يعمل الجانبان على استكشاف وتطوير إطار متكامل للجيل الجديد للمدفوعات الرقمية، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين وتعزيز منظومتها المالية المتقدمة.

البحرين- أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “أنت إنترناشونال”، المزود العالمي للمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، ومقرها الرئيسي في سنغافورة، وذلك بهدف إطلاق خدمة المدفوعات عبر الحدود باستخدام رمز الاستجابة السريع بين منظومة “بنفت” الوطنية للمدفوعات الإلكترونية ومنصة المحافظ العالمية “Alipay+” خلال عام 2026، بما يسهم في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود وتحقيق مستوى أعلى من الشمول المالي.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في إطار استكشاف وتطوير حلول مبتكرة للمدفوعات العابرة للحدود بين مملكة البحرين والأسواق العالمية، وبما يعزز تكامل الأنظمة المالية ويدعم تطوير إطار شامل للمدفوعات الدولية يرتقي بمستوى الابتكار ويتماشى مع التطورات العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية.

ومن خلال هذا التعاون، ستُتاح لشريحة واسعة من التجار تتجاوز خمسة عشر ألف تاجر داخل المملكة إمكانية استقبال المدفوعات الرقمية عبر رموز الاستجابة السريعة، مستفيدةً من شبكة Alipay+ العالمية، وتمتد هذه الشبكة لتشمل أكثر من مليار وثمانمائة مليون مستخدم عبر ما يزيد على أربعين جهة رائدة في مجال المحافظ الإلكترونية، إلى جانب ارتباطها بأكثر من مئة وخمسين مليون تاجر في أكثر من مئة دولة، ما يفتح أمام التجار في البحرين آفاقاً تجارية عالمية ويوفّر تجربة دفع أكثر سهولة وتطوراً.

وإلى جانب تمكين المدفوعات الواردة من الخارج، سيعمل الجانبان على دراسة التوسع في توفير خدمات المدفوعات الصادرة عبر Alipay+ مستقبلاً، بحيث يتمكن المستخدمون في البحرين من استخدام وسائل الدفع المحلية المفضلة لديهم في مختلف الأسواق العالمية عبر شبكة “بنفت” التي تربط جميع البنوك العاملة في المملكة، مما يتيح تنفيذ مدفوعات رقمية سلسة لدى ملايين التجار المستخدمون لمنصة Alipay+ حول العالم.

كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعرفة التقنية وتنفيذ مبادرات تسويقية مشتركة تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتعزيز تبني حلول التكنولوجيا المالية بين الأفراد والشركات.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الواحد الجناحي الرئيس التنفيذي لشركة بنفت، قائلاً: “تعكس هذه الشراكة الرؤية الاستراتيجية لشركة بنفت في توسيع حضورها العالمي وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في تقنيات التكنولوجيا المالية وحلول الدفع الرقمي المتقدمة، ويسهم تعاوننا مع شركة أنت إنترناشونال في بناء بنية تحتية متطورة تعزز الربط بين الأسواق المحلية والعالمية، وتوفير للمستخدمين تجربة دفع آمنة وسلسة وعالمية المستوى. وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تطوير حلول مالية مبتكرة تعزز المدفوعات العابرة للحدود وتسرّع مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، كما ترسخ دور بنفت كشريك استراتيجي في بناء مستقبل أكثر ذكاء واستدامة لمنظومة الخدمات المالية في البحرين، بما يتوافق مع توجهات المملكة نحو اقتصاد معرفي ورقمي.”

وأضافَ قائلاً: “تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية بنفت الرامية إلى بناء جسر فعال يربط بين أنظمة الدفع الوطنية وأبرز المنصات العالمية، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة التكنولوجيا المالية، كما تدعم قدرة البحرين على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وإقامة شراكات استراتيجية تسهم بصورة إيجابية في الاقتصاد الوطني.”

من جانبه، صرّح السيد بيترو كانديلا، المدير العام للعمليات لمنصة Alipay+ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا قائلاً: “يسعدنا التعاون مع شركة بنفت، التي تعد من أبرز المؤسسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط، وذلك لطرح حلول Alipay+ المبتكرة في السوق البحرينية، حيث نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين التجار المحليين من قبول مدفوعات سلسة من المستخدمين الدوليين الذين تخدمهم المحافظ المرتبطة بـ Alipay+، إلى جانب العمل على إتاحة خدمات Alipay+ لعملاء بنفت في الأسواق العالمية مستقبلاً.”

ويأتي الإطلاق المرتقب لـ Alipay+ في البحرين امتداداً للإنجازات التي حققتها شركة أنت إنترناشونال في المنطقة خلال العام الجاري، بما في ذلك افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز شراكاتها الإقليمية. وإلى جانب البحرين، تتكامل Alipay+ أيضاً مع عشر منظومات وطنية للمدفوعات عبر رمز الاستجابة السريعة في دول عدة من بينها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكمبوديا ونيبال وسريلانكا.

نبذة عن شركة "بنفت"

تأسست شركة «بنفت» في نوفمبر عام 1997، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمزود لخدمات مساندة للقطاع المالي في المملكة، وتعود ملكيتها لمجموعة من البنوك البحرينية وتخضع لإشراف المصرف المركزي. وتعمل الشركة على تقديم حلول مبتكرة في مجالات المدفوعات، وإدارة المعلومات، وخدمات التعهيد التقني والإداري لعدد من القطاعات في مملكة البحرين والمنطقة.

تشمل مجموعة خدمات شركة بنفت – بدعم من شبكة دول مجلس التعاون الخليجي (GCCNet) – تشغيل شبكات أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، وأنظمة إدارة وتسوية المنازعات عبر الشبكة الخليجية، إلى جانب مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، وخدمات سداد فواتير الاتصالات، ونظام الخصم المباشر، وبوابة الدفع الإلكتروني، ونظام المقاصة الإلكترونية للشيكات في البحرين، بالإضافة إلى خدمات السحب ببطاقات أمريكان إكسبريس، والشيك الإلكتروني، والتحويلات المالية الإلكترونية، والمحفظة الوطنية الإلكترونية (بنفت بي)، ومنصة اعرف عميلك الإلكترونية للقطاع المالي، ونظام حماية الأجور، وخدمات الثقة للتوقيعات الرقمية، وغيرها من الحلول التي تدعم البنية التحتية للمدفوعات وتعزز التحول الرقمي في القطاع المالي.

نبذة عن شركة أنت إنترناشونال

تقع المقرات الرئيسية لشركة أنت إنترناشونال في سنغافورة، وتدير عملياتها الأساسية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث تُعد الشركة من أبرز المزودين العالميين لحلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية، إذ تعمل من خلال شراكاتها مع القطاعين العام والخاص على تمكين المؤسسات المالية والتجارية بمختلف أحجامها من تحقيق نمو شامل عبر منصة موحدة تجمع بين أحدث حلول الدفع الرقمي والخدمات المالية.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني:

https://www.ant-intl.com/

نبذة عن Alipay+

تعد Alipay+ منصة عالمية لبوابة المحافظ الرقمية تتيح خدمات المدفوعات العابرة للحدود والحلول الرقمية التي تربط بين التجار حول العالم والمستهلكين، ويحظى المستخدمون بتجربة دفع سلسة وخيارات متنوعة من العروض والخدمات الرقمية باستخدام التطبيقات والمحافظ المفضلة لديهم أثناء السفر. كما تعتمد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة على أدوات Alipay+ الرقمية لتحسين الكفاءة وتحقيق نموذج نمو متعدد القنوات.

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة:

https://www.alipayplus.com/

للتواصل الإعلامي

PR@Ant-Intl.com

-انتهى-

#بياناتشركات