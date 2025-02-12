مسقط، عمان: أعلنت "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفخمة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن حصولها على تمويل من البنك الوطني العماني لدعم مشروع AIDA، الذي يعد من أكثر المشاريع العقارية طموحاً في المنطقة. يمثل هذا التمويل خطوة هامة في مسيرة تطوير مشروع AIDA، مما يعزز مكانته وجهة فريدة ستعيد تعريف مفهوم الحياة الفاخرة في سلطنة عمان.

وتتعاون "دار جلوبال" في تطوير مشروع AIDA مع مجموعة عمران الرائدة في مجال تطوير السياحة في سلطنة عُمان، حيث يجمع بين تجربة الغولف الفاخرة ومفاهيم السكن والضيافة الاستثنائية. ويتضمن المشروع أيضاً قصراً فاخراً، وفيلات ذات تصاميم حصرية، وشققاً أنيقة، مما يسهم في تعزيز مكانة عُمان وجهة رئيسية للسياحة والعيش والاستثمار.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "يعتبر مشروع AIDA علامة فارقة سترفع مستوى العروض العقارية الفاخرة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي ملموس من خلال جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة. وقد حرصنا على أن يتناغم تصميم المشروع مع الجمال الطبيعي لمسقط وإرثها الثقافي الغني، ولا شك أن هذا المشروع سيرسي معياراً جديداً لمفاهيم السكن والضيافة ويرسخ مكانة عُمان وجهة عالمية متميزة. ويعكس نجاحنا في الحصول على التمويل من البنك الوطني العماني ثقتنا الكبيرة في إمكانيات مشروع AIDA، وهو خطوة حاسمة نحو نجاح المشروع".

من جانبها، أضافت ​غدير بنت اقبال اللواتي، ​مساعدة مدير عام - رئيسة تمويل المشاريع والقروض المشتركة في البنك الوطني العماني: "نحن ملتزمون بدعم المشاريع التحولية التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم مكانة سلطنة عمان وجهة رئيسية للمشاريع العقارية المميزة. كما يسرنا دعم جهود ’دار جلوبال‘ في استكمال مشروع AIDA، الذي سيصبح وجهة بارزة تجذب السياح والمستثمرين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. إن توفير التمويل لمشروع AIDA يعكس ثقتنا في إمكانياته الكبيرة في تعزيز الجاذبية العالمية لسلطنة عمان والمساهمة في ازدهارها على المدى البعيد".

يمتد مشروع AIDA على مساحة 3.5 مليون متر مربع، ويقع على منحدرات مطلة على خليج عمان، ليتيح للقاطنيه وزوراه مزيجاً من المساكن الفاخرة ومفاهيم الضيافة العالمية والمرافق الترفيهية المتميزة. ويتضمن المشروع العديد من المعالم البارزة بما في ذلك فندق ترامب إنترناشيونال في عمان والبالغة تكلفته 500 مليون دولار. وتألف الفندق من 140 غرفة وملاعب غولف مصممة وفق المعايير العالمية. كما يضم المشروع "ماريوت ريزيدنس" بقيمة 100 مليون دولار، والتي تجسد أرقى معايير الضيافة الممهورة بتوقيع علامة ماريوت العالمية.

تشمل المرحلة الأولى من المشروع، والمقرر اكتمالها بحلول عام 2027، تصميم وتشييد البنية التحتية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء، بالإضافة إلى أنظمة الصرف الصحي. ومن المتوقع افتتاح فندق ترامب إنترناشيونال في عمان في ديسمبر 2028.

تؤكد هذه الاتفاقية مع البنك الوطني العماني على الثقة الكبيرة في رؤية مشروع AIDA، وخبرة "دار جلوبال" في طرح مشاريع عالمية المستوى تجمع بين الابتكار والاستدامة والفخامة. ومع تقدم المشروع، يستمر AIDA في جذب اهتمام مستثمرين من ذوي الملاءة المالية الكبيرة ومشترين يبحثون عن نمط حياة استثنائي في واحدة من أجمل المواقع في الشرق الأوسط.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

تم تأسيس "دار جلوبال" في الأصل لإنشاء وتطوير الأصول الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري ش.م.ع الرائدة في المملكة العربية السعودية. ونجحت دار الأركان، المدرجة في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، في تسليم أكثر من 15000 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار.

وفي المستقبل القريب، تخطط المجموعة أيضاً لتوسيع نطاق تركيزها ليشمل أصول الضيافة بهدف شراء أو بناء المنشآت الفندقية وبيعها بعد فترة تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات من بدء التشغيل بمجرد استقرار تدفقات إيراداتها. وتشمل الأسواق المستهدفة إسبانيا ودبي وجزر المالديف وأثينا ومراكش ولندن. وتم إدراج "دار جلوبال" في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023.

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