دبي الإمارات العربيّة المتحدة: وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع شركة "إم آي إي إيفنتس" تهدف إلى تعزيز حضور دبي في معرض APEX الدولي في ميامي، وتوسيع نطاق الوصول إلى أبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري العالمي، بما يسهم في دعم استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي عبر أطر تنظيمية ومؤسسية رسمية تعكس جاذبية الإمارة كمركز عالمي للاستثمار العقاري.

وقّع الاتفاقية كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ووانج هايلين ، مدير شركة إم آي إي إيفنتس، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من كلا الجانبين.

ويشمل التعاون عدد من البنود الرئيسة التي ترسّخ الأهداف المشتركة للطرفين، حيث تتولى دائرة الأراضي والأملاك بدبي الترويج للقطاع العقاري في الإمارة باعتباره وجهة استثمارية عالمية رائدة، من خلال إبراز الفرص المتاحة وجاذبية السوق، إلى جانب التنسيق مع المستثمرين والمطورين العقاريين لضمان سلاسة الإجراءات الرسمية المرتبطة بعمليات التسجيل وإصدار التصاريح والمعاملات.

من جانبها، تعمل "إم آي إي إيفنتس" على تنظيم فعاليات وورش عمل داخل وخارج الدولة للتعريف بالمزايا الاستثمارية لسوق دبي العقاري، إضافة إلى دعم مشاركة المطورين العقاريين المحليين في معرض APEX من خلال توفير منصات مناسبة لعرض مشاريعهم، وتقديم المعلومات والإرشادات القانونية والتنظيمية التي يحتاجها المستثمرون الأجانب للدخول إلى السوق بثقة. كما تشمل مهامها إعداد تقارير دورية عن توجهات السوق العقاري في دبي، وتنسيق زيارات ميدانية تعريفية للمستثمرين الدوليين، إلى جانب دعم تنظيم المنتديات واللقاءات الثنائية التي تفتح المجال أمام بناء شراكات استراتيجية.

وقال ماجد المرّي: "تأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار العقاري، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات الفاعلة محليًا ودوليًا. ويمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية تدعم أهدافنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز استدامة النمو في القطاع، وتوفير بيئة محفزة قائمة على الشفافية والابتكار٬ بما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لاستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033".

بدوره قال ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة إم آي إي إيفنتس: "تمثّل الشراكة بين مجموعة "إم آي إي إيفنتس" ودائرة الأراضي والأملاك في دبي ضمن فعاليات APEX 2025 محطة استراتيجية مهمة في إطار رؤيتنا المشتركة لربط الأسواق العقارية العالمية. ويؤكد هذا التعاون على قوة واستدامة المنظومة العقارية في دبي، وعلى تأثيرها المتزايد في مشهد الاستثمار الدولي. وسيوفر APEX 2025 منصة فاعلة لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتيسير تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون العابر للحدود بشكل فعّال."

وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق مستهدفات نوعية تشمل توسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتنظيم فعاليات حوارية متخصصة، واستقطاب مشاركات نوعية من أبرز المؤسسات العقارية حول العالم، بما يدعم بناء قاعدة معرفية قوية ويعزز وعي المستثمرين بالفرص العقارية في الإمارة.

وتجسد هذه الشراكة التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي برؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، والرامية إلى تعزيز استدامة النموّ في القطاع العقاري من خلال الانفتاح على الأسواق الدولية، وتوفير بيئة داعمة لجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنمية اقتصاد الإمارة ورفاه مجتمعها.

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