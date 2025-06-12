دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة كلاوديرا، الرائدة عالمياً في توفير حلول البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن انضمامها إلى تحالف AI-RAN، وهو تحالف عالمي يضم مجموعة من الشركات الرائدة في مجالي الاتصالات والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية لشبكات الاتصالات الحديثة.

يضم هذا التحالف مجموعة من مزوّدي خدمات الاتصالات المبتكرين، إلى جانب شركات متقدمة في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعمل هذه الجهات معاً لدفع أجندة الذكاء الاصطناعي لشبكات RAN وتحويل شبكات الاتصالات إلى منصات ذكية تولّد الإيرادات بالاعتماد على البيانات الفورية والذكاء الاصطناعي المتكامل.

وفي ظل سعي شركات الاتصالات نحو تحسين كفاءة تشغيل الشبكات من خلال البنية التحتية الافتراضية والهياكل الجديدة، يبرز الذكاء الاصطناعي كفرصة استراتيجية لتحقيق نتائج أعمال أفضل من خلال رفع كفاءة الخدمات الشبكية، وفي الوقت نفسه تمكين الابتكار في تقديم الخدمات. إلا أن تعميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر بيئات الحافة الموزعة (Edge) يُعدّ أمراً بالغ التعقيد، ما يتطلب جهوداً استراتيجية على مستوى المؤسسة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ضمن شبكات النفاذ الراديوي (RAN) لتحقيق أقصى استفادة تجارية ممكنة.

وقد تأسس تحالف AI-RAN—بقيادة شركة إنفيديا كعضو مؤسس وبدعم من شركات ديل وسوفت بنك وتي موبيل و كي تي وإل جي يو + لمواجهة هذه التحديات وتحديد أطر التعاون بين الذكاء الاصطناعي والاتصالات. يركّز التحالف على تطوير بنى مرجعية مشتركة، وتوحيد معايير الدمج، وتسريع تطوير التطبيقات الطرفية، إلى جانب إنشاء دراسات حالة عملية تمكّن مزوّدي الخدمة من اعتماد الذكاء الاصطناعي بثقة وكفاءة وربحية..

وباعتبارها من الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي والهندسة الحديثة للبيانات، توفر كلاوديرا مزيجاً قوياً من قدرات إدارة البيانات القابلة للتوسع، والتنسيق الكامل من الحافة إلى الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التزامها بنهج المصدر المفتوح، ما يجعلها شريكاً مثالياً لتحقيق أهداف تحالف AI-RAN. وتمتلك كلاوديرا موقعاً متميزاً يمكّنها من مساعدة مزوّدي خدمات الاتصالات على نشر وإدارة وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن البيئات المختلطة، والطرفية، والمحلية.

وبصفتها العضو الأحدث في التحالف، ستقوم كلاوديرا بـ:

المشاركة في مجموعة العمل الجديدة "البيانات من أجل AI-RAN" ، والتي تهدف إلى توحيد أسس تنسيق البيانات، وأتمتة الشبكات باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ، وتطوير عمليات هجينة لتعلم الآلة (MLOps) تلائم أعباء العمل الخاصة بالاتصالات والذكاء الاصطناعي. وستُسهم خبرة كلاوديرا في المنصات البيانية والذكاء الاصطناعي في مواءمة خطوط البيانات والذكاء الاصطناعي مع المتطلبات التشغيلية لشركات الاتصالات، ما يسرّع وتيرة الابتكار ونشر حالات الاستخدام الأصلية للذكاء الاصطناعي .

، والتي تهدف إلى توحيد أسس تنسيق البيانات، وأتمتة الشبكات باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة ، وتطوير عمليات هجينة لتعلم الآلة تلائم أعباء العمل الخاصة بالاتصالات والذكاء الاصطناعي. وستُسهم خبرة كلاوديرا في المنصات البيانية والذكاء الاصطناعي في مواءمة خطوط البيانات والذكاء الاصطناعي مع المتطلبات التشغيلية لشركات الاتصالات، ما يسرّع وتيرة الابتكار ونشر حالات الاستخدام الأصلية للذكاء الاصطناعي دعم الأهداف الأساسية الثلاثة للتحالف : الذكاء الاصطناعي لأجل RAN ، والذكاء الاصطناعي مع RAN ، وتطبيق الذكاء الاصطناعي على RAN.

الذكاء الاصطناعي لأجل ، والذكاء الاصطناعي مع ، وتطبيق الذكاء الاصطناعي على الإسراع في اختبار ونشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الواقعية بالتعاون مع أعضاء التحالف، مثل ضمان التوفر الشبكي وفقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) والكشف الفوري عن الأعطال، إلى جانب تطوير البنى المرجعية واختبارها لتكون قابلة للنشر ضمن البيئات الحية، بما يسرّع عملية الانتقال من الابتكار إلى التطبيق الفعلي ويعزز إمكانية إعادة استخدام النماذج وتعزيز التعاون .

والكشف الفوري عن الأعطال، إلى جانب تطوير البنى المرجعية واختبارها لتكون قابلة للنشر ضمن البيئات الحية، بما يسرّع عملية الانتقال من الابتكار إلى التطبيق الفعلي ويعزز إمكانية إعادة استخدام النماذج وتعزيز التعاون الاستفادة من منصة كلاوديرا لإثبات فعالية اتخاذ القرار في الوقت الفعلي على الحافة، بما يشمل إعداد بيانات التدريب، وتنسيق عمليات تعلم الآلة، وتفعيل استدلالات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، مع ضمان الحوكمة، والرصد، والتنسيق بين الأطراف المختلفة حتى البنية الأساسية .

وفي معرض تعليقه على انضمام كلاوديرا إلى هذا التخالف قال أبهاس ريكي، الرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية في كلاوديرا:

"تفخر كلاوديرا بتقديم خبرتها الواسعة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي إلى تحالف AI-RAN. فالشبكة تمثل جوهر قطاع الاتصالات، سواء من حيث تعزيز هوامش الأرباح أو تطوير الخدمات، والذكاء الاصطناعي قادر على إطلاق إمكانات كبيرة على هذين الصعيدين. وبفضل ريادتنا في هذا المجال وخبرتنا في دعم استراتيجيات أتمتة البيانات والذكاء الاصطناعي لعدد كبير من مزوّدي خدمات الاتصالات حول العالم، نحن متحمسون للعمل مع شركائنا في التحالف لتسريع الابتكار ووضع المعايير التي ستقود شبكات المستقبل الذكية والمتكيفة والمعتمدة على الذكاء الاصطناعي."

وبدوره قال جيمين تشونغ، نائب رئيس استراتيجيات الشبكات في كي تي:

"يسعدنا التعاون مع كلاوديرا وأعضاء التحالف الآخرين ضمن مجموعة العمل 'البيانات من أجل AI-RAN'. ومع تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل القادم، فإن القدرة على إدارة البيانات بأمان وعلى نطاق واسع ستكون عاملاً فارقاً. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى لوضع أفضل الممارسات التي تعزز تطور شبكات RAN الذكية وتحسين الكفاءة التشغيلية."

كما قال الدكتور أليكس جينسونغ تشوي، العضو البارز في معهد أبحاث سوفت بنك ورئيس تحالف AI-RAN:

"يمثل انضمام كلاوديرا إلى التحالف إضافة قيّمة للغاية، في ظل تزايد الطلب على قدرات الذكاء الاصطناعي عبر القطاع. وبفضل قيادتها في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي وانتشارها الواسع في قطاع الاتصالات، نتوقع أن تلعب الشركة دوراً محورياً في تحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء شبكات أصلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي."

للمزيد من المعلومات حول دور كلاوديرا في تحالف AI-RAN، وكيفية مساهمتها في تمكين الجيل التالي من شبكات الاتصالات، يُرجى زيارة الرابط التالي:

www.cloudera.com/solutions/telecommunications.html

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