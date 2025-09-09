دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "أفِيان" (AVIAAN)، وهي شركة تطوير عقاري جديدة، عن دخولها سوق العقارات في الإمارات برؤية مبتكرة تتمحور حول العملاء. ومن خلال الاستفادة من خبرتها الممتدة على مدار عقدين من الزمن، تلتزم الشركة بتقديم مشاريع عقارية تحقق عوائد متميزة للمستثمرين.

تأسست "أفِيان" على يد غوراف أيداساني، أحد أبرز الخبراء في مجال العقارات، والذي يمتلك سجلاً حافلاً بمليارات الدولارات في المبيعات، وأكثر من 18 عاماً من الخبرة الواسعة في القطاع. تتطلع الشركة إلى تنفيذ محفظة مشاريع استثنائية بقيمة 1.7 مليار درهم، موزعة على مواقع استراتيجية متعددة في دبي.

يعد دخول "أفيان" إلى السوق الإماراتي خطوة استراتيجية لأيداساني، المعروف بدوره البارز في تحويل "يونين سكوير هاوس" (Union Square House) إلى واحدة من أفضل خمس شركات في مجال الوساطة العقارية بالإمارات. ومع انتقاله من مجال الوساطة إلى التطوير العقاري، جلب غوراف معه خبرة متعمقة للسوق وثقة قوية من المستثمرين وشبكة واسعة من العلاقات في هذا المجال.

وتعليقاً على إطلاق الشركة، قال غوراف أيداساني، مؤسس ومدير عام "أفِيان": "بعد سنوات من العمل في قطاع العقارات في المنطقة، كان الانتقال إلى مجال التطوير العقاري خطوة استراتيجية بالنسبة لي، بالإضافة إلى أنها كانت خطوة ذات طابع شخصي أيضاً. تأسست "أفِيان" بناءً على خبرتنا المتعمقة لسوق العقارات في الإمارات وفلسفة تركز على العميل. هدفنا هو خلق تجارب سكنية استثنائية تعكس أسلوب الحياة في مدينة دبي. نحن متحمسون لتقديم "أفِيان" كمطور رئيسي في السوق، وملتزمون بتطوير مشاريع عالية الجودة توفر قيمة مستدامة للمستثمرين والمشترين على حد سواء."

ترتكز رؤية الشركة على تعزيز التميز المعماري، وإتقان التخطيط المجتمعي، وتعزيز قيمة الاستثمار. وتشمل المحفظة الأولية لـ "أفِيان" مجموعة من المشاريع السكنية التي تلبي احتياجات شرائح السوق المختلفة. ويقع أول هذه المشاريع في منطقة "ميدان"، حيث سيتم تطوير وحدات سكنية تحت علامة تجارية مرموقة. كما تعتزم الشركة إطلاق مجتمع فلل فاخر في "دبي لاند".

يعد دخول الشركة إلى مجال التطوير العقاري بمثل هذه الخطط الطموحة تجسيداً لثقتها الراسخة في مستقبل سوق العقارات في دبي. واختتم غوراف قائلاً: "نتطلع إلى تشكيل الجيل القادم من العقارات الراقية في هذه المدينة الحيوية".

تعتمد "أفِيان" في فلسفة أعمالها على الشفافية وبناء علاقات مستدامة وطويلة الأمد مع عملائها. أسست الشركة سمعتها على مدى سنوات من العمل الجاد وبناء الثقة، بدءاً من "يونين سكوير هاوس"، حيث نجح غوراف أيداساني وفريقه في استقطاب قاعدة واسعة من المستثمرين. وتدرك "أفِيان" أن العقارات ليست مجرد ممتلكات، بل هي انعكاس للأشخاص وطموحاتهم، إذ تمثل الثقة التي يضعها العملاء في المطور العقاري لتقديم قيمة فعلية.

تسعى "أفِيان" إلى نقل هذه الثقة إلى مشاريعها الجديدة، ضامنة للمستثمرين أنهم لا يستثمرون في عقارات فحسب، بل يدخلون في شراكة راسخة مبنية على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة. يلتزم الفريق بتنفيذ الوعود، مدركين أن العلاقة التي تُبنى اليوم هي أساس النجاح في الغد.

نبذة عن "افيان"

"أفِيان" هي شركة تطوير عقاري مقرها دبي، تتمتع بخبرة متعمقة للسوق وتركز على العميل أولاً. تهدف الشركة إلى خلق تجارب سكنية متميزة تجمع بين التصميم المبتكر واختيار المواقع الاستراتيجية وجودة البناء الاستثنائية والعوائد الاستثمارية العالية. وتعكس محفظة مشاريع "أفِيان" التزام الشركة الراسخ بتقديم مشاريع تعزز من الطابع المعماري لدبي، بينما توفر قيمة مستدامة للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

