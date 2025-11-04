شنغهاي، الصين – تستعد قمة AIM للاستثمار ، المنصة الرائدة عالمياً في مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، لعقد الدورة الافتتاحية في مدينة شنغهاي، في خطوة تمثل توسعاً استراتيجياً جديداً لحضور القمة على المستوى العالمي. ويعكس هذا الحدث البارز التزام القمة بمواصلة مهمتها في ربط الأسواق، وتعزيز الابتكار، وتسريع النمو الاقتصادي المستدام من خلال التعاون الدولي.

تُقام القمة تحت شعار " استكشاف محركات العولمة المتشابكة: من الانطلاق إلى الازدهار "، حيث ستتناول كيفية تطور الصناعات والاقتصادات من خلال دمج التكنولوجيا، والاستدامة، والتحول القائم على الاستثمار.

سيضم الحدث أكثر من 85 متحدثاً بارزاً في 15 جلسة رفيعة المستوى، بمشاركة أكثر من 1,000 مشارك من أكثر من 150 جنسية، من بينهم مستثمرون، ورواد أعمال، وقادة الصناعة. وستتناول المناقشات الاتجاهات العالمية في الاستثمار، والتمويل المستدام، والتحول الرقمي الذي يعيد تشكيل مستقبل الأعمال.

وقال سعادة داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار

تمثل " قمة AIM للاستثمار – الصين " أكثر من مجرد توسع جغرافي؛ إنها محطة رئيسية في رحلتنا لربط الأسواق والأفكار عبر القارات. وتعد شنغهاي رمزًا للتقدم والابتكار، ما يجعلها المدينة المثالية لاستضافة منصة تجسد الحوار الاستثماري المستقبلي والتعاون المتبادل معاً، نسعى إلى إعادة تعريف ملامح العولمة من خلال بناء اقتصادات مرنة، شاملة، ومستعدة للمستقبل."

سيشهد برنامج القمة الممتد على مدار يومين مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة رجا المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، سعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، بو يابينغ، نائب رئيس لجنة بلدية شنغهاي للاقتصاد والمعلوماتية، راي كوان تشونغ، الحائز على جائزة نوبل وسفير شؤون التغير المناخي إضافةً إلى مجموعة متميزة من القادة والخبراء من مختلف دول العالم.

وإلى جانب الجلسات الحوارية، ستشهد القمة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات كبرى، من بينها غرفة بكين للتجارة الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية – فرع هاينان ، وشركة E&P International، وCargoX، ومدينة مصدر، وSIEF، بما يعزز دور القمة كحافز رئيسي للتعاون التجاري الدولي.

ومع توسع نطاقها العالمي، تُكرّس قمة AIM للاستثمار – الصين مكانتها كمنصة عالمية رائدة لتبادل الأفكار، وبناء الشراكات، وصياغة منظومة استثمارية أكثر ترابطاً وابتكاراً على مستوى العالم.

