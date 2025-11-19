أبوظبي: وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، والاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD)، مذكرة تفاهم خلال معرض دبي للطيران 2025 بهدف استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي. وشهد توقيع المذكرة المهندس إنزو بنجيني، نائب رئيس مجلس الإدارة في الاتحاد الإيطالي للشركات الجوية والدفاعية والأمنية (AIAD) وحمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج.

وتتعاون "ايدج" حالياً مع عدد من الشركات الدفاعية الإيطالية الكبرى، بما في ذلك شركة "فينكانتييري" عبر مشروع مشترك في دولة الإمارات، إضافةً إلى شراكات صناعية أخرى مع كل من "ليوناردو" و"مجموعة إي أل تي". وتسعى المجموعة الآن إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل الشركات الإيطالية المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في دعم نموها، وتعزيز تبادل الخبرات التقنية، وخلق فرص لشراكات جديدة تعزز الروابط الصناعية بين دولة الإمارات وإيطاليا.

شهد الحفل نائب الأدميرال جاشينتو أوتافياني، مدير التسلح الوطني الإيطالي، وحضره كبار الشخصيات من وزارة الدفاع الإيطالية، وفرانكو دونفرانشيسكو، رئيس العلاقات المؤسسية في AIAD، ورودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة ايدج.ويُبرزذلك تنامي التعاون بين الجانبين في المجالات الصناعية والدفاعية المتقدمة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

