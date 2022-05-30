المنامة، مملكة البحرين : طرحت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – مؤخراً خدمة الدفع عن طريق Apple Pay على تطبيق الناقلة للهاتف المحمول؛ حيث يمكن لعملاء طيران الخليج الآن حجز تذاكرهم بكل سهولة على تطبيق الناقلة للجوّال دون الحاجة لتذكر أو كتابة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بهم، حيث تتيح لهم هذه الخدمة الجديدة الدفع بيسر باستخدام خاصية التعرف على الوجه للمصادقة على المعاملة.

في معرض تعليقه على هذه الخدمة الجديدة، صرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي بقوله "هذه الميزة الجديدة هي واحدة من سلسلة المبادرات التي نعمل عليها كجزء من خارطة الطريق الخاصة بتطبيق طيران الخليج للجوّال. يتمثل أحد أهم أهدافنا في تزويد عملائنا بالمرونة والسهولة للتفاعل معنا عبر جميع نقاط الاتصال الخاصة بنا، ويتيح تطبيق طيران الخليج لعملائنا اختيار رحلاتهم واختيار مقاعدهم وشراء الأمتعة الزائدة من بين ميزات أخرى؛ والآن معApple Pay ، يمكن لعملائنا الدفع مقابل كل ذلك بخطوة واحدة سهلة وسريعة ".

وتابع القبطان العلوي قائلاً "مبادرة Apple Pay تم التخطيط لها وتنفيذها بالكامل من قبل فريق من الخبراء البحرينيين في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، ونحن فخورون بأن مثل هذه المبادرات تتم إدارتها من قبل الشباب البحريني. نحن نشجع موظفينا على الثقة بمهاراتهم ومعارفهم، وسنواصل الاستثمار في تطوير تلك المهارات وتدريب هؤلاء الموظفين لتمكينهم من التعامل مع مشاريع أكبر في المستقبل ".

هذا، وتشرع طيران الخليج في تحول رقمي طموح يهدف إلى تحديث النظام البيئي التكنولوجي للناقلة، ويقع التركيز على العملاء في صميم استراتيجية التحول الرقمي لطيران الخليج التي ستعزز مكانة الناقلة الوطنية في السوق كشركة طيران رئيسية من فئة الخمس نجوم من خلال السماح لها بتوفير تجربة سفر مصممة خصيصاً لمسافريها.

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