولار، و 22 طائرة تديرها الشركة بقيمة تقدر بنحو 800 مليون دولار، ومؤجرة لنحو 46 شركة طيران على مستوى العالم.

نجحت شركة تأجير الطائرات "AviLease" ، في إطار هذه الإتفاقية إلى تأمين تمويل مؤقت تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار أمريكي من أربعة بنوك دولية هي: بنك بي إن بي باريبا ، وسيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبنك إم يو أف جي.

وصرح سعادة الأستاذ/ فهد السيف، رئيس مجلس إدارة شركة تأجير الطائرات بالآتي:" تتميز أعمال تمويل الطائرات التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، باعتبارها منصة رائدة على مستوى القطاع، حيث تجمع فريق من المهنيين والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية بسجل مهني وسمعة متميزة. حيث تساهم اتفاقية الاستحواذ في تعزيز مكانة الشركة وتمكين النظام الاقتصادي وبيئة قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية وتشكل عنصر مساعد في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 مثتمثلة في أهداف تنويع الاقتصاد في المملكة، وذلك من خلال توفير فرص عمل إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين السعوديين".

وقال سعادة الاستاذ/ إدوارد أو براين، الرئيس التنفيذي لـشركة تأجير الطائرات:" تمثل هذه الإتفاقية وعملية الاستحواذ أهمية عالية، وخطوة جديدة وبارزة في مسيرة الشركة، وتشمل هذه الإتفاقية شراء مجموعة من الطائرات ذات البدن الضيق عالية الجودة والمؤجرة لشركات طيران من الدرجة الأولى على مستوى العالم. كما ستساهم عملية الاستحواذ في تسريع عجلة النمو وتوسيع نطاق وتنويع أسطول الشركة من الطائرات المؤجرة، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الخاصة والطموحه ".

وأضاف أو براين"بالإضافة إلى ذلك، ستمكننا من توحيد جهودنا والاستفادة من القدرات عالية الجودة لمنصة أعمال تمويل الطائرات التابعة لــ "ستاندرد تشارترد". كما ستعزز هذه الإتفاقية جهودنا وتطلعاتنا نحو تحقيق طموحاتنا بأن نصبح من بين أفضل عشر شركات لتأجير الطائرات على مستوى العالم".

من جهته قال سعادة الأستاذ/ سايمون كوبر، الرئيس التنفيذي للشركات والمؤسسات المصرفية والتجارية في أوروبا والقارة الأميركية لستاندرد تشارترد:" نتمنى لشركة تأجير الطائرات "AviLease" كل التوفيق والنجاح في استراتيجيتها المثيرة للإعجاب والمتمثلة في مواصلة العمل وتكريس الجهود لتطوير الأعمال بهدف تعزيز النمو المستمر وتحقيق طموحاتها بأن تكون شركة فاعلة وشريكاّ عالمياً بارزاً في قطاع تأجير الطائرات. وأتوجه بالشكر إلى زملائنا في منصة أعمال تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ"ستاندرد تشارترد، حيث أثمر التزامهم الراسخ ببناء وإرساء عمل متميز على مدار أكثر من 15 عامًا في نجاح هذه الصفقة".

وستعمل شركة تأجير الطائرات "AviLease" على انجاز أعمال وإجاراءات استكمال الاتفاقية بالكامل في الربع الرابع من عام 2023.

هذا وتولى "سيتي بنك"، مهمة المستشار المالي لشركة تأجير الطائرات خلال مراحل الإتفاقية، في حين تولت كلا من شركة Allen & Overy وشركة Clifford Chanc مسؤولية الاستشارات القانونية، وقامت كلا من شركة KPMG وشركة PwC بدور المستشار الضريبي. كما وتولت مؤسسة الخدمات المالية "جي بي مورجان" دور المستشار المالي للشركة.

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عن شركة تأجير الطائرات "AviLease"

شركة تأجير الطائرات "AviLease" هي شركة تمويل وتأجير الطائرات تستثمر في أحدث جيل من الطائرات من خلال صفقات الشراء وإعادة التأجير، والمحفظة الثانوية وصفقات الاستحواذ على الشركات والطلبات المباشرة من مصنعي الطائرات، وتهدف شركة AviLease للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران.

تتمتع AviLease، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بدعم مالي قوي وكفاءات متميزة بما يمكنها من تحقيق رؤيتها وطموحاتها للنمو السريع. تأسست الشركة في يونيو 2022، ومقرها الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ويضم أسطول الشركة أحدث جيل من الطائرات من فئات الطائرات ذات البدن الضيق والعريض، والمصنعة من الشركات الرائدة في العالم.

ويتولى قيادة نمو الشركة فريق إدارة بخبرات وطنية وعالمية، والذي سيعمل على توطين المعرفة والخبرات، وتمكين تطور البنية التحتية للشركة لتصبح رائدة في قطاع تأجير الطائرات على مستوى العالم.

للاستفسار يرجى التواصل مع:

روان الحسبان

ميماك أوجلفي

Rawan.alhosban@ogilvy.com