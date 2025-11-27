​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - صُنِّفت الاتحاد للطيران من بين أفضل شركات الطيران عالميًا لعام 2025 في تقييم AirHelp المرموق، محققةً تقييمًا إجماليًا استثنائيًا بلغ 8.07 من 10، ومتقدمةً بذلك تسعة مراكز على أساس سنوي.

ويُعَد تقييم AirHelp أحد أكثر تصنيفات شركات الطيران شمولًا وموثوقية في العالم، ويُقيّم شركات الطيران بناءً على ثلاثة ركائز رئيسية: الالتزام بالمواعيد، وآراء العملاء، وسرعة معالجة المطالبات. وتستند نتائج عام 2025 إلى بيانات الرحلات من 1 أكتوبر 2024 إلى 30 سبتمبر 2025، واستطلاعات رأي من أكثر من 11,500 مسافر في أكثر من 60 دولة.

وحققت الاتحاد للطيران هذه النتيجة المتميزة خلال فترة من النمو السريع والمستدام، حيث زادت عدد طائرات في أسطولها الحديث ليصل إلى 120 طائرة، ووسعت شبكة وجهاتها لتشمل أكثر من 100 وجهة حول العالم. كما نقلت 19% زيادة في عدد المسافرين سنويًا، مع مواصلة الارتقاء بمستوى الالتزام بالمواعيد ورضا ضيوفها.

في هذه المناسبة، صرح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران قائلاً: "يُعد الارتقاء إلى واحدة من أفضل شركتي طيران في العالم إنجازًا استثنائيًا، ودليلًا واضحًا على كل ما نبنيه في الاتحاد للطيران. فبينما نواصل النمو السريع لشبكتنا وأسطولنا وأعداد ضيوفنا، ركزنا بدقة على ما يهم حقًا: توصيل ضيوفنا في الوقت المحدد، وتقديم ضيافة راقية وصادقة في كل نقطة اتصال، ومساعدتهم عند تغير الخطط. يُعد هذا التصنيف تقديرًا فخورًا لكل فرد من أفراد فريقنا يحقق هذا الهدف، رحلة بعد رحلة."

من جهته، أعلن توماس باوليشين، الرئيس التنفيذي لشركة AirHelp: "يعتبر تقدّم الاتحاد للطيران إلى المركز الثاني عالميًا، بنتيجة إجمالية بلغت 8.07، أمراً مثيراً للإعجاب. ويعكس هذا التقدم بتسعة مراكز في عام واحد التزام الشركة الراسخ بتجربة المسافرين، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالمواعيد ورضا العملاء. ومع استمرار تطور قطاع الطيران، يُظهر تقييم AirHelp لعام 2025 شركات الطيران التي تُواكب توقعات المسافرين الحديثة، والتي ترتكز على الصدق والمساءلة والموثوقية. ويسعدنا أن نرى الاتحاد للطيران تُقدم مثالًا يُحتذى به في هذا القطاع هذا العام."

يغطي تقييم AirHelp لآراء العملاء طاقم المقصورة، والراحة، والنظافة، والطعام، والترفيه، بينما يقيس تقييمه الفريد لمعالجة المطالبات مدى عدالة وكفاءة شركات الطيران في التعامل مع تعويضات المسافرين عند تأخر أو إلغاء الرحلات.

