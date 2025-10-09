دبي، الإمارات العربية المتحدة – وقّعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة AI Smart، وذلك على هامش مشاركة المؤسسة في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025، بهدف تعزيز جودة الحياة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تمكين أصحاب الهمم.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور السيد ظلال بن قريش الفلاسي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، والمهندس حسين عصام، المدير التنفيذي لشركة AI Smart، حيث أكد الطرفان التزامهما بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مختلف فئات المجتمع.



وتضمنت الشراكة قيام شركة AI SMART بدعم المؤسسة من خلال تأهيل خمسة مساكن تابعة للمتعاملين من أصحاب الهمم، عبر تزويدها بالمستلزمات والتقنيات الذكية التي من شأنها تسهيل حياتهم اليومية، وتعزيز استقلاليتهم، وتوفير بيئة سكنية أكثر شمولية واستدامة.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي انسجامًا مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، ضمن إطار من التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة مختلف فئات المجتمع.

من جانبها، أعربت شركة AI Smart عن اعتزازها بهذه الشراكة النوعية التي تترجم التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، مشيرة إلى أن تسخير التقنيات الذكية في قطاع الإسكان يشكل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر شمولًا واستدامة.

وتُعد هذه المبادرة نموذجًا رائدًا للتعاون البنّاء بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل في الجهود الوطنية لدعم فئة أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بأفضل طريقة ممكنة.



وفي ختام الحدث، أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلعها لمزيد من الشراكات النوعية المماثلة، التي تسهم في تعزيز مسيرتها نحو تطوير خدمات إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.

-انتهى-

#بياناتحكومية