الصندوق يركز أعماله على الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي

الصندوق تأسس بالشراكة بين "أجيج كابيتال" Ajeej Capital و"نواة كابيتال" Nuwa Capital، ويقوده شرف شرف، أحد مستثمري الائتمان المخضرمين، بخبرة استثمارية تزيد على 20 عامًا

"أمبليفاي" أتمت أول صفقة لها مع إحدى الشركات العاملة في مجال التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية

الصندوق يقدم للمؤسسين ورواد الأعمال قروضًا وحلولًا تمويلية لتوسعة نطاق أعمالهم

دبي، الرياض- أعلنت شركة Amplify Growth Partnership عن إطلاق صندوق إقراض خاص للنمو بقيمة 100 مليون دولار. ويهدف الصندوق لتوفير قروض للشركات القائمة على التكنولوجيا والعاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

كذلك أعلنت الشركة عن أن الصندوق نجح في إتمام أول صفقة له، تمثلت بتقديم قرض تنموي لإحدى الشركات الإبداعية العاملة في مجال التقنيات المالية في المملكة العربية السعودية.

وتسعى Amplify إلى سد فجوة الإقراض القائمة حاليًا في الشرق الأوسط، والإسهام في تسريع نمو الشركات المعتمدة على التكنولوجيا. وبالرغم من أن العام الماضي قد شهد ارتفاعًا ملموسًا في إقراض الشركات المدعومة برأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 757 مليون دولار، بزيادة بلغت 262% عن عام 2022، فقد جاء النمو في عام 2023 مدفوعًا في المقام الأول ببضع معاملات إقراض ضخمة هيمنت على القطاع. ومن المقرر أن تركز Amplify على المعاملات ذات الحجم المتوسط التي تلبي الاحتياجات الأوسع لمنظومة رأس المال الجريء.

ومن المقرر أن يتولى شرف شرف قيادة شركة Amplify، والإشراف على إبرام الصفقات وتقييمها وإدارة المحافظ الاستثمارية. ويتمتع شرف، الخبير المختص في الاستثمار الإقليمي، بسجل حافل يمتد لعشرين عامًا في استثمارات الإقراض ورأس المال في مجموعة واسعة من القطاعات والدول، بالإضافة إلى خبرة واسعة في إدارة الصناديق.

وأكد شرف استعداد صندوق Amplify لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على الإقراض في مجالي رأس المال الجريء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق الإقراض الخاص، الذي أشار إلى أنه "لم ينل حظه الكافي من الاهتمام في السابق". وقال: "تقوم شركة Amplify على شراكة بين شركتين استثماريتين رائدتين: أجيج كابيتال Ajeej Capital ونواة كابيتال Nuwa Capital، اللتين تسعيان مع فريق Amplify إلى تمكين الشركات من الحصول على القروض الخاصة التي تحتاجها لتحقيق طموحاتها. ويُنتظر أن تعود هذه الشراكة بالمنفعة على كلٍ من Amplify وشركات محفظتها بخلق فرص الأعمال التجارية، بفضل ما تتمتع به الشركتان من خبرات واسعة وعلاقات وافرة".

ومن المنتظر أن يركز الصندوق في استثماراته الأساسية على الشركات التي تنمو سريعًا في السوق، وتعمل بنشاط على توسعة نطاق أعمالها، لا سيما في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستتاح نسبة تصل إلى 20% بحد أقصى من رأس مال Amplify أمام الشركات العاملة خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تهدف إلى دخول المنطقة، وكذلك للشركات التقليدية التي تدمج التكنولوجيا في عملياتها.

نبذة عن شركة أجيج كابيتال Ajeej Capital (الشركة المديرة)

تعتبر شركة أجيج كابيتال من الشركات الرائدة في إدارة الأصول على المستوى الإقليمي، ويقع مقرها في مركز دبي المالي العالمي وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وتعمل أجيج، التي تملك أصولًا تتجاوز المليار دولار، في إدارة رأس المال المؤسسي في الشرق الأوسط منذ عام 2007. يمكن الحصول على معلومات أوفى عند زيارة الموقع الإلكتروني www.ajeej.com.

نبذة عن نواة كابيتال Nuwa Capital (الشركة الاستشارية)

تُعد نواة كابيتال منصة استثمارية لدورة حياة الشركات بالكامل، وتقدم الدعم للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والأسواق الناشئة الأخرى، كما تتيح مجموعة من المنتجات التي تغطي المراحل الاستثمارية من التأسيس وحتى الانسحاب. يمكن الحصول على معلومات أوفى عند زيارة الموقع الإلكتروني www.nuwacapital.io.

يُذكر أن شركة "مورغان لويس" Morgan Lewis للشؤون القانونية، مثلت شركة Amplify قانونيًا في تأسيس Amplify Growth Fund I LP. في حين تتولى مجموعة "مابلز" Maples Group مسؤولية الإجراءات الإدارية للصندوق في هذه الصفقة.

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