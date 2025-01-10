دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مجموعة الفطيم" عن إطلاق منصة "بلو AI " الرائدة ضمن تطبيق "بلو ريووردز" والتي تتيح للعملاء إمكانية التفاعل مع جميع علامات التجارية لدى مجموعة الفطيم بطرق جديدة ومبتكرة. وستصل هذه الميزة إلى أكثر من خمسة ملايين مستخدم على تطبيق "بلو ريووردز" في العام الأول من إطلاقها. تم الإعلان عن المنصة التي تعكس تركيز المجموعة المستمر على دمج التقنيات المتطورة لتحسين تجارب المستخدمين خلال فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لمجموعة الفطيم، والذي ألقى خطابه الافتتاحي معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وتعد "بلوAI " أول منصة للذكاء الاصطناعي من نوعها في الشرق الأوسط من تطوير "مجموعة الفطيم" في الإمارات، وهي عبارة عن مستشار ذكي لأسلوب الحياة ومنصة للتفاعل مع المستخدمين تقوم بتقديم إرشادات سلسة ورؤى وأفكار مخصصة عبر منظومة "بلو AI" من المنتجات والخدمات، بما يرسي معياراً جديداً في أشكال التفاعل الشخصي.

وتقدم منصة "بلو AI" العديد من الميزات الأساسية المصممة لتعزيز رحلة المستخدم؛ حيث يمكن للمستخدمين تصفح أساسيات الموضة المصممة خصيصاً لتناسب أذواقهم الفريدة، والوصول الفوري إلى منتجات التجميل مع إرشادات من الخبراء، والاستمتاع بالتوصيات التلقائية للمنتجات، فضلاً عن الوصول إلى حجوزات تجربة قيادة السيارات بسهولة، كما تدمج المنصة بطريقة سهلة وسلسة تجربة الدفع لعلامات تجارية متعددة بنقرة واحدة تبسط عملية التسوق بشكل لم يسبق له مثيل. ويأتي المستخدمين في جوهر تصميم هذه المنصة المبتكرة، حيث تعمل على إثراء رحلة المستخدم من خلال تقديم تجارب تناسب الخيارات المفضلة لكل فرد بشكل فريد.

وبهذه المناسبة، صرحت موزة الفطيم، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في "مجموعة الفطيم": "نحن في ’الفطيم‘ ملتزمون بتعزيز وحفز الابتكار عبر منظومتنا الرقمية، وإلهام التغيير الهادف وتحسين الحياة اليومية للأفراد. ولهذا السبب نحن سعداء للغاية بإطلاق منصة "بلو AI"، التي تم إنشاؤه لإثراء رحلة المستخدم وتعزيز تجربته في التسوق. لقد برز الذكاء الاصطناعي كأداة قوية للتخصيص، وتسهيل فهم ما يهم عملاءنا بشكل أفضل. وتساعدنا المنصة على تحويل الرؤى والأفكار العميقة إلى إجراءات جادة وهادفة، بما يجعل التطبيق أكثر ذكاءً وسلاسة وأكثر انسجاماً مع احتياجات المستخدم. يتجاوز إطلاق ’بلو AI ‘ مجرد التكنولوجيا، إذ إنه يتعلق باستخدام الابتكار في إحداث نقلة نوعية في التواصل الحقيقي وتحويل الطريقة التي نخدم بها كل مستخدم بشكل مستقل".

خطوة ذكية نحو مستقبل التسوق

ويأتي إطلاق "بلو AI" منسجماً مع الرؤية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الابتكار، حيث يتم تسخير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة اليومية للأفراد. كما يأتي في إطار التزام ’مجموعة الفطيم‘ الشامل بتبني التكنولوجيا القائمة على البيانات سعياً لتعزيز تجربة المستخدمين وتوفير طرق ووسائل متنوعة للتنقل في مشهد التسوق الرقمي.

من جانبه، قال هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "مجموعة الفطيم": "يمثل النهج الذي يركز على الإنسان ركيزة أساسية في الطريقة التي نصمم بها منصاتنا، وتجسد منصة "بلوAI " التزامنا بالابتكار المستمر في مجال تجارة التجزئة. ونسعى من خلال هذه الميزة الجديدة، إلى إحداث تحول نوعي في طريقة تسوق العملاء، والتعلم من تفضيلاتهم مع الارتقاء بالتجربة إلى مستويات جديدة. ومن خلال تعزيز الروابط العميقة بين العملاء والعلامات التجارية والمنتجات التي يفضلونها، توفر "بلو AI" رحلة تسوق سريعة وممتعة وسهلة الاستخدام في نهاية المطاف".

تم إطلاق "بلو AI" في البداية في دولة الإمارات، مع خطط للتوسع إلى ثمانية أسواق في جميع أنحاء المنطقة في عامها الأول، ما يوفر إمكاناتها الرائدة لقاعدة أوسع من الجمهور. ويؤكد هذا الإطلاق على التزام "مجموعة الفطيم" بالابتكار الذي يركز على العملاء، وتمكين الأفراد من اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً وراحة من خلال حلول بديهية مصممة خصيصاً.

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نبذة عن " بلو":

يعد تطبيق "بلو" منصة لأسلوب الحياة من "مجموعة الفطيم" تعمل على إعادة تعريف طريقة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية. تعمل منصة بلو عبر تسع دول – الإمارات، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، عُمان، مصر، ماليزيا، وسنغافورة – وتربط ملايين الأعضاء بعروض متنوعة ومصممة لتلبية احتياجاتهم.. ومن خلال منظومة متنامية تشمل مجالات تجارة التجزئة والسيارات والمطاعم والترفيه والعافية وغيرها، تقدم "بلو" مزيجاً سلساً من المكافآت والراحة والابتكار.

والآن ومع إضافة "بلو AI"،المستشار الذكي والمبتكر للتفاعل مع العملاء، تقدم منصة "بلو" نقلة نوعية في تحسين التجارب اليومية. وسواء كان المستخدمين يسعون لاكتشاف عروض حصرية أو الاستمتاع باقتراحات حول منتجات فورية أو الانفتاح على تجارب تسوق فريدة، فإن "بلو" يعيد تعريف طريقة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية المفضلة لديهم، محققاً روابط أعمق وأكثر ذكاءً وذات قيمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى تحميل تطبيقبلو.

نبذة عن "مجموعة الفطيم"

تعد "مجموعة الفطيم"، التي تأسست خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، إحدى أكبر شركات الأعمال العائلية الإقليمية وأكثرها تنوعاً ومواكبةً للتطور، ويقع مقرها الرئيسي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعمل في "مجموعة الفطيم" أكثر من 33,000 موظف في خمسة أقسام تشغيلية، وهي: قطاع السيارات، وقطاع الخدمات المالية والتأمين، وقطاع العقارات، وقطاع تجارة التجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، وذلك في أكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، عبر شراكات وثيقة مع ما يزيد عن 200 من أفضل العلامات التجارية المبتكرة والرائدة عالمياً. وتسهم ريادة الأعمال في مجموعة الفطيم وتركيزها الدؤوب على العملاء في استمرار نمو أعمالها وتوسعها، من خلال تلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء في المجتمعات التي تعمل فيها. وتواصل المجموعة، تمسكها بقيم الاحترام والتميز والتعاون والنزاهة وإثراء حياة وتطلعات عملائها يومياً.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونيwww.alfuttaim.com