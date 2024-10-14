الرياض،المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة تمويل وتأجير الطائرات "AviLease"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إتمام عمليات الاستحواذ على طائرة بوينج 787-9 من شركة "بابكوك وبراون لإدارة الطائرات" BBAM، أحد أبرز شركات التأجير العالمية والتي تبلغ قيمة أصولها الخاضعة للإدارة في قطاع الطيران نحو 18 مليار دولار.

تكتسب هذه الصفقة، أهمية خاصة حيث تُشكل أول تعاون يجمع بين AviLease وشركة BBAM، كما أثمرت عن تقديم أول طائرة بوينج 787-9 وفق عقد إيجار تشغيلي لأسطول AviLease المتنامي. بالإضافة إلى ذلك، أتاحت عملية الاستحواذ هذه، فتح باب التعاون مع عميل جديد في مجال الطيران، ومقره في الأمريكتين، في إطار محفظة AviLease من العملاء والشركاء.

وفي هذا الصدد، قال الأستاذ إدوارد أوبريان، الرئيس التنفيذي لـشركة "AviLease": "نتوجه بالشكر إلى شريكنا BBAM، إذ تُشكل هذه الصفقة، بداية لشراكة تجارية قوية. وتتوافق طائرة بوينج787-9 ، انطلاقاً من كونها طائرة تتمتع بتكنولوجيات جديدة وذات الكفاءة في استهلاك الوقود، بشكل ٍجيد مع استراتيجيتنا الاستثمارية. وسيوفر هذا الاستحواذ الدعم لعوائد محفظتنا الاستثمارية بشكلٍ أوسع نطاقاً".

من جهته قال ستيف زيسيس،الرئيس التنفيذي ورئيس بابكوك وبراون لإدارة الطائرات BBAM:"يسعدنا إبرام أول إتفاقية مع شركة AviLease، ونتطلع إلى المزيد من التعاون، حيث باتت AviLease تتمتع بمكانة بارزة كشركة تأجير الطائرات لشركات الطيران في جميع أنحاء العالم".

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