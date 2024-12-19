القاهرة، مصر، أعلنت باي موب، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (MENA-P)، عن تمكين شبكة تجارها في مصر من قبول المدفوعات عبرApple Pay. هذا يعني أن المستخدمين الآن يمكنهم الدفع بسهولة وأمان باستخدام أجهزة Apple الخاصة بهم سواء في المتاجر أو التطبيقات أو عبر الإنترنت. هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في مصر عقب الإطلاق الرسمي للخدمة.

تتيح خدمة Apple Pay التي تقدمها باي موب للتجار توفير تجربة دفع مبتكرة وآمنة تلبي تطلعات عملائهم. عند الدفع في المتاجر، يكفي أن يضغط العميل مرتين على الزر الجانبي لجهاز iPhone أو Apple Watch ويقرب الجهاز من نقطة الدفع، مما يتيح عملية دفع سريعة بدون تلامس. جميع المدفوعات عبر Apple Pay مؤمّنة بفضل التحقق باستخدام Face ID أو Touch ID أو رمز المرور الخاص بالجهاز، بالإضافة إلى رمز أمان ديناميكي يتم إنشاؤها لكل معاملة.

كما يمكن أيضاً للمستخدمين الدفع عبر Apple Pay من خلال iPhone أو iPad أو Mac لإجراء عمليات شراء أسرع عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية دون الحاجة إلى إنشاء حسابات أو إدخال بيانات البطاقة أو معلومات الشحن بشكل متكرر.

بالنسبة للتجار، يمثل قبول مدفوعات Apple Pay فرصة لتطوير أعمالهم بزيادة المبيعات وتقليل معدلات تخلي العملاء عن السلات الشرائية، من خلال تقديم تجربة دفع مريحة وسريعة. يعكس هذا الإطلاق التزام باي موب بتوفير أحدث تقنيات الدفع لمختلف الأعمال، بغض النظر عن حجمها، لتمكينهم من تحسين تجربة العملاء وتعزيز النمو.

وفي تعليق على هذا الإطلاق، قال مينا مقار، نائب رئيس إدارة المنتجات في باي موب"هذا إنجاز مهم لمستقبل المدفوعات في مصر. مع Apple Pay، بات بإمكان التجار تقديم حل عصري وآمن يحظى بشعبية كبيرة بين العملاء حول العالم. نحن في باي موب ملتزمون بمساعدة التجارعلى تحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات الجديدة، ودعم نجاحهم في الاقتصاد الرقمي المتطور."

الجدير بالذكر، تعد باي موب أول شركة تكنولوجيا مالية تحصل على ترخيص ميسر المدفوعات من البنك المركزي المصري في عام 2018. وتوفر الشركة حلول دفع شاملة تتيح للتجار قبول المدفوعات بسلاسة عبر أكثر من 50 وسيلة دفع مختلفة ومن خلال قنوات متعددة.

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