أعلنت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي المزوّد الرائد لحلول التحوّل الرقمي، عن عملية توسيع استراتيجية لأعمالها في مجال الحلول السمعية والبصرية (AV)، ما يعزز قدرتها على تزويد العملاء بمجموعة متكاملة وشاملة من الحلول السمعية والبصرية (AV). تساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، باعتبارها الشريك المتكامل والمفضل للمؤسسات التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية سمعية وبصرية حديثة وجاهزة لمتطلبات المستقبل.

رغبة منها في الاستجابة إلى الطلب المتواصل والمتنامي على تكنولوجيا أنظمة الصوت والصورة الاحترافية المتقدمة عبر قطاعات الشركات والتعليم والضيافة والحكومة، حرصت مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprises Solutions) على عدم الاكتفاء ببيع المنتجات الفردية مثل اللوحات التفاعلية وجدران الفيديو الخارجية. وتعمل الشركة حالياً على تقديم أنظمة مخصّصة ومتكاملة في مجال الصوت والصورة، تتميز بكونها مصمّمة لتعزيز التعاون والتواصل والمشاركة في أي بيئة. يؤكد هذا التحول على التزام الشركة بالابتكار وتزويد العملاء بتجربة استثنائية وحرصها على نشر التقنيات الجاهزة لمتطلبات المستقبل.

حلول سمعية وصوتية (AV) شاملة لتلبية كل الاحتياجات

تشمل الحافظة الموسّعة من منتجات مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) مروحة متنوعة من الخدمات والحلول المصمّمة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنوّعة للعملاء:

حلول أنظمة الصوت والصورة لقاعات المؤتمرات: تقدم الشركة مساحات مجهّزة بالكامل، تتضمّن شاشات عرض متطورة وأدوات رائدة لتحرير الصوت والفيديو وحلول التعاون، لتمكين الاجتماعات بسلاسة.

تقدم الشركة مساحات مجهّزة بالكامل، تتضمّن شاشات عرض متطورة وأدوات رائدة لتحرير الصوت والفيديو وحلول التعاون، لتمكين الاجتماعات بسلاسة. الأنظمة الصوتية الاحترافية: تشمل مكبرات للصوت وميكروفونات وأجهزة معالجة الإشارات الصوتية ( mixers ) عالية الجودة مصممة للمواقع والمساحات من مختلف الأحجام.

تشمل مكبرات للصوت وميكروفونات وأجهزة معالجة الإشارات الصوتية ( ) عالية الجودة مصممة للمواقع والمساحات من مختلف الأحجام. الأنظمة الخاصة بالفصول الدراسية الذكية والهجينة: أدوات وأنظمة الصوت والصورة الأساسية المخصّصة لدعم التعلم الرقمي والمشاركة عن بعد وتجارب التعليم التفاعلية.

أدوات وأنظمة الصوت والصورة الأساسية المخصّصة لدعم التعلم الرقمي والمشاركة عن بعد وتجارب التعليم التفاعلية. أنظمة تجهيز قاعات الاحتفالات والمساحات الخاصة بالفعاليات: توفر الشركة مجموعة من الحلول الصوتية والسمعية (AV) الشاملة للمساحات الكبيرة، تغطي مختلف الاحتياجات، بدءاً من الصوتيات وصولاً إلى أنظمة التحكم.

توفر الشركة مجموعة من الحلول الصوتية والسمعية (AV) الشاملة للمساحات الكبيرة، تغطي مختلف الاحتياجات، بدءاً من الصوتيات وصولاً إلى أنظمة التحكم. اللافتات الرقمية: تسمح بتوفير المحتوى الديناميكي في مساحات ومتاجر البيع بالتجزئة والأماكن العامة والحرم الجامعي.

تسمح بتوفير المحتوى الديناميكي في مساحات ومتاجر البيع بالتجزئة والأماكن العامة والحرم الجامعي. أنظمة مخاطبة الجمهور (PA): حلول قوية تتيح التواصل الواضح والموثوق به في المدارس والمكاتب ومراكز التسوق وغيرها الكثير.

حلول قوية تتيح التواصل الواضح والموثوق به في المدارس والمكاتب ومراكز التسوق وغيرها الكثير. حلول تصميم ودمج ودعم وصيانة الأنظمة: يقدم خبراء الشركة خدمات مخصّصة لضمان التركيب السلس لهذه الأدوات وأدائها الموثوق والمستمر.

من خلال تعاونها مع العلامات التجارية العالمية الرائدة والخبراء في مجال الأنظمة الصوتية والسمعية، تقدم مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) مجموعة متكاملة من معدات وحلول الصوت والصورة (AV)، تعدّ الأفضل ضمن فئتها، ومصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة والصارمة للعملاء، تضمن التكامل السلس مع البنية التحتية القائمة لتكنولوجيا المعلومات. وبفضل اعتمادهم على التقنيات المواكبة للمستقبل، يتمتع أعضاء فريق مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بالقدرة على تزويد العملاء بتصاميم قابلة للتطوير يمكن أن تواكب النمو، فضلاً عن تقديم الدعم والاستشارات المخصصة في كل مرحلة من مراحل تثبيت النظام، من التصميم الأولي إلى الصيانة المستمرة.

وفي معرض تعليقه على هذا الأمر، قال بايجو كيه سي، مدير المبيعات لدى مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions): "يشكّل توسيع أعمالنا لتوفير مروحة شاملة من حلول الصوت والصورة (AV) انعكاساً واضحاً لالتزامنا بتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائنا." وأضاف: "من خلال حرصنا على تقديم الأنظمة الصوتية والسمعية المتكاملة والمخصّصة، بالاقتران مع الدعم من فريق الخبراء، فإننا نتيح للشركات إمكانية إنشاء بيئات عمل جذّابة وتعاونية وجاهزة للمستقبل."

لمحة عن مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions):

تأسست مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions)، وهي إحدى الشركات المنضوية ضمن مجموعة غباش، عام 1982، واحتلت مكانة راسخة في طليعة قطاع حلول التصوير الرقمي وخدمات المكاتب في سوق الإمارات العربية المتحدة. وتلبي الشركة اليوم المتطلبات الصارمة والدقيقة لقائمة تحسد عليها من العملاء الإقليميين، حيث عمدت إلى توسيع حافظة شاملة من حلول إدارة معلومات المؤسسات، والتحول الرقمي، والحلول الذكية التفاعلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل حرصها على تقديم خبرات ومعايير خدمات لا مثيل لها، بدعم من شراكات مع علامات تجارية عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا، وفريق قوي من المتخصصين يفوق عددهم الـ200 شخص، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، تضطلع مجموعة الخليج التجارية لحلول الشركات (GCG Enterprise Solutions) بدور ريادي في مجال دمج حلول المؤسسات الرقمية التي تعود بالفائدة على العملاء وشركاتهم. هذا ويؤثّر عرض القيمة الفريد الذي تقدّمه الشركة بهدف "تسهيل الأعمال" على جميع جوانب عملياتها، ويعدّ بمثابة التزام دائم تعهدت به إزاء جميع أصحاب المصلحة.

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