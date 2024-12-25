دبي، الإمارات العربية المتحدة- استضافت مؤخراً شركة AUTEL IMEA DMCC، الرائدة عالميًا في مجال تطوير شحن السيارات الكهربائية وحلول التشخيص للسيارات، قمة الشركاء السنوية وحفل توزيع الجوائز للوكلاء في فندق دبليو دبي – النخلة المرموق، احتفالاً بعام آخر من النمو والابتكار والشراكات القوية في جميع أنحاء المنطقة.

وقد جمع الحدث الذي استمر ثلاثة أيام، والذي أقيم في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2024، شركاء أوتل (Autel) المتميزين والتجار وقادة الصناعة من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. تلقى الحضور سلسلة من الإعلانات المثيرة وإطلاق المنتجات والأنشطة الجذابة، مما أظهر تفاني أوتل (Autel) في تزويد الكوكب بالطاقة من خلال الحلول المتطورة والممارسات المستدامة.

إطلاق منتجات جديدة: شواحن السيارات الكهربائية والحلول التشخيصية المتقدمة للسيارات

خلال القمة، كشفت شركة أوتل (Autel) عن سلسلة MaxiCharger DC الجديدة من شواحن السيارات الكهربائية التي طال انتظارها - والتي تتميز بطرازي DH480 وDS480 - إلى جانب أدوات التشخيص الجديدة للسيارات MaxiSYS MS Ultra S2 التي تتميز بنظام الذكاء الاصطناعي، مما وضع الشركة كشركة رائدة في كلا القطاعين.

سلسلة MaxiCharger DC الجديدة من شواحن السيارات الكهربائية: إحداث ثورة في تكنولوجيا شحن السيارات الكهربائية

يمثل طرازي DH480 وDS480 الجيل التالي من شحن السيارات الكهربائية، حيث يجمعان بين قدرات الشحن السريع بقدرة 480 كيلو وات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وكفاءة الطاقة العالية. تم تصميم أجهزة الشحن هذه لتلبية متطلبات إدارة الأساطيل والمواقع ذات الحركة المرورية العالية والتطبيقات الصناعية، مما يوفر تكوينات منافذ قابلة للتكيف وواجهات مستخدم سهلة الاستخدام.

MaxiCharger DH480 : يقدم من 1 إلى 4 منافذ، ويوفر كفاءة قصوى بنسبة 96%، ويوفر مرونة مع خيارات عرض (شاشة) مختلفة، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس LCD تصل إلى 27 بوصة - مما يجعله مثاليًا لإدارة الأساطيل، والتوقفات على جانب الطريق، ومتطلبات الطاقة الصناعية.

: يقدم من 1 إلى 4 منافذ، ويوفر كفاءة قصوى بنسبة 96%، ويوفر مرونة مع خيارات عرض (شاشة) مختلفة، بما في ذلك شاشة تعمل باللمس LCD تصل إلى 27 بوصة - مما يجعله مثاليًا لإدارة الأساطيل، والتوقفات على جانب الطريق، ومتطلبات الطاقة الصناعية. MaxiCharger DS480 : يدعم من 1 إلى 8 منافذ، ويتميز بتصميم مدمج بمساحة 0.1 متر مربع مع شاشة تعمل باللمس LCD مقاس 8 بوصات، وهو مثالي للمواقع مثل مراكز التسوق والمطارات والمناطق الصناعية.

تضع هذه الشواحن معيارًا جديدًا للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، حيث تجمع بين الحلول المرنة والأداء العالي لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة للسيارات الكهربائية.

حلول تشخيص السيارات المتقدمة

قدمت أوتل (Autel) أيضًا العديد من المنتجات الجديدة في تشخيص السيارات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وتشخيص بطارية السيارات الكهربائية، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، وIMMO:

Autel MaxiSYS MS Ultra S2 : أداة تشخيص من الجيل التالي مع مساعدة صوتية بدون استخدام اليدين، وفحص المركبات بالذكاء الاصطناعي، وشاشة مقاس 13.7 بوصة، مما يعزز الدقة والكفاءة لمحترفي السيارات.

: أداة تشخيص من الجيل التالي مع مساعدة صوتية بدون استخدام اليدين، وفحص المركبات بالذكاء الاصطناعي، وشاشة مقاس 13.7 بوصة، مما يعزز الدقة والكفاءة لمحترفي السيارات. Autel MaxiSYS IA1000WA : نظام متكامل للتشخيص والمحاذاة ومعايرة ADAS ، مع وضع الهدف البصري الآلي وتحديد موقع الكاميرا والليزر بدقة.

: نظام متكامل للتشخيص والمحاذاة ومعايرة ، مع وضع الهدف البصري الآلي وتحديد موقع الكاميرا والليزر بدقة. Autel MaxiTPMS ITS600 CV : حل TPMS لاسلكي للسيارات التجارية ومركبات الركاب، يتميز ببرمجة MX-Sensor وإعادة التعلم من OBDII .

: حل لاسلكي للسيارات التجارية ومركبات الركاب، يتميز ببرمجة وإعادة التعلم من . Autel MX-Sensor CVS-A001 : مستشعر TPMS قابل للبرمجة للمركبات التجارية، يوفر توافقًا واسعًا مع مختلف الماركات والموديلات.

: مستشعر قابل للبرمجة للمركبات التجارية، يوفر توافقًا واسعًا مع مختلف الماركات والموديلات. شريحة Autel Supermodel : شريحة إرسال واستقبال عالمية تدعم مجموعة واسعة من أنظمة منع الحركة، مما يعمل على تبسيط مهام البرمجة الرئيسية للسيارات في جميع الأسواق العالمية.

حفل عشاء وتكريم الموزعين

في المساء، استضافت أوتل (Autel) حفل عشائها السنوي الراقي، حيث تم تكريم الموزعين الأفضل أداءً لمساهماتهم الاستثنائية في عام 2024. تم تقديم جائزة Autel Dealer of the Year Award إلى أحد الموزعين الذين أظهروا أداءً متميزًا وتفانيًا وتأثيرًا في دفع نجاح Autel في جميع أنحاء المنطقة.

تميزت الليلة بسحب اليانصيب والترفيه والتواصل، مما خلق جوًا ممتعًا واحتفاليًا لجميع الحاضرين.

الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية: مبادرة استمرار غرس أشجار المانجروف

في صباح يوم 14 ديسمبر، واصلت شركة أوتل (Autel) مبادرتها لزراعة أشجار المانجروف كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركة أوتل (Autel).كان هذا الحدث، الذي عقد في محمية جبل علي البحرية، استمرارًا لجهود أوتل (Autel) المستمرة لدعم البيئة وتعزيز الاستدامة في المنطقة.

شارك شركاء أوتل (Autel) الإقليميون بشكل نشط في زراعة أشجار المانجروف، التي تلعب دورًا حاسمًا في التنوع البيولوجي البحري والتخفيف من آثار تغير المناخ. تم تسجيل كل شجرة مزروعة باسم المشارك، مما يوفر ارتباطًا شخصيًا بالمبادرة البيئية.

التطلع إلى الأمام

مع استمرار أوتل (Autel) في توسيع بصمتها في المنطقة، لا تزال الشركة تركز على تعزيز الابتكار، والشراكات القوية، وإعطاء الأولوية للاستدامة. تعد القمة السنوية للشركاء وحفل العشاء الفاخر دليلاً على التزام أوتل (Autel) الثابت بإنشاء حلول تعود بالنفع على عملائها والبيئة.

قالت KEMIN ZUO، المدير الإقليمي لشركة AUTEL IMEA DMCC: "يمثل إطلاق أحدث حلول شحن السيارات الكهربائية لدينا علامة فارقة مهمة لشركة أوتل (Autel) ويعزز التزامنا بتعزيز التنقل الكهربائي في جميع أنحاء منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. لا يتعلق هذا الحدث فقط بالكشف عن منتجات جديدة — إنه احتفال بالنمو والإنجازات والشراكات التي جلبتنا إلى هنا اليوم.

"في أوتل (Autel)، نحن فخورون بكسب ثقة وكلائنا وعملائنا، الذين لعب تعاونهم وتفانيهم دورًا أساسيًا في نجاحنا. بينما تتبنى الحكومات والشركات في جميع أنحاء المنطقة النقل المستدام، تظل أوتل (Autel) في الطليعة، وتقدم حلول شحن مبتكرة وموثوقة وجاهزة للمستقبل.

"معًا، نحن نشكل مستقبلاً أكثر ذكاءً وخضرة، ومستقبل مدعوم بالابتكار ومعزز بالشراكة. ونتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة التحويلية معكم".

لمزيد من المعلومات حول Autel IMEA ومنتجاتها، ترجى زيارة www.autel.com.

حول Autel

أوتل (Autel) هي شركة عالمية رائدة في ابتكارات شحن السيارات الكهربائية وأدوات تشخيص السيارات المتقدمة. مع التركيز القوي على التكنولوجيا المتطورة والاستدامة، تقدم أوتل (Autel) منتجات عالية الجودة تُمكِّن الشركات والفنيين عبر قطاعي خدمات ما بعد البيع والتنقل الإلكتروني للسيارات. كما تلتزم الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والمبادرات البيئية التي تساعد على خلق مستقبل أكثر اخضرارًا وترابطًا.

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