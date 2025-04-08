أبوظبي، يواصل مصرف التنمية الدولي مشاركته في فعاليات الدورة الـ 14 لقمة AIM للاستثمار، والتي تختتم أعمالها غداً الأربعاء، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بصفته "الشريك الذهبي" لمحور مستقبل التمويل، وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع القمة وانطلاقاً من حرصه على تعزيز دوره الريادي في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.

واستعرض المصرف ضمن منصته في القمة أبرز حلوله المالية المبتكرة وما يقدمه من منتجات وخدمات مالية مخصصة لتلبية احتياجات الأعمال والمستثمرين والشركات العراقية والاماراتية، إلى جانب تسليط الضوء على جهوده في المساهمة بتنمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين الإمارات والعراق من خلال تسهيل الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر عدة قطاعات.

تكريم المصرف

وكرم معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس قمة " AIM" مصرف التنمية الدولي خلال فعاليات اليوم الأول لقمة AIM للاستثمار تقديرًا لدعمه المستمر والمساهمة الفاعلة في إنجاح القمة، وتعزيز دورها كمنصة دولية مهمة لمناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام، بما يعكس التزام المصرف المستمر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق النمو المالي والاستثماري المستدام على المستويين المحلي والدولي.

منصة استراتيجية

وقال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التكريم، حيث نعتز بدورنا كجهة شريكة وداعمة استراتيجيا لقمة AIM للاستثمار التي تمثل ملتقى عالمي للمستثمرين وصانعي السياسات وقادة الأعمال، ومنصة استراتيجية رائدة لتبادل المعرفة، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات العالمية، واستكشاف سبل تعزيز النمو الاقتصادي العالمي، وإقامة شراكات استراتيجية، تُسهم في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والاستثمار العالمي،

وأضاف تأتي مشاركة المصرف في هذا الحدث المهم ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين بهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبار المستثمرين والشركات الرائدة ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم في مجال الاستثمار، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية العالمية.

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