المملكة العربية السعودية، الرياض: أطلقت شركة شهبندر، ممكنة التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حزمة "شهبندر AI" وهي مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي متكاملة مدمجة بالمتاجر الإلكترونية ولأول مرة في المنطقة.

تتيح "شهبندر AI" أدوات متنوعة ضمن حزمتها لمساعدة أصحاب المتاجر على توليد الصور والفيديو والصوت والنصوص التسويقية والمحتوى الخاص بالمنتجات وبمحركات البحث، مع واجهة عربية كاملة تعمل بسلاسة وتتوفر بدون مقابل للمتاجر على منصة شهبندر.

تسعى شهبندر لتمكين التجار من مواكبة التطورات العالمية للذكاء الاصطناعي دون الحاجة للاشتراك في منصات مختلفة للحصول على أفكار ومحتوى يساعدهم على النمو، حيث يمكن لأي متجر متوفر على شهبندر استخدام "شهبندر AI" والاستفادة من ميزاتها مباشرة وبدون رسوم إضافية. وتخفف الحزمة الجديدة من شهبندر التكاليف على التجار من خلال منحهم القدرة على صناعة المحتوى بكافة أشكاله مباشرة بضغطة زر، بدلًا من دفع تكاليف كثيرة على التسويق وصناعة المحتوى التسويقي.

وتعليقًا على إطلاق المنصة، عبّر تامر شركس، المؤسس الشريك والمدير التنقي في شهبندر، عن تفاؤله بقدرة الحزمة الجديدة على مساعدة التجار على النمو في الوقت الذي تخفض فيه التكاليف التشغيلية، وقال: "عملنا على تطوير شهبندر AI لتقديم نماذج وقوالب خاصة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لقطاع التجارة الإلكترونية. ركزنا على تطوير تجربة استخدام سلسلة وسهلة مع مراعاة كاملة لمن لا يملكون خبرات تقنية، وبهذا يمكن لأي تاجر بخطوات بسيطة إنشاء نصوص تسويقية ومحتوى مخصص لكل منتج وتوليد صور خاصة بالمنتجات أو تحويل المحتوى لمقطع فيديو تفاعلي وإضافة تعليقات صوتية عليه من مكان واحد".

توفر "شهبندر AI" أيضًا أكثر من 50 أداة مع أوامر جاهزة ليتمكن التجار من تنفيذ المهام المطلوبة من خلال النقر على الأوامر الجاهزة فقط، ودون الحاجة لكتابة طلباتهم المتعلقة بإنشاء المحتوى من الصفر.

وبهذا الصدد، قال شادي عبدالشهيد، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشهبندر: "التجار يحتاجون حلولًا عملية بعيدة عن التعقيدات التقنية، ومع شهبندر AI وفرنا استديو وحزمة متكاملة من الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، وتساعد التجار على توليد المحتوى والأفكار التسويقية بدون أي تكاليف إضافية سواء للاشتراك في منصات الذكاء الاصطناعي الخارجية أو توظيف متخصصين لهذه الأعمال".

يأتي إطلاق "شهبندر AI" بعد النجاح اللافت لتضمين تقنية الفيديوكوميرس وتوفيرها لأكثر من 18,000 متجر على منصتها، حيث ساهمت برفع مبيعات المتاجر وزيادة تفاعل العملاء بنحو 5 أضعاف. ما يجعلها أول شركة تجارة إلكترونية في المنطقة توفر الفيديوكوميرس وتضيف حزمة متكاملة من الذكاء الاصطناعي مدمجة بمنصتها للمتاجر الإلكترونية.

عن شهبندر:

تأسست شهبندر في عام 2022 عن طريق شادي عبد الشهيد وتامر شركس لتمكين التجار في السعودية والشرق الأوسط من إنشاء متاجر إلكترونية بسهولة ودون خبرة تقنية، وتدعمهم بأدوات ذكية لتحسين المبيعات والنمو. تخدم الشركة اليوم أكثر من 18,000 متجر إلكتروني نشط في السعودية ومصر، وتخطط للتوسع لأسواق أخرى في المنطقة قريبًا.