AMD وCisco وهيوماين يستثمرون في مشروع مشترك كشركاء تكنولوجيا حصريين، مما يعمّق تعاونهم الاستراتيجي الممتد لسنوات، والذي أُعلن عنه في مايو خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية.

يخطط المشروع المشترك لنشر ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع طموح مشترك لتوسيع القدرة إلى عدة غيغاواطات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية ضمن طموحات هيوماين.

من المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك عملياته في عام 2026، مع تخطيط لنشر المرحلة الأولى بقدرة 100 ميغاواط، معتمدة على مراكز بيانات هيوماين الحديثة، ومعالجات الرسوميات AMD Instinct™ MI450 Series، وحلول البنية التحتية الحيوية من Cisco.

واشنطن، العاصمة – 20 نوفمبر 2025 – أعلنت كلٌّ من AMD وCisco وHUMAIN، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتقدّم حلول ذكاء اصطناعي عالمية متكاملة، عن خطط لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى دعم تطوير مكانة المملكة العربية السعودية كمزوّد رائد لحلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين.

ستعمل AMD وCisco وهيوماين كمستثمرين مؤسسين في المشروع المشترك، الذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2026، مع خطط لدمج مراكز بيانات هيوماين المتطورة مع تكنولوجيا AMD وCisco، لتوفير قدرات مراكز بيانات حديثة تتميّز بكفاءة الطاقة وانخفاض النفقات الرأسمالية.

وستكون AMD وCisco شريكي التكنولوجيا الحصريين للمشروع المشترك، حيث ستساهمان بمحفظتهما من المنتجات والخدمات في تطوير ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

كما أعلنت الشركات عن المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط، تشمل مراكز بيانات هيوماين الحديثة، ومعالجات الرسوميات AMD Instinct™ MI450 Series، والبنية التحتية الحيوية الرائدة من Cisco.

تمكين اقتصاد المملكة العربية السعودية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت Cisco وAMD عن مبادرة بارزة مع هيوماين للمساهمة في بناء أكثر بنى الذكاء الاصطناعي انفتاحًا وقابلية للتوسع ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة في العالم. ويعزّز إعلان اليوم هذه الشراكة من خلال خطط لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول وتوفير بنية تحتية فعّالة من حيث التكلفة لدعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي لدى العملاء.

وقالت الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة AMD:

"إن تقديم بنية تحتية عالمية عالية الأداء للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع يتطلب شراكات قوية. وبالعمل مع هيوماين وCisco، ندمج ريادتنا في تقنيات الحوسبة والشبكات لتوسيع القدرة التنافسية العالمية وقدرات منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة. وكجزء من هذا التعاون المتعمّق، نؤسس أيضًا مركز تميز تابعًا لـ AMD في المملكة العربية السعودية لتعزيز التكامل والابتكار المحلي."

وقال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Cisco:

"شراكتنا الموسّعة مع هيوماين، إلى جانب AMD، ستشكّل لحظة محورية في تسريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. ومن خلال توفير بنية تحتية حيوية آمنة وقابلة للتوسع لدعم مشروع هيوماين الذي يصل إلى 1 غيغاواط، ستساعد Cisco المملكة في تحويل رؤيتها لاقتصاد متقدم رقميًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى واقع."

وقال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيوماين:

"شراكتنا مع AMD وCisco تجلب تقنيات وخبرات عالمية المستوى إلى مهمتنا. معًا، ندفع حدود قدرات الحوسبة للذكاء الاصطناعي، ونوفّر ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية عالية الأداء وذات تكلفة منخفضة داخل المملكة العربية السعودية لتمكين المبتكرين في المملكة وحول العالم."

تعكس هذه الشراكة الطموح نحو بناء اقتصاد ديناميكي قائم على الذكاء الاصطناعي. ويُظهر أحدث مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي من Cisco أن 91% من المؤسسات في المملكة تخطط لنشر وكلاء ذكاء اصطناعي، إلا أن 29% فقط تمتلك حالياً قدرة قوية في وحدات معالجة الرسوميات (GPU)، مما يبرز الحاجة الملحّة لبنى تحتية متقدمة لمراكز البيانات.

وتشير هذه النتائج إلى الحاجة الضرورية لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأداء وهي ما تعمل AMD وCisco وهيوماين على بنائها معًا. ومن المتوقع أن يوفر هذا التعاون ليس فقط القدرة الحاسوبية المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بل سيعزز أيضًا ركائز الاقتصاد الرقمي في المملكة، داعمًا الأهداف المتعلقة بتوطين الابتكار والمهارات والتقنيات.

نبذة عن AMD

على مدى أكثر من 55 عامًا، قادت AMD الابتكار في تقنيات الحوسبة عالية الأداء والرسوميات وتقنيات التصوير. يعتمد مليارات الأشخاص، وشركات Fortune 500 الرائدة، ومؤسسات البحث العلمي المتقدمة حول العالم على تقنيات AMD يوميًا لتحسين كيفية عيشهم وعملهم وترفيههم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع AMD الإلكتروني.

نبذة عن Cisco

تُعد Cisco (NASDAQ: CSCO) الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تُحدث تحولًا في الطريقة التي تتصل بها المؤسسات وتحمي نفسها في عصر الذكاء الاصطناعي. وعلى مدى أكثر من 40 عامًا، ساعدت Cisco في ربط العالم بأمان. يمكنكم معرفة المزيد عبر غرفة أخبار Cisco.

نبذة عن شركة هيوماين

شركة هيوماين هي إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على توفير حلول متكاملة تغطي مراكز البيانات المتطورة، والبنية التحتية فائقة الأداء، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. لمزيد من المعلومات: www.humain.ai

