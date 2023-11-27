الدوحة، دولة قطر: قررت شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط – العضو في شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز – التوسع في دولة قطر انطلاقًا من رغبتها في دعم حالة الازدهار التي يشهدها البلد، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

تهدف ستراتيجي& الشرق الأوسط من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز أعمالها وقدراتها التشغيلية، والاستثمار في استقطاب وتنمية الكوادر المتميزة في دولة قطر خلال السنوات المقبلة.

يعود تاريخ تأسيس مكتب ستراتيجي& لعام 2010م، وقد عكفت الشركة منذ ذلك الحين على تقديم خدمات الاستشارات الاستراتيجية المتنوعة للقطاعين العام والخاص في دولة قطر. وبفضلِ ما تتمتع به الشركة من خبرات فنية عميقة، فقد أتيحت لها فرصة العمل والتعاون الوثيق مع الجهات العليه بمختلف القطاعات ومنها قطاعات التقنية، والإعلام، والاتصالات، والتحول الرقمي، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والقطاع الحكومي، فضلًا عن قطاع الطاقة، والموارد، والاستدامة.

وفي هذا الصدد، صرح جورج صرّاف الشريك والمدير الـمُـفـوَّض في ستراتيجي& الشرق الأوسط – جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز – قائلًا "من شأن هذا التوسع أن يعزز من التزامنا نحو دعم جهود التنمية الاقتصادية لدولة قطر، والمساهمة البـنّـاءة والمستدامة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونظرًا لما نتمتع به من قدرات شاملة في مجال الاستشارات الاستراتيجية وكوننا جزءً من شبكة عالمية للخدمات المهنية، سنواصل تقديم خبراتنا الفنية في إعداد الاستراتيجيات مستفيدين من انتشارنا العالمي وفهمنا للاعتبارات الخاصة بالسوق القطرية لتمكين المؤسسات من الازدهار في أوقات التغيير والاستفادة من الفرص الناشئة عنها."

جدير بالذكر أن الدكتور رائد قُـمبرجي – الشريك في ستراتيجي& - سيتولى قيادة أعمال الشركة في الدوحة من خلال منصبه الجديد كمدير لمكتب الدوحة. ويتمتع الدكتور رائد بتاريخ عمل متميز لدى الشركة، حيث تولى في وقتٍ سابقٍ قيادة قطاع الطاقة والموارد والاستدامة في المنطقة.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور رائد قُـمبرجي الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط – جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز - ومدير مكتب الدوحة قائلًا "في ظل القيادة الرشيدة والملهمة، تشهد دولة قطر نموًا من شأنه إحداث تغييرات وتحولات جذرية، مدفوعًا باقتصاد سريع التطور وبيئة داعمة للأعمال. وسيسهم توسعنا الاستراتيجي في دولة قطر في تعزيز الخدمات المقدمة لعملائنا ومساعدتهم في مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في البلد."

شهدت ستراتيجي& الشرق الأوسط - منذ انطلاق أعمالها في المنطقة في عام 1993م – نموًا كبيرًا تحولت على إثره إلى مؤسسة تضم أكثر من تسعمائة موظف يقدمون خدماتهم للعملاء من ستة مكاتب متواجدة في أبوظبي، وبيروت، والقاهرة، والدوحة، ودبي، والرياض. وتواصل الشركة مساعدة العملاء في تحقيق تغيير جوهري كبير في أعمالهم بما يشمل دخول الأسواق الجديدة، أو تطوير منتجات جديدة، أو إعادة هيكلة العمليات التشغيلية.

#بياناتشركات

- انتهى -