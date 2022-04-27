دبى، الامارات العربية المتحدة - أعلنت «بدو»، الشركة الرائدة في مجال تقنيات وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3» في دبي، عن إطلاقها عُضْوية «UAENFT Keypass» بهدف تعزيز مجال رموز«NFT» ومنظومة الجيل الثالث للويب في الدولة، حيث جاء هذا الإعلان على هامش الجلسة الرمضانية الخاصة برموز«NFT» والتي استضافها كلاً من شركة «بدو» ومؤسسة «Arts DAO» في معرض «فاوندري» بدبي.

ونتيجة لإطلاق شركة «بدو» عُضْوية «UAENFT Keypass»، ستتيح الشركة للأعضاء فرصة الحصول على أحدث المعلومات حول مجال رموز«NFT» غير القابلة للاستبدال والمشاريع المستقبلية التي تعتزم شركة بدو إطلاقها وغيرها من المميزات. علماً أن هذه المبادرة تضاف إلى أول مجموعة فنية قدمتها الشركة في السابق تحمل عنوان «من الصحراء إلى المريخ».

وبهذا الصدد، قال ميشا حنين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بدو: "لدى شركة «بدو» إلتزام راسخ بإنشاء حلول عالمية المستوى في مجال تقنيات «بلوكتشين» والجيل الثالث للويب «ويب 3» و«الميتافيرس». ويعتبر إطلاقنا لعُضْويَّة «UAENFT Keypass» خطوة ضرورية لمواكبة المستقبل وتسخير خبرتنا الكبيرة لخدمة البلاد وقيادة أنشطة الويب 3 في الإمارات، فضلاً عن أنها ستكون عامل أساسي لترسيخ مكانتنا في مجتمع رموز«NFT» غير القابلة للاستبدال".

ومن جانبه قال جوزيبي موسكاتيلو، مدير قسم الفنون في «بدو»، ومدير معرض «فاوندري» بدبي:" يشهد مجال رموز«NFT» غير القابلة للاستبدال في الإمارات مستويات نمو كبيرة بفضل التسهيلات والقوانين التي تضعها الدولة لتشجيع المشاركين في هذا المجال وحمايتهم. ولدى شركة «بدو» ومعرض «فاوندري» أهداف مشتركة ترمي إلى دفع عجلة الفن الرقمي بالدولة الذي يشهد اليوم طفرة غير مسبوقة وسيكون لاعب رئيسي في عصرنا الجديد".

وبدوره، أعرب أنس بهورتن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «Arts DAO» عن سعادته بنجاح المجلس الرمضاني الذي شهد حضور أكثر من 100 جهة وشخصية بارزة لمناقشة أحدث التوجهات في عالم «الميتافيرس» والتقنيات الحديثة.

وأضاف قائلاً: "نؤمن بأن الخطوة التي اتَّخَذَتْها شركة «بدو» والتي تمثلت في إطلاق عُضْوية «UAENFT Keypass» ستعزز منظومة الجيل الثالث للويب «ويب 3» في الإمارات وترتقي بإمكاناتها".

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نبذة عن شركة «بدو- BEDU»

«بدو- BEDU» هي شركة مقرها في دبي ورائدة في المجال الرقمي وحلول الجيل الثالث للويب «ويب 3»، «وميتافيرس» و«بلوكتشين» ورموز «NFT» غير القابلة للاستبدال. يساعد موظفونا الذين يمتلكون عقودًا من الخبرة الدولية في العمل مع الحكومات والعلامات التجارية والشركات، العملاء على الإبحار في المستقبل الرقمي، وذلك عبر مجالَيْن اثنين في قطاع الاعمال، يتمثل أولهما في "مختبرات بدو – BEDU Labs" الذي يوفر حلولاً وخدمات متكاملة للعملاء الراغبين بالدخول في الصفوف الأمامية لعالم الجيل الثالث للويب والانتفاع من مميزات أصول «NFT» الرقمية، وحماية الأصول الرقمية للمبدعين الرقميين، بينما يتمحور الثاني حول "عالم بدو - BEDU World "، وهي رؤية الشركة التي تتمثل في تمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد وبناء اقتصاد رقمي قائم على تقنية الـ «ميتافيرس».