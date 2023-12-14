بكين--(BUSINESS WIRE)-- وقَّعت Aqara، الشركة الرائدة في توفير منتجات المنازل الذكية، مذكرة تفاهم (MoU) مع شركة iot squared، التي تمثل مشروعًا مشتركًا بين مجموعة stc وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، لإقامة شراكة إستراتيجية تُركِّز بشكل خاص على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وإنترنت الأشياء (IoT). ويهدف هذا التعاون إلى دعم نمو الرقمنة من خلال البحث والتطوير في مجال إنترنت الأشياء (IoT) في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لعام 2030.

وقَّع مذكرة التفاهم Zhen Lin رئيس شركة Aqara وعثمان الدهش الرئيس التنفيذي لشركة iot Squared في بكين، الصين في 12 ديسمبر 2023.

بموجب اتفاقية الشراكة هذه، ستعمل شركة Aqara وiot Squared معًا لتوفير أجهزة وخدمات إنترنت الأشياء للمستهلكين في المملكة العربية السعودية. وبفضل منصة ومجموعة منتجات المنزل الذكي الموسَّعة التي تقدمها شركة Aqara، إلى جانب رؤية السوق لشركة iot squared وخبرتها الكبيرة في الصناعة، يهدف الكيانان إلى تطوير حلول منزلية ذكية مخصصة للمستخدمين والشركات في كل أنحاء المنطقة.

يقول Zhen Lin، رئيس شركة Aqara "إن شركة Aqara متحمسة للمشاركة في هذا الجهد المشترك لدفع أبحاث تكنولوجيا إنترنت الأشياء واعتمادها في المملكة العربية السعودية،" "نحن نؤمن بأن التآزر بين الصناعة التي تقدمها iot Squared وخبرتها الإقليمية، إلى جانب تقنيات إنترنت الأشياء القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Aqara، سوف يسرع ظهور المنازل المتصلة في المملكة العربية السعودية."

يقول عثمان الدهش الرئيس التنفيذي لشركة iot Squared "بينما نشرع في هذه الرحلة التحويلية لتطوير حلول المنزل الذكي المتطورة، لن تؤدي هذه الشراكة إلى تعزيز الابتكار التكنولوجي فحسب، بل ستتوافق بسلاسة أيضًا مع الالتزام برؤية بلدنا الرامية إلى تعزيز الرفاهية ونوعية الحياة،" "معًا، نمتلك القدرة على تشكيل مستقبل لا تربطنا فيه التكنولوجيا فحسب، بل ترتقي بنسيج حياتنا وتثريه أيضًا، بما يتناغم مع تطلعات أمتنا."

نبذة عن iot squared

تم إنشاء iot Squared كمشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) وشركة stc المتخصصة في إنترنت الأشياء (IoT). ويتمثل الهدف منها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنترنت الأشياء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف تسريع اعتماد تقنيات إنترنت الأشياء. تم إدراج إنترنت الأشياء في إستراتيجية "DARE 2.0" من stc ضمن مجالات الاستثمار الإستراتيجية، والتي تتوافق مع مبادرات التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية التي يدعمها صندوق الاستثمارات العامة. وتقدم iot squared حلولاً ذكية في قطاعات تتضمن التصنيع والخدمات اللوجستية والمدن الذكية بهدف أن تصبح "متجرًا شاملاً" لحلول إنترنت الأشياء.

للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: https://iotsquared.com.sa/‎

نبذة عن Aqara

تأسست شركة Aqara في عام 2016، وهي شركة رائدة في مجال توفير المنازل الذكية لديها مكاتب في نيويورك وشنجن. وبفضل مجموعة المنتجات الشاملة التي تقدمها، والتي تبدأ من مجموعة متنوعة من المستشعرات الذكية مرورًا بالمفاتيح والكاميرات وأجهزة التحكم في الستائر ووصولاً إلى أقفال الأبواب الذكية، تلتزم الشركة بإتاحة تجربة المنازل الذكية التي تتسم بالسلاسة والاستباقية والسهولة. كانت شركة Aqara أيضًا أحد أوائل المدافعين عن معيار اتصال إنترنت الأشياء الجديد، الذي يُطلق عليه Matter، وقد تعاونت مع الشركاء في الصناعة لتعزيز إمكانية التشغيل التفاعلي وبساطة تكنولوجيا المنزل الذكي.

تقدم Aqara خدماتها حاليًا لأكثر من 11 مليون عميل في كل أنحاء العالم، من خلال شركاء التوزيع في 6 قارات هي آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأستراليا. وتقدم الشركة أيضًا واحدة من أكثر المجموعات شمولاً في حلول المنزل الذكي المتوافقة مع Apple Home في السوق، ويمكن العثور على أجهزة Aqara في متاجر Apple في كل أنحاء آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا. ومع استمرار الشركة في توسيع تواجدها على الساحة العالمية، تأمل Aqara في توفير تكنولوجيا منزلية ذكية يسهل على الأسر الوصول إليها في كل أنحاء العالم.

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المصدر: "ايتوس واير"

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