دبي، الإمارات العربية المتحدة، وقعت يودرايف، المنصة الرائدة لمشاركة السيارات في الإمارات، شراكة استراتيجية مع المركز الميكانيكي للخليج (AGMC)، المستورد الرسمي لسيارات ميني في دبي، الشارقة والإمارات الشمالية، لإدخال سيارات ميني إلى أسطول التنقل المشترك الخاص بـيو درايف في الإمارات. وتمت إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم (MoU) بين يودرايف والمركز الميكانيكي للخليج، لتدخل بذلك علامة ميني، العلامة البريطانية الفاخرة ذات التراث العريق ضمن مجموعة بي إم دبليو (BMW) والمعروفة بتصميمها المميز وتجربة القيادة الممتعة، إلى مجال مشاركة السيارات. تُمثل هذه الخطوة إنجازاً مهماً في توسيع نطاق خدمات التنقّل المشترك المتميزة في جميع أنحاء البلاد.

ستشهد هذه الشراكة إدخال ما مجموعه 100 سيارة ميني تدريجيًا إلى منصة يو درايف، مع توافر أسطول أولي للعملاء في جميع أنحاء الإمارات. وسيشمل الطراز المقدم سيارات ميني المكشوفة (Convertible)، لتقديم تجربة القيادة المكشوفة ضمن مجال مشاركة السيارات، إلى جانب طرازات ميني الأخرى المناسبة للتنقل الحضري والاستخدام اليومي في المدينة. ومن خلال منصة يو درايف، يتمتع العملاء بتجربة مشاركة سيارات شاملة، تشمل الوقود ومواقف السيارات كجزء من الخدمة، مما يعزز تجربة تنقّل مرنة وسلسة للمستخدمين.

من خلال توسيع إمكانية الوصول المرن إلى حلول التنقل الفاخرة، تدعم هذه الشراكة الطموحات الأوسع للإمارات نحو مدن أذكى وأكثر ترابطًا، بما يتماشى مع الرؤية الواردة في خطة دبي الحضرية الرئيسية 2040. ويعكس هذا التعاون التحول المتزايد نحو حلول تنقل مرنة، مشتركة، وتركز على تجربة المستخدم، بما يكمل أساليب الحياة الحضرية واحتياجات التنقل المتطورة.

وبهذه المناسبة، علّق حسيب خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة يو درايف، قائلاً: "يتمحور الابتكار في يودرايف حول منح العملاء المرونة وخيارات حقيقية. لهذا، تم تصميم منصتنا لتتكيف مع أنماط حياة الناس، سواء كان ذلك بالاستمتاع بسيارة مكشوفة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو اختيار سيارة عملية خلال أيام الأسبوع، تتيح لنا الشراكة مع ميني و المركز الميكانيكي للخليج توفير سيارات فاخرة ومميزة لعدد أكبر من العملاء، ودعم رؤية الإمارات للتنقل الحضري المرن والفعال.

ومن جهته، أضاف الأستاذ زياد بغدادي، رئيس ميني في المركز الميكانيكي للخليج العربي (AGMC)، قائلاً: "يتيح تعاوننا مع يودرايف طريقة جديدة للعملاء لتجربة علامة ميني. إن دمج طرازات ميني في منصة لمشاركة السيارات يعكس التغير في تفضيلات العملاء في الإمارات، حيث يزداد تقدير المرونة وسهولة الوصول إلى جانب التصميم والأداء، بما يتناغم مع التصميم المميز وتجربة القيادة الممتعة لسيارات ميني.وتُؤكد هذه الشراكة التزام شركة ميني والمركز الميكانيكي للخليج (AGMC) بدعم حلول التنقل الحديثة التي تُلبي احتياجات المقيمين والزوار اليوم."

بموجب مذكرة التفاهم، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجموعة من طرازات ميني المختلفة عبر منصة «يو درايف»، بما في ذلك طراز جي سي دبليو (JCW) عالية الأداء، وكوبر إس، وسيارات ميني المكشوفة. ويُسهم إدخال السيارات المكشوفة إلى مجال مشاركة السيارات في توسيع نطاق تجارب التنقل المشترك، ما يتيح للعملاء فرصة الاستمتاع بتجربة القيادة المكشوفة بشكل مرن وحسب الطلب.

تُمكّن يو درايف العملاء من تحديد مواقع السيارات وحجزها وفتحها عبر تطبيقها للهواتف المحمولة، مع خيارات تأجير مرنة بالساعة أو باليوم. تشمل الخدمة وقوداً مجانياً ومواقف مجانية للسيارات، بدون الحاجة إلى وديعة ضمان، مما يزيل العقبات الشائعة المرتبطة بمشهد تأجير السيارات التقليدي. حالياً، تدير يودرايف أسطولاً يضم أكثر من 2,000 سيارة، وقد أنجزت أكثر من ثلاثة ملايين عملية تأجير حتى الآن. في عام 2025 وحده، سجلت المنصة أكثر من 554 ألف رحلة وأكثر من 45 مليون كيلومتر مقطوعة، مما يعكس الطلب المتزايد على حلول التنقل المرنة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تواصل يودرايف تميزها من خلال إبرام شراكات حصرية وإطلاق مبادرات رائدة في السوق مع عروض قيّمة تُوسّع خيارات العملاء. يساهم تشجيع مشاركة السيارات كبديل عن امتلاك السيارات الخاصة في تحسين كفاءة استخدام المركبات، والتقليل من الازدحام المروري، وخفض البصمة البيئية الإجمالية، من خلال تعزيز ثقافة الاستخدام المشترك للمركبات بدلاً من الملكية الفردية.

يُمكن للعملاء الوصول إلى أسطول ميني الجديد عن طريق تحميل تطبيق يودرايف، مع توفر المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني: www.udrive.ae

عن يو درايف

تُعد يودرايف منصة مشاركة السيارات في دولة الإمارات، حيث توفر إمكانية الوصول إلى مركبات ذاتية القيادة عبر تطبيق ذكي في مختلف المدن الرئيسية. وقد صُممت المنصة لتوفير أقصى درجات المرونة وسهولة الاستخدام، ما يتيح للمقيمين والزوار استئجار السيارات بالدقيقة أو باليوم، من دون معاملات ورقية أو دفعة تأمين، مع مزايا تشمل الوقود ومواقف السيارات مجانًا. ومنذ إطلاقها، لعبت يودرايف دورًا محوريًا في تعزيز حلول التنقل المشترك والحد من الاعتماد على ملكية السيارات الخاصة في دولة الإمارات.

