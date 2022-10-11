· ستعمل سمارت ورلد تحت علامة تجارية جديدة بمسمى e& enterprise iot and ai

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت e& المؤسسات (e& enterprise)، وهي إحدى شركات مجموعة e& (المعروفة سابقًا باسم مجموعة اتصالات) عن استحواذها الناجح بنسبة 100٪ على شركة سمارت ورلد، أحد المزودين الرائدين للحلول التكنولوجية وتكامل الأنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمثل الاستحواذ علامة بارزة في مجال الأعمال الإلكترونية والمشاريع في القطاع الرقمي للمؤسسة ويستكمل سعيها لتمكين المؤسسات من زيادة إمكاناتها الرقمية إلى أقصى حد.

ستعمل سمارت ورلد تحت e& المؤسسات بعلامة تجارية جديدة بمسمى e& enterprise iot and ai. سيتم تضمين محفظة حلول سمارت ورلد في خطوط الأعمال الراسخة لإنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي (AI) للأعمال التجارية للشركة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء قيمة هائلة لعملاء وشركاء e& المؤسسات، أثناء تعزيز ريادتها التكنولوجية في التحول الرقمي.

وتعليقًا على الاستحواذ، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة e& المؤسسات: "نحن حريصون على تكثيف جهودنا في مساعدة الحكومات والمؤسسات على الارتقاء إلى مؤسسات ترتكز على البيانات والأتمتة. ويأتي هذا كجزء من رؤيتنا واستراتيجيتنا طويلة المدى في مجال إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي. ونعمل على ذلك من خلال عملية الاستحواذ التي تمكننا بالقيام بذلك وأكثر، حيث يسعى عملاء المؤسسات إلى تسريع رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم. ومن خلال الجهود المشتركة لكلا الفريقين في e& enterprise iot and ai، نحن الآن في وضع جيد لخلق قيمة تجارية هائلة لعملائنا وشركائنا في العمل، مما يعزز ريادتنا التكنولوجية أثناء تقدمنا لتحقيق طموحاتنا في قيادة التحول الرقمي" .

وأضاف: "سنسعى من خلال e& enterprise iot and ai على التركيز على العمل في مجالات المدن الذكية والمستدامة، والمدن الآمنة، والصناعة 4.0، والرعاية الصحية الرقمية، والطيران، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، والمنشآت، والحكومة الرقمية. ونحن واثقون أنه من خلال دمج قدرات وكفاءات والمواهب الماهرة في سمارت ورلد، سنستمر في تقديم حلول رقمية متقدمة تعمل باستمرار على تحويل وتعزيز الطرق التي تمارس بها المؤسسات أعمالها".

سيترأس ألبيرتو أراكيو منصب الرئيس التنفيذي في شركة e& enterprise iot and ai وكان ألبيرتو سابقاً نائب الرئيس لإنترنت الأشياء وحلول الذكاء الاصطناعي في e& المؤسسات، التي انضم اليها في عام 2015. وسيعمل في منصبه الجديد على قيادة أعمال إنترنت الأشياء والمدفوعات الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي الجديدة للشركة لتصبح الشريك الشامل للمؤسسات والحكومات.

وتعليقًا على الاستحواذ، قال ألبيرتو أراكيو: "تجمع e& enterprise iot & ai، وسمارت ورلد، بين أفضل ممارسات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات والمنطقة. لقد حصل كلا الكيانين على مراجع رئيسية عبر جميع القطاعات التي تصمم الخدمات والحلول رقمية آمنة. سوف يعزز هذا الاستحواذ تمن التجارب الشاملة لعملائنا من خلال قدرات التصميم والتنفيذ الخاصة بـسمارت ورلد، حيث تتيح قدراتنا المشتركة الآن توسيع نطاق خدمات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الأساسية للعملاء، مما يزيد من قيمتها الأساسية المتمثلة في التركيز على العملاء في جميع الأوقات."

وتأسست سمارت ورلد في عام 2008 وهي الشركة الرائدة في تنفيذ وتشغيل حلول التكنولوجيا المتقدمة. لقد شاركت في العديد من المشاريع الضخمة في مختلف الصناعات، حيث تخدم نخبة من أفضل الجهات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل إكسبو 2020 دبي، ومطارات دبي، ونخيل، وجميرا، ومِراس.

وتشمل مجموعة حلول سمارت ورلد البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والمباني الذكية، والأمن السيبراني، والحلول السمعية والبصرية (AV) ، وغيرها من الحلول الذكية.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في 23 فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن يمثل قطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة. ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة اتصالات من e& في دولة الإمارات، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة. ويضم قطاع الاتصالات أفرعاً لشركة e& الدولية في 16 دولة تعمل فيها المجموعة ويهدف إلى توفير نماذج أعمال دولية متطورة لشركات الاتصالات والخدمات الرقمية عبر تزويد أفضل الخدمات للعملاء، وتعزيز الإمكانات الرقمية الدولية، واستكشاف فرص التوسع. وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية. ومن أجل تعزيز الاستثمار التكنولوجي للحكومات وقطاع الأعمال والمشاريع، تركز "e& المؤسسات" على زيادة القيمة التي تقدمها e& للشركات والحكومات إلى أقصى حد من خلال حلول الأمن السيبراني القوية والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة. وستركز "e&" من خلال "e& الاستثمار" على الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضورها عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.

#بياناتشركات

- انتهى -

"e& المؤسسات"، من "e&"

تسعى "e& المؤسسات" إلى تعزيز المقدرات الرقمية للشركات في مختلف القطاعات بالارتكاز على خبراتها في الخدمات الاحترافية والمدارة رقمياً بالإضافة إلى الانتشار الواسع كمشغل اتصالات. وتعمل "e& المؤسسات" على دفع المؤسسات والاقتصادات نحو عالمٍ أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة؛ وذلك من خلال السحابة، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي.

تعمل "e& المؤسسات" حالياً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وتقدم حلولاً رقمية قيمة ومبتكرة؛ من خلال تمكين المشروعات المستدامة، والمدن الأكثر أماناً، والخدمات الحكومية المتطورة، والرعاية الصحية الرقمية، بالإضافة إلى دعم قطاعات التعليم، والخدمات المصرفية الرقمية، والصناعات الآلية، والتصنيع، والخدمات اللوجستية.

ومن خلال سجل حافل بالنجاح في تصميم وتقديم وتشغيل المشروعات الكبيرة والحلول الرقمية الذكية والآمنة، تقدم "e& المؤسسات" خدمات شاملة في الاستشارات، ونماذج الأعمال، وتصميم الحلول، وإدارة البرامج، والتنفيذ والتسليم، وتقديم الدعم بعد التنفيذ.

للمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع التالي:https://eandenterprise.com/en/index.jsp