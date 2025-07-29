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وقّعت مجموعة "أرقى" للتطوير العقاري اتفاقية شراكة استراتيجية مع "ڤودافون بيزنس"، بهدف تطوير البنية التحتية الذكية لمول Annex26، أحد مشروعاتنا الرائدة بمدينة السادس من أكتوبر.
وتعليقًا على الاتفاقية، صرّح الدكتور إسلام الزيني، رئيس قطاع التطوير بمجموعة "أرقى"، قائلاً: "نحن في ’أرقى‘ نؤمن بأن التطوير العقاري الحديث لا يكتمل دون بنية ذكية متكاملة، لذلك جاءت شراكتنا مع ڤودافون بيزنس لتقديم حلول تكنولوجية متقدمة تواكب التحول الرقمي المتسارع، وتدعم أهدافنا في تحقيق أعلى معايير الكفاءة التشغيلية والاستدامة."
وأوضح الزيني أن الاتفاقية تتضمن تزويد المشروع بخدمات Triple Play، والتي تشمل الإنترنت فائق السرعة، الاتصالات الأرضية، والتلفزيون الرقمي، إلى جانب حلول ذكية تعتمد على تقنيات الألياف الضوئية الحديثة، مما يضمن تجربة اتصال مستقرة وآمنة لمستخدمي المشروع.
وأضاف: "من خلال هذه المنظومة، نهدف إلى رفع كفاءة التشغيل داخل مول Annex26، وتحسين تجربة الزوار والمستثمرين، سواء في القطاعات التجارية أو الطبية أو الإدارية، بما يتماشى مع طموحاتنا في تقديم مشروعات مستقبلية تدمج بين الذكاء والاستدامة."
وقد شهد توقيع الاتفاقية كل من الدكتور إسلام الزيني ممثلاً عن مجموعة "أرقى"، والمهندس هيثم أنور، مدير أول المجمعات التجارية بشركة ڤودافون مصر، تأكيدًا على التزام الطرفين بتفعيل هذه الشراكة لخدمة أهداف المشروع وتطلعات عملائه.
واختتم الزيني تصريحه بالتأكيد على أن مول Annex26، الذي يتمتع بموقع استراتيجي مباشرة على محور 26 يوليو، يمثل نموذجًا للمشروعات العقارية التي تواكب متطلبات السوق وتمنح المستثمرين فرصًا استثنائية في واحدة من أكثر مناطق غرب القاهرة حيوية.
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