عمان، الأردن- أعلن بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)، الرائد في الخدمات المصرفية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع كود بيس تكنولوجيز (Technologies Codebase)، أحد أسرع الشركات العالمية نمواً والمزودة للحلول المصرفية المصممة بواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة "API"، تهدف إلى إطلاق خدمة فتح الحسابات الجديدة رقمياً للأردنيين المقيمين داخل المملكة والمغتربين خارجها.

وتهدف الاتفاقية التي تدمج الخبرات المصرفية والتكنولوجية بين الجانبين، إلى تمكين ملايين العملاء من فتح حسابات مصرفية جديدة رقمياً بسهولة وفعالية تامة، والوصول إلى مختلف الخدمات المالية التي يوفرها بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB عن طريق حلول مصرفية رقمية بالكامل.

والجدير بالذكر أنه رغم ارتفاع معدلات الثقافة المالية بين الأردنيين، والانتشار الواسع للهواتف الذكية في المملكة، إلا أن 43% فقط من الأردنيين يمتلكون حسابات مصرفية. كما وتتنافس البنوك وشركات التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات رقمية جديدة واستثنائية للعملاء، وتوفير الخدمات المصرفية للأردنيين الذين يفتقرون لها. وستثمر هذه الشراكة عن توفير خدمة تعتمد على نهج رقمي لاجتذاب الشباب الأردني مع حرص البنك على الوفاء بوعده الدائم بالالتزام بالجودة والموثوقية العاليتين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أيمن القدومي، مساعد نائب المدير العام لتكنولوجيا المعلومات في بنك الاستثمار العربي الأردني: "نظراً لأن معظم العملاء في المنطقة هم من جيل الألفية والجيل الذي يليها (جيل Z)، فقد بات من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى، تقديم حلول مصرفية رقمية يمكن استخدامها من أي مكان وفي أي وقت. ولذلك، اخترنا الشراكة مع كود بيس لما تتمتع به من خبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ولأنها تمتلك حلولاً رقمية مرنة وقوية مما يساعدنا في الوصول إلى السوق بسرعة، ويعزز أيضاً قدراتنا على الابتكار".

وأضاف السيد القدومي: "أصبح فتح الحسابات رقمياً أمراً بالغ الأهمية في الخدمات المصرفية الحديثة، لأن سهولة الوصول التي يوفرها للعملاء تعالج التحدي الذي تواجهه معظم البنوك في استقطاب العملاء، كما أنه يوسع إمكانية توفير الخدمات المصرفية للعملاء الجدد الذين يفتقرون لها. وسيكون لمنصة Digibanc من شركة كود بيس تكنولوجيز دور كبير في مساعدتنا على توسيع خدماتنا للعملاء الجدد، بما يضمن أن يبقى بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB في طليعة الابتكار والريادة".

ويعتزم بنك الاستثمار العربي الأردني استخدام منصة شركة كود بيس تكنولوجيز الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية Digibanc، لإطلاق تجربة رقمية مبتكرة لفتح الحسابات الجديدة تتضمن دمج نظام اعرف عميلك (eKYC) المبسط، ومسح الهوية، وتأكيدها من خلال الصور الحية، ودمج ذلك مع تطبيق البنك للخدمات المصرفية الشاملة المتوفر على الهواتف الذكية، ونظام الخدمات المصرفية الرئيسي للبنك ، وقاعدة بيانات الهوية الشخصية الأردنية.

ومن خلال بنيتها القائمة على الخدمات المصغرة، ستعمل منصة Digibanc على تسريع الوصول إلى الأسواق والعملاء، وإنشاء أساس تقني يسمح لبنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم خدمات ومزايا وابتكارات رقمية جديدة بشكل سريع ومتطور.

من جانبه، قال السيد ثامر الموج، المدير الإداري لشركة كود بيس تكنولوجيز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "سعداء وفخورون باختيارنا من قبل بنك الاستثمار العربي الأردني – AJIB للشراكة في هذا المشروع التاريخي. ومن المؤكد أن قوة الابتكار التي توفرها منصة Digibanc وخبرتنا الواسعة في تقديم العديد من حلول فتح الحسابات الجديدة رقمياً بنجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتعاون مع أطراف ثالثة في منظومة التكنولوجيا المالية في المملكة، ستساعد على ضمان نجاح المشروع وإطلاقه. ونفخر بالعمل مع بنك الاستثمار العربي الأردني - AJIB لسد فجوة الشمول المالي في الأردن ومساندته في رحلته في مجال التحول الرقمي".

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نبذة حول بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB)

على مدى أربعة عقود، انطلق بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) في رحلة التميّز والريادة، التي مهدت الطريق له ليصبح أحد المؤسسات الاستثمارية والتجارية الرائدة على مستوى الأردن. وانطلاقاً من التزامه برضا العملاء، يوفر بنك الاستثمار العربي الأردني حزمة شاملة من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء كافة، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى كبرى الشركات.

ويعمل بنك الاستثمار العربي الاردني باستمرار على تطوير وتحديث وتنمية موارده البشرية، فضلاً عن توفير أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات العالمية وآليات العمل، استجابة للاحتياجات المتنامية لعملائه في الأردن وعلى مستوى المنطقة.

واليوم، يلعب بنك الاستثمار العربي الأردني، دوراً حيوياً في المشهد المصرفي الاستثماري على مستوى المنطقة، نظراً لخبراته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، إضافة إلى قائمة المنتجات والحلول البنكية المبتكرة التي يوفرها.

ويلتزم بنك الاستثمار العربي الأردني بتقديم مجموعة واسعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية، تتضمن عمليات الإندماج، والاستحواذ على الأصول، وأنشطة الأسواق المالية، سواء الأسواق الأولية أو الثانوية، إضافة إلى الخدمات الاستثمارية في التجارة والأبحاث المتعلقة بالأسهم والأسواق، فضلاً عن منح القروض، ومشاريع التمويل.

بالاضافة لما سبق، تبذل إدارة الخدمات المصرفية للأفراد والمبيعات جهودها لتقديم باقة واسعة من المنتجات والخدمات في مجال القروض الشخصية والسكنية، وبطاقات الائتمان، والعديد من الخدمات المميزة.

يستقبل بنك الاستثمار العربي الاردني زبائنه الكرام، في شبكة فروعه الواسعة، التي تنتشر في كافة المناطق الرئيسية على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، بما في ذلك35 فرعاً ومكتباً يعمل بعضها بعد ساعات العمل المصرفية المعتادة وفي عطلة نهاية الأسبوع وأثناء الأعياد الرسمية. وبالتوازي مع ذلك، يوفر البنك أكثر من 70 جهاز صراف آلي، موزعة في جميع أنحاء المملكة، وتقدم الخدمات الإلكترونية الأكثر تقدماً، لا سيما في مطار الملكة علياء الدولي حيث يتمتع البنك بوجود حصري داخل مباني المسافرين.

تقدم قنوات البنك المصرفية عبر الإنترنت والهاتف خدماتها للعملاء على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مع ميزات استثنائية تتيح لهم إدارة حساباتهم بأمان وإجراء معاملات مالية مختلفة من أي مكان وفي أي وقت.

تشمل الشبكة الدولية لبنك الاستثمار العربي الأردني فرعاً مرخصاً في مدينة ليماسول في قبرص يمكن من خلاله إجراء جميع أنواع العمليات المصرفية لخدمة العملاء داخل الجزيرة وخارجها، وهو بنك الاستثمار العربي الأردني (قطر) ذ.م.م الذي يعمل كجهة اتصال محورية للبنك في قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وبنك الأردن الدولي (JIB)، أحد فروع بنك الاستثمار العربي الأردني ومقره لندن - المملكة المتحدة، ويقدم خدمات مصرفية واستثمارية للعملاء والشركات الخاصة داخل المملكة المتحدة وخارجها.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول البنك:

الموقع الرسمي: www.ajib.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabJordanInvestmentBank

انستقرام: https://www.instagram.com/ajib_bank/

لينكد ان: https://www.linkedin.com/company/ajib_bank/

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCX7z3XGCa_U8ngfjaHadTfQ

مركز الاتصالات (على مدار الساعة): 5003005 6 +962

نبذة حول كود بيس تكنولوجيز:

شركة كود بيس تكنولوجيز هي من أسرع الشركات العالمية نمواً المزودة للحلول المصرفية المصممة بواجهة برمجة التطبيقات المفتوحة "API". وتتمحور رؤيتها حول "تغيير الطريقة التي تستخدم فيها التكنولوجيا لتحقيق غرض أهم"، من خلال تصميم تجارب مالية رقمية مؤثرة للبنوك التقليدية والإسلامية، والمؤسسات المالية، والبنوك الجديدة، وشركات التمويل، والشركات الناشئة.

وقد أطلقت كود بيس تكنولوجيز العديد من الخدمات المالية والرقمية للمصارف والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في تمويل الأفراد والمنشآت الصغيرة والبنوك الرقمية التي لا تمتلك فروعاً مادية في جميع أنحاء العالم، بمعدل نجاح مثبت وسرعة لا مثيل لها في السوق. ونتيجة لذلك، نمت الشركة بشكل كبير لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المصرفية الرقمية في القطاع المصرفي.

ومنصة التكنولوجيا المالية TMDigibanc التابعة لشركة كود بيس تكنولوجيز والحائزة على جوائز عديدة، هي منصة مصرفية رقمية تقوم على السحابة، مصممة عبر واجهة برمجة التطبيقات "API"، وقابلة للتكيف بما يسمح للمؤسسات بتقديم خدمات مالية رقمية شاملة. وتحتضن بنيتنا المفتوحة منظومة متنوعة من الشركاء والبائعين، مما يفسح المجال واسعاً أمام تعزيز الخبرات التعاونية في قطاع الخدمات المالية. وتعتمد المنصة في تصميمها على بنية الخدمات المصغرة القائمة على المكونات وتوفر بيئة قوية وسريعة لإطلاق منتجات وخدمات مالية جديدة على نطاق واسع.

ومن خلال ثقافتها العميقة التي تتسم بالابتكار والتميز، تساعد كود بيس تكنولوجيز عملائها على إطلاق الإمكانات الحقيقية للجيل القادم من الخدمات المصرفية الرقمية والتحول الرقمي في جميع أنحاء العالم.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات على:

الموقع الرسمي:www.codebtech.com

لينكد ان: https://ae.linkedin.com/company/codebasetechnologies

يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCHchl1RaH_38KeYUTQjllsQ

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كما يمكنكم الاتصال مع:

توم رومانسكي

رئيس العلامة التجارية والاتصالات

هاتف: 911 555 33 +973

البريد الالكتروني: romanski@codebtech.com