الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، أعلنت أوبن إنوفيشن AI، الشركة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا والشريك الرسمي لأوراكل، عن تعاونها مع أوراكل لدعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من أجل تسريع تبنّي ونشر حلول الذكاء الاصطناعي السيادي. ويهدف هذا التعاون إلى تمكين المؤسسات من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي السيادي وتعزيز عائد الاستثمار، مع ضمان الالتزام باللوائح المحلية ومتطلبات أمان البيانات.

يذكر أن منصة الذكاء الاصطناعي السيادي المتكاملة التي تقدمها أوبن إنوفيشن AI تعتمد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، والتي تتضمن وحدات معالجة رسومية، مما يتيح للشركة إدارة وحدات المعالجة الرسومية بكفاءة وفعالية وعلى نطاق واسع. كما تقدم أوراكل منصة الذكاء الاصطناعي السيادي الخاصة بشركة أوبن إنوفيشن AI لعملائها ضمن إطار هذا التعاون.

وفي هذا السياق قال الدكتور عابد بن عيشوش، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إنوفيشن AI: "يمثل تعاوننا مع أوراكل خطوة محورية في مساعينا لوضع حلول الذكاء الاصطناعي السيادي في متناول المؤسسات عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتطورة التي تقدمها أوراكل، يمكننا تقديم إمكانات متينة للذكاء الاصطناعي للقطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم التكنولوجي."

من جانبه، قال نِك ريدشو، نائب الرئيس الأول للتقنيات السحابية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والمدير العام لأوراكل في دولة الإمارات: "سيساهم التعاون بين أوراكل وشركة أوبن إنوفيشن AI في إحداث نقلة نوعية في مشهد الذكاء الاصطناعي بالمنطقة من خلال توفير حلول مبتكرة تنسجم مع الأولويات المحلية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير بنية تحتية سحابية وذكاء اصطناعي يتسمان بالأمان وقابلية التوسع والأداء الرفيع، ما يتيح لشركائنا تحقيق نتائج استثنائية للعملاء."

نبذة عن أوبن إنوفيشن AI

أوبن إنوفيشن AI هي شركة تكنولوجية متخصصة في تطوير الحلول المتقدمة لإدارة أحمال العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ويعد منتجها الرائد، "أوبن إنوفيشن كلاستر مانجر" (OICM)، منصة مبتكرة لتنظيم المهام المعقدة للذكاء الاصطناعي بكفاءة عبر مختلف البنى التحتية. وتتميز المنصة بإمكانية تشغيلها على مختلف الأجهزة، إذ تم تصميمها بشكل يتيح العمل مع مختلف وحدات المعالجة الرسومية مما يحقق التكامل السلس وقابلية التوسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسية. كما تركّز الشركة على تبسيط إدارة أحمال العمل المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وجعل هذه التقنيات في متناول جميع المؤسسات على اختلاف أحجامها.

نبذة عن برنامج شركاء أوراكل

يساعد البرنامج أوراكل وشركاءها على تحقيق النجاح المشترك وتعزيز نمو الأعمال، حيث يقدم البرنامج خيارات مرنة ومتنوعة للشركاء، تشمل المسارات المتعددة والبرامج التدريبية المكثفة، إضافة إلى الدعم الفني ومبادرات التعاون التسويقية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: الرابط: https://www.oracle.com/partner/.

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