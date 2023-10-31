أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت &e، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من العام الجاري 2023؛ حيث وصلت إيرادات &e الموحَّدة خلال الربع الثالث إلى 13.4 مليار درهم، بنموٍّ سنوي نسبته 3.3%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 3 مليار درهم، وبنموٍّ سنوي بلغت نسبته 20%.

ووفقًا لأسعار الصرف الثابتة، فقد ارتفعت الإيرادات الموحدة بنسبة 8.0 %، فيما نمت نسبة الأرباح الموحَّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت نسبته51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، فقد وصل إجمالي عدد مشتركي "اتصالات من &e" في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتُها 4.7%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتُها إلى 3.3%.

وبهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ &e: "تعكس النتائج المالية القوية التي حقَّقتها &e في الربع الثالث من هذا العام مرونةَ الأداء، والتزامها بتقديم الخدمات ذات القيمة التي تُلبِّي تطلعات العملاء، وتحقِّق أهداف المساهمين، وتُواصل &e تركيزَها على تبنِّي الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها، ولقد واصلْنا في الربع الثالث من 2023 قيادةَ التغيير من خلال أُولى خطوات e& في قطاع التنقُّل المُسْتَدَام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسبّاقة في خدمة العملاء مدعّمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثّلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقميًّا".

وأضاف دويدار: "تستمرُّ &e في استكشاف مستقبل التكنولوجيا وآفاق الابتكار، مُرْتَكِزَةً على النتائج القوية التي تحقِّقها، والتي تُعَدُّ نقطة انطلاق نحو مستقبلٍ واعد تُوَاصِلُ فيه &e ريادة المشهد التكنولوجي، وتوفير المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة للعملاء والشركاء، وإننا نَتَوَجَّهُ بالشكر والتقدير للكوادر الموهوبة في e&، ولعملائنا المخلصين، ومساهمينا الأجِلَّاء؛ على ثقتهم المستمرة ودعمهم لرؤيتنا، ونتطلّع معًا لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية".

أبرز التطورات خلال الربع الثالث من عام 2023:

&e الرائدة عالميًّا في قطاع التكنولوجيا تَقُودُ المستقبل الرقمي

أطلقت &e متجرَ EASE، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم؛ تأكيدًا على نَهْجِهَا في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات، وقدَّمت &e حلولًا مبتكرة في مجال التنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع "Charge& Go" كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

والتزامًا برؤيتها بالعمل لتحقيق الحياد المناخي في عملياتها، ودعم العمل المناخي العالمي من أجل بناء مستقبل مُسْتَدَام، تفخر &e بانضمامها لمؤتمر COP 28 باعتبارها شريكًا رئيسيًّا للتكنولوجيا، إلى جانب انضمامها إلى تحالف "إديسون" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف تعزيز الشمول الرقمي العالمي لأكثر من 30 مليون شخص في الأسواق التي تخدمها.

وفي إطار الشراكات الاستراتيجية، تعاونت &e مع وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ لدعم مناهج التعليم التكنولوجي، وتعزيز الوعي الرقمي بين الطلاب؛ لتمكينهم من مُوَاكَبَة التطورات الرقمية المتسارعة. بالإضافة إلى الشراكة بين أكاديمية اتصالات من &e مع "إيرثلينك" (EarthLink) لإنشاء أكاديمية "إيرثلينك" في العراق، التي تعتمد برنامجَ تدريبٍ شاملًا يغطِّي مجالات الاتصالات، وأنظمة توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH).

وعلى الصعيد العالمي، شكَّلت e& تحالفًا عالميًّا في مجال الذكاء الاصطناعي داخل قطاع الاتصالات، مع كبرى شركات الاتصالات العالمية؛ مثل: "SK Telecom"، و"Deutsche Telecom"، و"Singtel"، مما يفتح الطريقَ أمام المزيد من الابتكارات، ويعمل على تطوير منصة مشتركة للذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات (Telco AI). بالإضافة إلى شراكتها مع "إندوسات"، التي تمكِّن العملاء في إندونيسيا ودولة الإمارات من التمتُّع بخدمات اتصالات صوتية دولية (IDD) عالية الجودة.

وتقديرًا لالتزامها المتواصل بدعم التحول الرقمي، وأدائها الاستثنائي في خدمات المشغِّلين والمبيعات بالجملة، حصلت &e على لقب "أفضل مشغِّل في الشرق الأوسط" للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال فعاليات "كاريير كوميونيتي" (Carrier Community Global Awards)، كما حصلت &e على شهادة المستوى الرابع من الرابطة العالمية لمحطات الاتصال الأرضية؛ لتفوُّق الشبكات الخاصة بها في محطتي طوي السامان في الشارقة، وجبل علي في دبي.

وحقَّق فريقُ الشؤون القانونية والامتثال في &e لقبَ "أفضل فريق قانوني تابع لشركة في الشرق الأوسط"، و"أفضل فريق قانوني تابع لشركة في مجال التكنولوجيا والإعلام والاتصالات" لعام 2023، ضمن فعاليات ALB Middle East Law Awards، والتي تمنحها مؤسسة تومسون رويترز العالمية؛ وذلك تقديرًا لجهود الفريق في قيادة التحوُّل الذي خاضته e& إلى مجموعة رائدة عالميًّا في إطار الاستثمار والتكنولوجيا.

اتصالات من &e.. خدمات رقمية متطورة

في خطوة مهمة لتعزيز مكانتها الرائدة في مجال الاتصالات من خلال التقدم التكنولوجي والتحالفات الاستراتيجية، عزَّزت اتصالات من &e استثماراتها وجهودها الدؤوبة في إطلاق ونشر شبكة الجيل الخامس G5؛ إذ أتاحت شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، عقب إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلَّة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (Fixed Wireless Access) في بداية عام 2023. وواصلت اتصالات من &e تعاونَها مع "مايكروسوفت" لتعزيز مستوى المساعد الافتراضي ودَعْمه بالذكاء الاصطناعي في عمليات خدمة العملاء.

وفي إطار حرصها على تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية، تعاونت اتصالات من &e مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخريج الدفعة الأولى من برنامج Cyber ​​Sniper لدى أكاديمية اتصالات من &e، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمَّم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.

وأطلقت اتصالات من e& منصتها الجديدة "تحدي أرينا" (Arena Challenge) لتشكِّل خطوة كبيرة في عالم الترفيه والألعاب عبر الإنترنت، والمدعمة من المنصة العالمية (OnMobile) المتخصّصة في الألعاب السحابية عبْر منصات التواصل الاجتماعي على الهاتف المتحرك أو الشاشات الذكية. كما حرصت على تنويع منتجاتها الرقمية المبتكرة عبْر إطلاق أحدث حلول الدفع UTap، والخدمات المخصّصة لقطاع الأعمال.

وضمن استراتيجيتها للعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من البقاء على اتصال دائم بالإنترنت، أطلقت اتصالات من &e مجموعةً من الباقات والعروض المخصَّصة للشركات الناشئة والصغيرة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى خدمتها الأحدث "Wi-Fi as a Service"، وهي حل متطور صُمِّم خصيصًا لدعم قطاع الأعمال عبْر توسيع نطاق وتغطية إشارة الاتصال اللاسلكي Wi-Fi.

وحصلت اتصالات من &e على الشهادة الفضية من منظمة "تي إم فورام- TM Forum" العالمية، وذلك ضمن فئة "مطابقة واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة (Open API)"، لتصبح مشغّل الهاتف المتحرك الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحصل على هذه الشهادة العالمية. وحقَّقت إنجازات رائدة غير مسبوقة على مستوى العالم في مجال شبكات الجيل الخامس ذات السعات العالية لنقل البيانات؛ مثل نجاحها في تنفيذ أول تشغيل ناجح عالميًّا لتقنية الموجات المليمترية mmWave (FR2 only) على طيف تردُّدي مرتفع 26 جيجاهرتز، بمسافة تفوق 10 كيلومترات مع سرعات عالية. بالإضافة إلى تحقيق أعلى سرعة لتنزيل البيانات عبر شبكة الجيل الخامس وصلت إلى أكثر من 13 جيجابت في الثانية، بالتعاون مع إريكسون.

وتكليلًا لجهودها المتميزة في تبنِّي الابتكار ضمن سياسات الموارد البشرية، حصلت اتصالات من &e على لقب أفضل جهة عمل للعام 2023، ضمن جوائز الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC GOV HR Awards). وقدَّمت عروضًا حصرية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمسجّلين في منصة نافس، من خلال شراكتها مع مجلس تَنَافُسِيَّة الكوادر الإماراتية (نافس).

&e إنترناشونال.. بناء العلامات التجارية الرقمية وتوسيع برنامج الشركاء

أطلقت &e إنترناشونال العلامة التجارية الرقمية "Onic" في باكستان، كجزء من شراكتها مع Circles؛ للارتقاء بالتجارب الرقمية لعملاء مشغِّلي شبكات الهاتف المتحرك. وانضمّ كلٌّ من شركة سوداتل، وشركة Perfectum (التي تتخذ من باكستان مقرًّا لها) إلى برنامج شبكة الشركاء الذين يدعمون نمو مشغلي الاتصالات العالميين، ويوفرون الوصول إلى أفضل ممارسات الأعمال في الأسواق، والخدمات المتطورة، والاستفادة من الشبكة الواسعة التي ترتبط بها &e من مشغلي الاتصالات في جميع أنحاء العالم.

وتحققّت عدة شراكات استراتيجية مثل التعاون الاستراتيجي مع "فودافون بزنس"، عبْر الفوز بأول عميل رئيسي مشترك. ويعتزم الجانبان توفير الحلول المشتركة لمجموعة من العملاء الدوليين في قطاع الأعمال؛ لتعزيز أعمالهم، والاستفادة من النطاق الجغرافي الواسع الذي تُوجد به الشركتان.

&e الحياة تساهم في صناعة التكنولوجيا المالية والمحتوى الترفيهي في المنطقة

حققت &e الحياة، خلال هذه الفترة، تقدمًا ملحوظًا من خلال عروضها المميزة في مجالي التكنولوجيا المالية وعروض المحتوى الترفيهي التي تُعيد صياغة شكل خدمات الإعلام والمحتوى الترفيهي والخدمات المالية الرقمية في المنطقة. كما واصلت evision وSTARZPLAY توفيرَ حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة من البطولات، منها: كأس العالم للكريكت الهندي، وكأس العالم للرجبي.

وأتاحت الشَّرَاكَة مع ماستركارد تطويرَ طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وتزويد العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع، تتيح الحصول على المكافآت النقدية للمشتريات بمعدل 1% لكل عملية شراء، وهي واحدة من أكثر المزايا التنافسية بين البطاقات مسبقة الدفع في دولة الإمارات. كما شهدت عمليات التحويل المالي الدولي ارتفاعًا قياسيًّا بلغ ذُرْوَتَه في الربع الثالث من هذا العام.

&e المؤسسات تتصدر المشهد الرقمي

حقَّقت &e المؤسسات، التي تَقُودُ رحلة التحوُّل الرقمي عبْر قطاعات الأعمال المختلفة، إنجازاتٍ بارزةً خلال هذه الفترة، من خلال تقديم أفضل المبادرات والشراكات الاستراتيجية، مما ساهم في تأكيد مكانتها بصفتها شركة رائدة في قيادة الابتكار مع المحافظة على معايير الاسْتِدَامَة.

وأطلقت &e المؤسسات مركزَ الابتكار الجديد المخصَّص لعرض أحدث وأهم الحلول الرقمية المبتكرة والمتطورة في مختلف القطاعات. وفي إطار جهودها المبذولة لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، وقَّعت &e المؤسسات مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقيةً لتطوير وتبادل الخبرات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع المُسْتَدَام.

وأعلنت e& المؤسسات عن انضمام المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف" إلى منصة تريد كونكت الإمارات (UAE Trade Connect)، وهي منصة للتكنولوجيا المالية القائمة على تقنية البلوك تشين، والتابعة لـ e& المؤسسات.

وحرصت e& المؤسسات على توسيع نطاق المدفوعات الرقمية من خلال التعاون مع "تاب" للمدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام بتوفير بِنْيَةٍ تحتية رقمية متطورة من خلال الشراكة مع "إنفورماتيكا"؛ لدعم تحديث البيانات والتحليلات المتقدمة، وتنفيذ الحلول المدعَّمة بالذكاء الاصطناعي لقطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

&e الاستثمار.. قيادة الاستثمار في الابتكار التكنولوجي

عزّزت &e الاستثمار من خلال خططها الاستراتيجية في الربع الثالث، عبْر تبنِّي الابتكار وتنفيذ الاستثمارات في الشركات الناشئة لتمكين الحلول التكنولوجية الرائدة؛ حيث شاركت في جولة تمويلية من الفئة A قيمتها 25 مليون دولار لصالح شركة " أيكيجاي لابس"، وهي شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وقادت &e الاستثمار جولةً تمويلية من الفئة A قيمتها 5 ملايين دولار أمريكي لصالح "ماكس بايت تكنولوجي"؛ بهدف تعزيز نمو حلول الثورة الصناعية الرابعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، قادت &e الاستثمار جولةً تمويلية من الفئة B قيمتها 60 مليون دولار لصالح شركة Airalo، مزوِّدة الشرائح الإلكترونية (eSIM)؛ للمساهمة في إمداد العملاء المسافرين بحلول الاتصال المتطورة.

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