دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت "الفطيم للتكنولوجيا"، التابعة لـ "الفطيم للمقاولات"، عن إبرام شراكة استراتيجية مع "AIShield"، في خطوة تسهم في توسيع محفظتها المتخصصة في قطاع الأمن السيبراني، بما يواكب الطلب المتزايد على حماية المنظومات المؤسسية للذكاء الاصطناعي في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.

وتأتي هذه الشراكة في ظل تزايد أهمية حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع توسع المؤسسات في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن عملياتها التشغيلية الأساسية. وفي هذا السياق، تتبنى "الفطيم للتكنولوجيا" نهجاً يتجاوز الأطر التقليدية للأمن السيبراني واتفاقيات إعادة بيع الحلول، من خلال تعزيز قدراتها لحماية منظومات الذكاء الاصطناعي على امتداد دورة حياتها، بدءاً من مراحل التطوير والاختبار، ووصولاً إلى النشر والمراقبة التشغيلية. ويواكب هذا التوجه التحول المتسارع من استخدام "الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن" إلى التركيز على "الأمن لحماية الذكاء الاصطناعي"، بما يساعد المؤسسات على اعتماد هذه التقنيات بأسلوب أكثر أماناً ومسؤولية واستدامة.

ومن خلال دمج قدرات "AIShield" ضمن محفظة الأمن السيبراني لدى "الفطيم للتكنولوجيا"، ستتمكن المؤسسات من تعزيز مستويات الحماية في مواجهة التهديدات المتزايدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك محاولات استخراج النماذج، والهجمات التي تستهدف التلاعب بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وحقن الأوامر، وغيرها من الثغرات التي قد تؤثر على أنظمة الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تسهم القدرات المتقدمة للمراقبة والحماية التشغيلية في تمكين المؤسسات من متابعة أداء نماذج الذكاء الاصطناعي وتأمينها بشكل مستمر أثناء التشغيل، مع ضمان تكامل سلس مع منظومات الأمن المؤسسية الأوسع، بما يشمل أنظمة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM)، وجدار حماية تطبيقات الإنترنت (WAF)، وأنظمة تفادي فقدان البيانات (DLP)، ومراكز العمليات الأمنية (SOC)، وحلول الكشف والاستجابة الموسعة (XDR).

وفي ظل تزايد تعقيدات متطلبات الحوكمة والامتثال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، تسهم هذه المبادرة في دعم توافق المؤسسات مع أبرز الأطر والمعايير العالمية، بما في ذلك معايير أمن الذكاء الاصطناعي الصادرة عن "OWASP"، وإطار "MITRE ATLAS"، إلى جانب المتطلبات التنظيمية الناشئة المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي، مثل قانون الذكاء الاصطناعي الصادر عن الاتحاد الأوروبي (EU AI Act).

وبهذه المناسبة، قال رازي حمادة، المدير العام لشركة "الفطيم للتكنولوجيا": "مع التوسع المتسارع في اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن العمليات المؤسسية، باتت المؤسسات أمام مجموعة جديدة من التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني. ومن خلال شراكتنا مع "AIShield"، نتيح للمؤسسات تعزيز مستويات الثقة والمرونة والحوكمة ضمن بيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، عبر تأمين دورة حياة الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل، بدءاً من مراحل التطوير ووصولاً إلى التشغيل وما بعده. ويعكس ذلك حرصنا على مواكبة التحولات المتسارعة في مشهد الأمن السيبراني، بما يتيح للمؤسسات توظيف التقنيات الحديثة بثقة أكبر".

وباعتبارها شركة متخصصة تقدم خبرات متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، وأنظمة الاتصالات، والتقنيات الذكية، تدعم "الفطيم للتكنولوجيا" المؤسسات في قطاعات متعددة تشمل التجزئة والخدمات المالية والتعليم والقطاع الحكومي والبيئات التجارية واسعة النطاق. وانطلاقاً من إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، تتعاون الشركة مع نخبة من مزودي التكنولوجيا العالميين لتقديم حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع ومواكبة لمتطلبات المستقبل، بما يعزز الترابط الرقمي والكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال ضمن بيئات تشغيلية تزداد تعقيداً.

واستناداً إلى شراكاتها مع مزودي التكنولوجيا العالميين، تواصل "الفطيم للتكنولوجيا" تقديم حلول وخدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل المشروع، بدءاً من تصميم الأنظمة والتكامل والتنفيذ والاختبار والتشغيل، إلى جانب خدمات الدعم المستمر، بما يعزز التزامها بتطوير منظومات رقمية أكثر أماناً وذكاءً وجاهزية للمستقبل في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي ضوء مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تعزز هذه الشراكة التزام "الفطيم للتكنولوجيا" بدعم منظومات تقنية مؤسسية أكثر أماناً وحماية على مستوى المنطقة.

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نبذة عن الفطيم للمقاولات

الفطيم للمقاولات هي الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، والتي تقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على شراكات استراتيجية قوية، إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، والذي يؤكد على التعاون الوطيد والطويل الأمد مع رواد القطاع العالميين لتقديم مشاريع مستدامة ورفيعة المستوى.

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية.

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات.

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن الفطيم للتكنولوجيا

"الفطيم للتكنولوجيا" هي إحدى شركات "الفطيم للمقاولات"، وتقدم خبرات متكاملة في مجالات حيوية تشمل الهندسة والبناء والتقنيات وإدارة المرافق.

وترتكز "الفطيم للتكنولوجيا" على شراكات استراتيجية قوية، وتتبنى فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، من خلال التعاون مع نخبة من رواد التكنولوجيا العالميين لتقديم حلول رقمية آمنة وقابلة للتوسع وقادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

وتقدم "الفطيم للتكنولوجيا" حلولاً تكنولوجية متقدمة تعزز التحول الرقمي وتساهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما توفر قدرات شاملة تشمل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وأنظمة الاتصالات، والحلول الأمنية، وتقنيات المباني الذكية، بما يدعم المؤسسات في قطاعات متعددة تشمل التجزئة والخدمات المالية والتعليم والقطاع الحكومي. ومن خلال توظيف التقنيات الناشئة، تسهم خدمات الشركة في تعزيز الترابط الرقمي، والأمن السيبراني، والكفاءة التشغيلية ضمن بيئات عمل معقدة.

وتقدم "الفطيم للتكنولوجيا" منتجاتها وخدماتها وحلولها لتغطي مختلف مراحل المشروع، بما يشمل تصميم الأنظمة، والتكامل، والتنفيذ، والاختبار، والتشغيل، والدعم المستمر، بما يضمن الموثوقية وقابلية التوسع والأداء العالي.

وبدعم من شراكاتها مع مزودي التكنولوجيا العالميين، تحافظ "الفطيم للتكنولوجيا" على أعلى المعايير الدولية، مع مواصلة دفع عجلة الابتكار والنمو، بما يسهم في تطوير المنظومات الرقمية وتعزيز ذكاء البيئات العمرانية في مختلف أنحاء المنطقة.

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